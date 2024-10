Care este starea de sănătate a lui Alex Mitriță, după ce a părăsit antrenamentul echipei naționale. Exclusiv

Vestea pe banca tehnică a „Generației de Suflet” a fost una excelentă pentru Alexandru Mitriță. Fotbalistul celor de la Universitatea Craiova a fost chemat din nou la lot de „Il Luce”, după ce .

Starea de sănătate a lui Alex Mitriță, după ce a părăsit antrenamentul echipei naționale

Alexandru Mitriță a revenit la echipa națională după o perioadă complicată, în care fostul selecționer Edi Iordănescu a ezitat să-l mai cheme la acțiunile „tricolorilor”.

Situația fotbalistul de la Universitatea Craiova s-a schimbat în momentul numirii lui Mircea Lucescu pe postul de selecționer, , câștigată de România cu scorul de 3-1.

FANATIK a aflat în exclusivitate starea de sănătate a lui Alex Mitriță, după ce jucătorul a părăsit primul antrenament al României cu jumătate de oră mai devreme.

. Deși Mitriță nu a făcut toate antrenamentele cu Universitatea Craiova săptămâna trecută și totodată a părăsit lotul cu jumătate de oră mai devreme, fotbalistul va fi 100% apt pentru dubla cu Cipru și Lituania din UEFA Nations League.

Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Alex Mitriță după golul cu Lituania

Alex Mitriță este convocat pentru „dubla” cu Cipru și Lituania, mijlocașul bifând astfel o prezență de 100% sub comanda lui Mircea Lucescu. Jucătorul legitimat la Universitatea Craiova a mărturisit ce i-a transmis „Il Luce” după reușita cu Lituania.

„Sunt foarte bine, într-o postură foarte bună. Cu Lituania a fost o revenire importantă, cu emoții mari, dar sunt bucuros că m-am întors. Am lipsit ceva timp, dar am revenit și am găsit acel grup, unitate. Toți jucătorii se înțeleg foarte bine, se vede că este un grup unit și prin acest lucru se văd și rezultatele.

La golul cu Lituania mă așteptam ca Denis (n.r. – Alibec) să-mi paseze. Am încercat să-i dau în față ca să poată să dea el gol, dar am dat prea ușor pasul, iar după aceea Denis a făcu o fază excelentă, a așteptat, mi-a pasat și așa a venit golul.

Domnul Lucescu mi-a spus că se bucură pentru mine. După toată această perioadă a avut încredere în mine, nu a ascultat ce a spus lumea despre mine, a fost o perioadă grea pentru mine”, a declarat Mitriță, într-un interviu pentru FRF TV.