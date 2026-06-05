Stare de alertă în România. O dronă marină aparent ucraineană a explodat în Portul Constanța. Dezvăluiri incendiare: „Nu avea ce să caute acolo”. VIDEO

ADVERTISEMENT

Momente de panică, din nou, în țara noastră. O dronă marină, care ar fi ucraineană, a explodat în Portul Constanța, lângă sediul ARSVOM, aproape de Oil Terminal. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, incidentul nu a produs victime, însă există suspiciuni cu privire la modul în care acel aparat plutitor cu explozibil a ajuns la noi, căci în mod normal nu avea ce să caute în zona Constanței.

O dronă marină aparent ucraineană a explodat în Portul Constanța

Evenimentul a avut loc în dimineața zilei de vineri, 5 iunie 2026, în port. a fost, de altfel, închis. FANATIK l-a contactat pe generalul în rezervă Dan Grecu pentru a afla mai multe detalii despre acest incident, iar acesta ne-a spus care e diferența între o și una marină. Expertul militar ne-a precizat că nu vrea să intre în altfel de speculații cu privire la întâmplarea care a băgat autoritățile în ședință.

ADVERTISEMENT

„Drona e la fel precum cea aeriană, numai ca merge pe mare, plutește. La orice contact explodează. Probabil când ajunge la o anumită distanță se autodetonează. Mare fabrică nu e la mijloc. Diferența este că asta plutește, celelalte vin prin aer. Era clar că este una ucraineană, căci rușii nu aveau împotriva cui s-o folosească, căci ucrainenii nu mai au marină. Da, și ele funcționează cu un sistem GPS. Ori sunt conduse manual, remote, ori au o traiectorie stabilită, urmărește ținta sigură. Nu vreau să speculez de ce a ajuns la noi, nu avea ce să caute acolo, nu avea ce să caute la noi într-o orice fel de logică. Ea trebuia trasă spre răsărit, spre Crimeea, spre Azov, în niciun caz spre sud-vest”, a declarat Dan Grecu, pentru FANATIK.

Ce se verifică

Anchetatorii verifică de ce nu a fost depistată drona marină înainte să explodeze, dat fiind că, potrivit unor informații apărute în spațiul public, drona marină ar fi ajuns la mal, în port. Drona era programată să se autodistrugă, așa cum se întâmplă, în general, cu astfel de aparate pe mare. În acest moment, cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

ADVERTISEMENT

Precizări de la Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Apărării Naționale a transmis un prim comunicat de presă despre incidentul care s-a petrecut în dana 77-78. Obiectul suspect a fost observat în jurul orei 05:00 dimineața. MApN precizează că obiectul a explodat pe la 10:30. „Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

ADVERTISEMENT

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile”, transmite MApN.