Stare de urgență la Real Madrid! Un fotbalist important al „galacticilor” a ajuns de urgență la spital după ce a pierdut șase kilograme în câteva zile

Continuă problemele la ! După eliminarea din Liga Campionilor (4-6 la general cu Bayern Munchen în sferturile de finală), „galacticii” se confruntă acum cu un virus care a lovit capitala Spaniei. Raul Asencio, stoperul în vârstă de 23 de ani al trupei lui Alvaro Arbeloa, a fost transportat la spital după ce a pierdut șase kilograme în decurs de numai câteva zile. Potrivit informațiilor apărute în presa iberică, acesta se confruntă cu o formă severă de gastroenterită.

Un virus puternic a lovit orașul Madrid! Raul Asencio a fost transportat la spital după ce a pierdut șase kilograme în doar câteva zile

Fundașul spaniol a acuzat probleme medicale încă de la finalul săptămânii trecute, motiv pentru care a ratat returul cu Bayern de la Munchen. Inițial, doctorii echipei au transmis că problemele întâmpinate de fotbalist sunt unele minore și că acesta ar trebui să fie apt pentru următoarea partidă de campionat a „galacticilor”, cea împotriva lui Alaves, care va avea loc marți, 21 aprilie.

Ulterior însă, starea lui Asencio s-a agravat. Jucătorul a acuzat dureri insuportabile și, mai mult decât atât, a pierdut nu mai puțin de 6 kilograme în decurs de numai câteva zile. Cei din cadrul clubului au reacționat imediat, iar fundașul a fost transportat la spital pentru a i se efectua investigații suplimentare. Primul verdict oferit de medici a fost cel de gastroenterită acută. În plus, aceștia au declarat că Asencio nu este un caz izolat. Potrivit mai multor surse din Spania, se pare că orașul Madrid a fost acaparat de un virus și mai multe persoane au fost internate în spital din cauza aceleiași probleme.

Mai apoi, oficialii lui formației de pe Santiago Bernabeu au anunțat faptul că jucătorul a rămas sub supraveghere medicală, iar în momentul de față efectuează tratament intravenos. De asemenea, clubul a mai precizat că externarea fotbalistului va fi posibilă doar în momentul în care simptomele vor fi ameliorate complet, iar în aceste condiții, prezența lui Asencio la meciul de campionat cu Alaves este aproape exclusă.

Raul Asencio, sezon complicat alături de Real Madrid

Stagiunea 2025/2026 este una complet ratată pentru „los blancos”. În cadrul actualei campanii, „galacticii” nu au izbutit să cucerească niciun trofeu, asta după ce au pierdut Supercupa Spaniei în fața , au fost eliminați prematur din Cupa Regelui de divizionara secundă Albacete, iar de curând, au părăsit și Liga Campionilor în sferturile de finală după o dublă manșă cu Bayern Munchen. Singurul obiectiv care încă stă în picioare este câștigarea campionatului, însă este greu de crezut că se va întâmpla acest lucru, ținând cont de faptul că Barcelona, liderul din La Liga, are in momentul de față un avans de 9 puncte.

Raul Asencio a bifat până în prezent 31 de apariții pentru Real Madrid în actualul sezon în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă. În prezent, fundașul în vârstă de 23 de ani este cotat la 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.