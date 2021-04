Starlin, gest controversat după eliminarea de la Survivor România. Războinicul a fost criticat dur: „Ești un fals. Rușine!”

Starlin a fost eliminat de la „Survivor România” în ediția de duminică seară, nominalizat de Albert, însă un gest controversat i-a adus numai comentarii negative din partea telespectatorilor, chiar înainte să-și părăsească colegii.

Recent, Starlin și Sorin au avut mai multe conflicte cu coechipierul lor, Albert, pe care îl acuză de falsitate, dar și cu Maria, care îi ține partea acestuia. În Consiliul de nominalizare de sâmbătă seara, Starlin a răbufnit și le-a spus celor doi că nu au ce căuta în echipa albastră.

După ce Daniel Pavel a anunțat că el este cel care pleacă acasă, Starlin și-a îmbrățișat colegii, însă i-a omis pe Albert și Maria, lucru ce i-a enervat pe susținătorii emisiunii de la Kanal D.

Mai mult, Starlin și-a luat rămas-bun și de la adversarii săi din echipa Faimoșilor și i-a ignorat total pe Albert și Maria. Telespectatorii nu au înțeles acest comportament și l-au taxat dur pentru această greșeală pe paginile de socializare.

Fanii reality show-ului își doresc ca Sorin Pușcașu să fie următorul concurent eliminat și consideră că din cauza lui au de suferit Albert și Maria, cu care a avut numeroase conflicte în ultima vreme.

„Urât gest”, „Rușineeee, Starlin, rușinee”, „Lipsa de educație și-a spus cuvântul!”, „Rușine, Starlin. Te credeai bărbat adevărat, ai dovedit contrariul… bine că ai ieșit. Ia-l și pe Sorin că ne-am săturat de amândoi”, „Starlin, nu ai cei șapte ani de acasă! Felicitări!”, Faptul că a sărit peste Maria și Albert arată caracterul de gunoi și că merită să plece.”

„Băi Starlin, ți-ai luat la revedere de la Faimoși și de la Albert și Maria nu! Se vede ce om mare ești!”, „Penibil, nici să nu dea mâna cu Maria și Albert, și el face rugăciuni!”, „Am crezut în tine, dar când am văzut că îi ignori pe Albert și Maria, mi-am dat seama că ești un fals și un caracter de 2 lei…”

„O să revii cu picioarele pe pământ când te întorci acasă și o să vezi cât hate ai primit. O atitudine de infect, din cauza asta nu ai câștigat nici publicul”, „Rușine să-ți fie, caracter 0! Ai stat cu Albert 4 luni acolo, indiferent de ce a fost, nu se face așa ceva, ești josnic!!!”, „S-a văzut respectul de care vorbea Starlin mereu.”

„A făcut cel mai urât gest și singurul de care a fost capabil. La victorie a bătut palma cu ei, s-a bucurat, acum i-a fost greu să-și ia la revedere…în fine, atât a putut, atât a făcut!”, „Păcat că nu au putut pleca amândoi șerpii (n.r. Starlin și Sorin)”, au fost unele dintre comentariile internauților.

Starlin a fost eliminat de la Survivor România

Pentru a opta oară consecutiv, Albert a ieșit favoritul publicului, deși a făcut apel să nu mai fie votat de susținători, din moment ce nu a adus foarte multe puncte în ultima perioadă. Acest lucru i-a făcut pe fani să se mobilizeze și l-au votat în continuare, astfel că tânărul s-a văziut nevoit să-l nominalizeze pe Starlin, Sindy și Maria având imunitate.

Războinicii au câștigat jocul pentru recompensă și au avut ca premiu o excursie în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane și orașul în care a copilărit Starlin, care a fost foarte fericit să-și revadă o prietenă din copilărie.

„Survivor România pentru mine înseamnă multe lucruri. Înseamnă să îmi iubesc mai mult familia de acasă și lucrurile pe care le am, prietenii. Să valorez fiecare secundă din viața mea, fiecare chestie măruntă, fiecare bucățică de pâine pe care mi-o dă Dumnezeu în fiecare zi.

Sunt liniștit, nu simt nimic în afară de ce nu trebuie. Mi-am dorit de la început să am meciuri care să mă ducă în Santo Domingo, spuneam mereu să nu vin aici și să nu văd pe cineva pe care îl cunosc.

Să demonstrez oamenilor de acasă și mai ales fetiței mele că orice e posibil în viață. Aici am câștigat un frate, Sorin, un băiat cu care cu am multe în comun. Am câștigat la fel doi frați luptători, Marius și Andrei, și o prietenă nebună, pe Sindy”, a declarat Starlin imediat după eliminare.