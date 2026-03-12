Sport

Start fabulos pentru jucătorul plecat din SuperLiga acum trei săptămâni. A câștigat deja primul trofeu. Video

Unul dintre jucătorii care a avut o prezență constantă în SuperLiga în ultimii ani și-a început excelent aventura în străinătate și a pus mâna pe primul trofeu.
Traian Terzian
13.03.2026 | 00:26
Primul trofeu câștigat de jucătorul plecat de curând din SuperLiga. Sursă foto: Instagram
După ce a evoluat pentru unele dintre cele mai bune echipe din fotbalul românesc, jucătorul cu patru titluri în SuperLiga a avut parte de un start extraordinar după ce a ales să meargă în străinătate.

Trofeul câștigat de jucătorul plecat de curând din SuperLiga

Este vorba de Valentin Costache, fotbalistul care în urmă cu doar trei săptămâni a decis să o părăsească pe UTA și să semneze cu FC Noah, campioana Armeniei. Și s-a dovedit o alegere inspirată pentru mijlocașul în vârstă de 27 de ani.

Deși a ajuns de puțin timp la noua sa formație, Costache s-a impus imediat și a fost titularizat de antrenorul croat Sandro Perkovic în meciul cu Ararat-Armenia din Supercupa Armeniei. Românul a jucat timp de 62 de minute și a fost înlocuit la scorul de 1-1.

Acesta a și fost rezultatul la finalul celor 90 de minute și, conform regulamentului, s-a trecut direct la executarea loviturile de departajare. FC Noah s-a impus cu 4-2 și a cucerit pentru a doua oară în istorie Supercupa, spre bucuria enormă a jucătorului român.

Costache, gol la debutul la FC Noah

Înainte de a cucerit primul trofeul în fotbalul din Armenia, Valentin Costache a avut un debut fantastic în tricoul lui FC Noah. Jucătorul format la Dinamo a marcat un gol în partida cu Pyunik, din prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei.

”A fost un meci greu, dur. Cât despre gol… când joci cu inimă, cu pasiune și îl ai pe Dumnezeu alături este simplu. Sunt foarte fericit că mi-am ajutat mult echipa. Este doar începutul. Așa este în viață.

Meciul următor este în două zile și trebuie să continuăm. Trebuie să ne recuperăm și să dăm mai mult în fiecare zi. Asta este viața noastră și de aceea suntem plătiți. Avem un grup bun și vom face multe lucruri.

Fiul meu se joacă fotbal în fiecare zi și mi-a zis când marchez să mă bucur așa. E greu, dar trebuie să ne odihnim bine, să mâncăm bine, avem facilități de pregătire și de recuperare. Este important să câștigăm următorul meci cu același spirit. Acesta este spiritul nostru”, a spus Costache după primul meci la FC Noah

Cum l-a luat FC Noah pe Costache de la UTA

Valentin Costache a fost o piesă de bază la UTA și arădenii nu ar fi vrut să se despartă de un jucător atât de experimentat. Însă, FC Noah a plătit clauza de reziliere în valoare de 150.000 de euro, așa cum a dezvăluit Alexandru Meszar la FANATIK SUPERLIGA.

”Venirea acestor jucători de valoare, la care noi nu putem oferi un salariu atrăgător să zicem, el a venit din Cipru, unde a avut un salariu mai mare, el negociază cu noi, cu toate că a avut un salariu bun la nivelul nostru, peste 10.000 de euro, un pic peste, și a mai primit și ceva la semnătură, dar a negociat să aibă o clauză de reziliere mai mică.

Dacă îi vine o ofertă, cum i-a venit acum, de trei ori mai mare, să poată pleca. Și bineînțeles că noi am fost de acord. Iar clubul respectiv a activat clauza de reziliere. Deci nu puteam să facem nimic. Puteam să nu acceptăm clauza acum un an de zile, de prelungire. Dar zic că a fost totuși un win-win.

A venit, a jucat, ne-a ajutat, s-au mai primit și bănuți. Dacă era de negociat această sumă de transfer, nu îl cedam la prețul acesta. (n.r. – Despre clauza de reziliere) 150.000 de euro”, a declarat președintelor celor de la UTA.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
