Starlin de la Survivor România țintește o funcție mare în cadrul Guvernului. Secretul dominicanului

Simpaticul Starlin de la Survivor România are un mare vis! Își dorește să ocupe o funcție importantă în statul român pentru a-i ajuta pe conaționalii săi să se integreze mai bine la noi!

Războinicul are o poveste de viață care merită auzită, iar acesta a dezvăluit câteva dintre secretele sale în cadrul unui interviu acordat pentru o revistă.

Starlin Belen a vorbit despre divorțul părinților săi, produs când el avea doar trei ani, și cum a trecut peste, dar și despre competiția în care a dovedit că este unul din cei mai buni concurenți.

Starlin de la Survivor România și-a cunocut nevasta româncă pe internet

Instructorul de zumba a mărturisit cum și-a cunocut soția, care este româncă, și cum a reușit să se adapteze în țara noastră.

Pe nevasta lui a cunoscut-o prin intermediul unui prieten, pe o rețea de socializare, iar atunci când a aflat din ce țară e nici măcar nu știa unde e România pe harta lumii.

„Așa a început povestea noastră în 2008. Un an am vorbit zilnic online. Am decis să vină ea la mine și, după trei luni, a început să lucreze într-un call-center în limba engleză”, a povestit Starlin pentru revista Viva!.

Până să își găsească fericirea în brațele femeii cu care este și azi împreună, Starlin a trecut prin multe momente dificile în viața sa.

„Părinții mei au divorțat când aveam trei ani. (…) Îmi iubesc părinții vitregi la fel de mult, au avut un rol important în dezvoltarea mea”, a povestit Starlin, spunând că a încercat să vadă mereu partea plină a paharului.

Vrea să fie ambasador al Republicii Dominicane la București

Războinicul este extrem de legat de țara noastră și spune că va lupta să devină ambasadorul patriei sale la București.

„Îmi doresc să fiu ambasador al Republicii Dominicane în România ca să ajut dominicanii să se adapteze mai ușor în România”, a spus cu entuziasm bărbatul în același interviu.

Starlin este el însuși un exemplu de adaptare în România, căci aici nu doar că și-a cunoscut sufletul pereche, dar a reușit să pună pe picioare o afacere, devenind instructor de fitness și de zumba, meserie din care câștigă destul de bine.