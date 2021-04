Starlin de la Survivor România, în lacrimi când și-a văzut fetița la televizor: „E viața mea”

Starlin, concurentul eliminat în gala din 25 aprilie de la Survivor România, a mărturisit că nu s-a gândit nicio clipă că nu va prinde finala și a dezvăluit principalul motiv pentru care a luptat în Republica Dominicană: fetița lui, Dafne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starlin a fost cel mai puțin votat concurent din cei nominalizați în gala trecută, Andrei și Sorin clasându-se în fața lui în opțiunile telespectatorilor.

Starlin Belen a declarat la Teo Show că nu s-a gândit că va ieși, însă se bucură că a putut da totul din el pentru acest show, iar acum se va revedea cu familia lui în România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starlin de la Survivor România și-a văzut fetița la televizor

„Nu m-am gândit niciodată, am stat din prima zi până în momentul în care s-a terminat visul. Nu era cel mai rapid pe traseu, dar eram bun la îndemânare”, a declarat Starlin în direct din Dominicană la Kanal D.

Dominicanul a avut ocazia să vadă un reportaj pe care echipa Teo Show l-a făcut cu fetița lui, unde aceasta spunea că își dorește ca tatăl ei să fie eliminat pentru că îi este dor de el. Videoclipul cu Dafne l-a emoționat până la lacrimi pe fostul concurent.

ADVERTISEMENT

„Pentru ea am venit eu aici”

„Vreau să zică să ies afară din concurs și să-mi văd fetița, Vreau să-l tund că prea i-a crescut barba”, sunt vorbele micuței care l-au emoționat pe războinic.

„Este viața mea. Când are un microfon sau o cameră nu are emoții. Pentru ea am venit eu aici, să vadă că lucrurile se pot îndeplini dacă dorești din suflet și nu e nimic imposibil în viață”, a mărturisit Starlin după ce a văzut reportajul cu Dafne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul competitor din tabăra albaștrilor a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Jador în concurs, cu care a reușit să schimbe câteva vorbe la Teo Show, acesta fiind invitat în platou.

În ciuda animozităților pe care le-au avut în timpul meciurilor, cei doi se respectă și s-ar putea chiar să dezvolte o amiciție pe viitor, căci niciunul nu poartă ură celuilalt, cu toate că la un moment dat au fost la un pas de bătaie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT