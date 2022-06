Stare de urgență în Italia din cauza secetei. Cea mai gravă situație din ultimii 70 de ani

Mai multe regiuni din Europa Occidentală sunt afectate de un val de aer fierbinte venit din Africa. În Spania, Franța și Italia mercurul din termometre a trecut frecvent de 35 – 40 de grade Celsius.

Cea mai gravă situație este în Italia. Aici, canicula este însoțită și de o .

Lipsa ploilor din ultimele săptămâni, la care s-a adăugat un val de căldură, a dus la scăderi ale debitului râurilor şi la o criză de apă, punând în pericol recoltele.

Mai multe regiuni regiuni italiene cer stare de urgenţă. În paralel, asociaţiile agricole spun că producţia va scădea în acest an în zone agricole cheie din ”cizmă”.

Din păcate, nici prognozele meteorologilor nu sunt prea optimiste. Hărțile indică un nou val de căldură care va persista în mare parte din Italia în următoarele trei zile.

Temperaturile vor oscila între 28 și 36 de grade Celsius în mare parte a țării, cu 38 – 40 de grade Celsius în centrul și sudul țării.

Guvernul de la Roma a primit solicitări din partea regiunilor nordice Lombardia, Piemont, Veneto și Emilia-Romagna, pentru declararea stării de urgență, a declarat ministrul Sănătății, Andrea Costa.

”Condițiile necesare pentru declararea stării de urgență au fost îndeplinite”, a declarat Costa pentru SkyTG24, scrie site-ul .

Po, cel mai lung râu din Italia, care traversează marile regiuni nordice şi care asigură aproximativ o treime din producția agricolă a ţării, se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani.

Portions of Italy’s 405-mile-long Po River have dried up entirely, revealing vast swathes of sand that water once covered. This is reportedly the worst drought the Po has experienced in 70 years.

— NowThis (@nowthisnews)