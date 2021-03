Stare de dezastru natural în Australia! Zeci de mii de oameni au fost evacuați

Stare de dezastru natural în mai multe zone din Australia! Guvernul de la Antipozi nu a mai ezitat o clipă și a emis decretul pentru regiunea New South Wales. Aici, ploile torențiale au dus la inundații masive.

Din nefericire, apa a înghițit case, străzi și porțiuni mari de teren agricol. Mai mult de atât, zeci de mii de oameni au fost evacuați de urgență.

Ploile torențiale au produs inundații încă de la mijlocul săptămânii. Câteva zile autoritățile au luptat, dar în cele din urmă au fost nevoite să se retragă.

Coasta de est a regiunii a intrat în criză de sâmbătă, când un dig a fost depășit de apă, iar situația s-a înrăutățit exponențial din cauza umflării puternice a apelor curgătoare.

Acesta a fost momentul în care guvernul federal australian a decretat starea de urgență pentru 16 zone din centrul și nordul regiunii.

On their supposed-to-be-wedding day, a couples’ home was swept from its foundations as flash floods engulf parts of Australia’s east coast pic.twitter.com/Ds5GHji9SS

— Jackie Fox (@jackiefox_) March 21, 2021

ADVERTISEMENT