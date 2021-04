Starlin de la Survivor România, despre venirea în România. Cum și-a cunoscut soția

Starlin de la Survivor România a dezvăluit cum a ajuns să trăiască în România, dar și cum și-a cunoscut soția. Concurentul de la Kanal D este originar din Republica Dominicană, țara unde are loc competiția sportivă moderată de Daniel Pavel.

Mariano Starlin Belen Medina, pe numele său complet, este căsătorit cu o româncă, care i-a dăruit și o fetiță. Cei doi soți au un copil în vârstă de 5 ani, după ce au ajuns să se cunoască pe rețelele de socializare în urmă cu câțiva ani buni.

Participantul în vârstă de 37 de ani a locuit timp de 3 ani cu partenera sa de viață în Dominicană, unde venise femeia pentru a-i fi alături. Ulterior, Starlin a luat decizia de a părăsi țara natală și familia pentru a se stabili în țara noastră.

Starlin de la Survivor România, totul despre soția sa. Cum s-au întâlnit

„Pe o rețea de socializare, era prietenă cu un prieten, i-am văzut poza și mi-a plăcut. Nici nu știam unde e România. I-am lăsat un mesaj cu mailul meu, mi-a răspuns. Așa a început povestea noastră, în 2008. Un an am vorbit zilnic online.

Am decis să vină ea la mine și, după trei luni, a început să lucreze într-un call center în limba engleză”, a povestit Starlin de la Survivor România, scrie viva.ro.

Războinicul de la Kanal D a decis în cele din urmă să vină în România, la scurt timp după ce și-a terminat studiile din Republica Dominicană. Concurentul a trecut prin momente dificile după plecarea de acasă, lăsându-și în urma familia și toate persoanele dragi.

Starlin de la Survivor România 2021 s-a adaptat extrem de greu la condițiile din țara noastră, mai ales în ceea ce privește vremea. I-a fost dor de casă multă vreme, însă a avut-o alături pe soția sa, care l-a susținut necondiționat în toate.

„Am venit în România în 2011. Am locuit împreună cu soția mea în Dominicană timp de trei ani – ea este de origine română – și apoi am decis să venim aici, după ce am terminat facultatea în țara mea. A fost dificil să îmi las familia.

A fost foarte greu la început, m-am adaptat greu la altă climă. Apoi, a fost dificil să fiu atât de departe de mama mea, de prieteni. Mi-a fost dor de casă”, a mai spus Războinicul, mai arată sursa menționată mai sus.