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Cel mai rapid gol în actualul sezon al SuperLigii (2026–2027) îi aparținea lui Steven Nsimba (Universitatea Craiova), care a marcat după numai 41 de secunde împotriva Petrolului. Fanii prezenți la Sepsi – Rapid au avut parte de două evenimente de ținut minte în nici 18 minute și au văzut inclusiv cum acest record a căzut.

Alex Dobre a înscris cel mai rapid gol al sezonului, în secunda 40 a meciului cu Sepsi

în secunda 40, însă peste aproximativ 16 minute a venit rândul rapidistului Sheriff Sinyan să comită o gafă de începător prin care gazdele au egalat fără prea mare efort.

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Conform datelor oficiale oferite de LPF, golul lui Dobre nu ajunge nici măcar pe aproape de top 10 al golurilor rapide all time din campionatul României. Aici, lider detașat este Mihai Roman cu un gol înscris în secunda 9 pentru FC Botoșani în 2016, fiind urmat de Andrei Cristea cu un gol înscris pentru Poli Iași în 2009.

Doru Cristian Andrei (gol înscris în 10 secunde pentru FC Voluntari în 2023), Cristian Irimia (gol înscris în 11 secunde pentru Sportul Studențesc în 2011), Nicolae Proca (gol înscris în 13 secunde pentru Steagul Roșu Brașov în 1961) și Constantin Budescu (gol înscris în 15 secunde pentru Astra Giurgiu în 2014) sunt ceilalți jucători care au reușit să înscrie în primele 20 de secunde ale unui meci.

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Sheriff Sinyan, gafă de începător la golul egalizator al celor de la Sepsi

Dacă , nu același lucru se poate spune despre Sheriff Sinyan. Fotbalistul giuleștean este responsabil pentru golul egalizator al gazdelor, după ce a stat și s-a uitat în gol la minge, la o fază care nu anunța nimic.

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Practic, fundașul Rapidului a așteptat fără sens ca mingea să se rostogolească lent în careu, crezând probabil că niciun adversar nu este în apropiere. S-a înșelat, pentru că Cmiljanic a stat la pândă, i-a furat mingea și l-a „executat” cu sânge rece pe Aioani.