Stare de alertă la naționala României! Portarul titular n-a jucat niciun minut în acest sezon. Cine apără cu Canada și Cipru?

Mircea Lucescu are probleme cu postul de portar titular de la echipa națională. Cineva va apăra în „dubla” cu Canada și Cipru din septembrie?
Cristian Măciucă
31.08.2025 | 06:00
Stare de alerta la nationala Romaniei Portarul titular na jucat niciun minut in acest sezon Cine apara cu Canada si Cipru
Stare de alertă la echipa națională! Portarul titular n-a jucat niciun minut în acest sezon. Cine apără cu Canada și Cipru? FOTO: sportpictures.eu

E stare de alertă la echipa națională în ceea ce privește postul de portar. Titularul dintre buturile „tricolorilor” n-a jucat niciun minut în acest sezon. Acest lucru îi dă mari bătăi de cap lui Mircea Lucescu.

Cine va fi portar la echipa națională? Situație alarmantă pentru Mircea Lucescu

Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost titular în poarta echipei naționale la ultimele trei partide disputate de „tricolori”. Goalkeeperul are însă mari probleme la Real Oviedo, acolo unde n-a jucat niciun minut în acest sezon.

Moldovan este împrumutat de la Atletico Madrid la Oviedo până la finalul sezonului 2025-2026, dar, deocamdată, antrenorul Veljko Paunovic l-a ținut doar pe banca de rezerve. În primele trei etape din LaLiga, tehnicianul sârb l-a preferat între buturi pe spaniolul Aaron Escandell (29 de ani).

Escandell a fost titularizat și în meciul cu Real Sociedad (1-0) chiar dacă în primele două runde a încasat cinci goluri la înfrângerile cu Villarreal (0-2) și Real Madrid (0-3).

Deși nu a debutat încă într-un meci oficial pentru nou-promovata din LaLiga, Horațiu Moldovan se numără pe lista fotbaliștilor convocați de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și pentru duelul cu Cipru din preliminariile World Cup 2026.

În lotul pentru partidele programate pe 5, respectiv 9 septembrie, „Il Luce” a mai selecționat doi portari. Este vorba despre Ștefan Târnovanu (25 de ani, FCSB) și Răzvan Sava (23 de ani, Udinese).

Cine apără împotriva Canadei și a Ciprului?

Având în vedere situația lui Horațiu Moldovan, Mircea Lucescu ar putea să le dea o șansă și lui Târnovanu sau Sava. Dacă împotriva Canadei va fi doar un test, meciul cu Cipru e crucial pentru „tricolori”. România este pe locul 3 în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial, cu 6 puncte, cu trei mai puține decât liderul Bosnia & Herțegovina.

Dintre portarii convocați de Lucescu, goalkeeperul FCSB-ului a jucat cel mai mult în acest sezon. Cu 3 selecții la prima reprezentativă, Târnovanu a apărat în 14 meciuri oficiale, dar doar în două a reușit să păstreze intactă poarta roș-albaștrilor.

Răzvan Sava, care n-a apucat încă să debuteze în naționala de seniori a României, are probabil cele mai mici șanse să joace în meciurile din septembrie. Totuși, titularul lui Pancu de la Euro U21 2025 are minute bifate în actuala stagiune din Italia.

Sava a fost integralist în prima etapă de Serie A, în care Udinese a remizat, scor 1-1, acasă, cu Hellas Verona. El a jucat toate minutele și în primul tur din Coppa Italia, în care Udine a învins-o cu 2-0 pe Carrarese.

Moldovan a pierdut poarta naționalei și la Euro 2024

Nu ar fi pentru prima dată când Horațiu Moldovan pierde poarta naționalei României după un transfer în LaLiga. La fel s-a întâmplat și în 2024, când fotbalistul clujean a fost cumpărat de Atletico Madrid.

În ianuarie 2024, Atletico a plătit 800 de mii de euro pentru transferul lui Horațiu Moldovan de la Rapid. Și la acea vreme, Moldovan era titular în națională. Nefiind folosit niciun minut de Simeone până la finalul sezonului, românul și-a pierdut statutul, iar la Euro 2024 a apărat doar Florin Niță.

  • 12 selecții are Horațiu Moldovan la echipa națională a României
  • 2,2 milioane de euro este cota de piață a goalkeeperului român, conform Transfermarkt.com
