Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu cu două săptămâni înainte de Turcia – România: „Vrea să termine calificările astea!”

ADVERTISEMENT

Prezența lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale a României pentru barajul cu Turcia era incertă în urmă cu o lună, însă acum, cu două săptămâni înainte de acest meci extrem de important, Ioan Andone a dezvăluit că selecționerul naționalei este gata să-și ducă la capăt misiunea.

Mircea Lucescu, gata să ducă România la Mondial! Ce i-a spus lui Ioan Andone

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate de la ultima acțiune a naționalei României. Situația sa era incertă, însă în urma unor investigații medicale efectuate atât în țară, cât și în străinătate, „Il Luce” a decis să-și ducă misiunea până la sfârșit, aceea de a încerca să ducă România la turneul final al Campionatului Mondial.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone, apropiat al selecționerului României, a dezvăluit că a discutat cu el recent și că i-a transmis că se simte foarte bine: „Am vorbit cu nea Mircea la telefon, înainte să mă sunați. M-a sunat el. Asta povesteam de perspectiva meciului cu Turcia.

Din păcate, Drăgușin pe bancă. van de Ven și Romero, cotați la 100.000.000. Împotriva lui Atletico nu i-am văzut. Nu poți să te prezinți în halul ăsta. Romero e totuși campion mondial cu Argentina. Greșeli de copii, de juniori. Nici nu-ți vine să crezi. Se simte foarte bine și zicea că vrea să termine calificările astea. I-am zis că are experiență și că totul depinde de ai noștri. Trebuie un pic de curaj, de ambiție, de motivație. Trebuie să ai astea! Joci pentru viitorul copiilor noștri, care se uită la voi!

ADVERTISEMENT

Turcii sunt cotați mai bine ca voi, că sunt la echipe mai mari. Dacă joci ca o echipă, atunci reușești. Ar fi un rezultat mare să batem Turcia acolo. Mi-a zis nea Mircea că mă rezolvă cu două bilete la meci. Dacă nu mă rezolvă, atunci nu îmi mai iau avion și mă uit la televizor. Spectatorii noștri trebuie să îi încurajeze și să le dea tărie. 3000 sau câți or fi”, a declarat Ioan Andone, conform

ADVERTISEMENT

Gică Hagi este gata să-i ia locul lui Mircea Lucescu la naționala României

Vârsta înaintată a lui Mircea Lucescu nu îi mai permite să aibă aceeași energie la cârma reprezentativei României, așa că așa cum a dezvăluit FANATIK în exclusivitate, fie că finalul va veni după meciurile de baraj sau, de ce nu, după o participare istorică la turneul final al Campionatului Mondial. și un bonus de 1 milion de euro în cazul calificării naționalei la Mondialul din 2030.

Astfel, Gică Hagi va renunța la acțiunile sale de la Farul, pentru a evita orice fel de controverse. Conform informațiilor obținute de FANATIK, clubul de la malul Mării Negre ar urma să fie deținut de Gică Popescu și Hristo Stoichkov, fiecare cu 50 de procente din acțiuni.