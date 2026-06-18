Start în cantonamentul din Polonia pentru Dinamo. Cum arată lotul și ce adversare va avea

După ce au ratat obiectivul în sezonul precedent, jucătorii lui Dinamo și-au lins rănile într-o scurtă vacanță. Dar totul s-a încheiat și munca pentru viitor a început deja, ”roș-albii” urmând să efectueze un cantonament în Polonia.
După ce s-au pregătit câteva zile la baza de la Săftica, dinamoviștii urmează să plece joi seară, 18 iunie, în Polonia. Stagiul de pregătire din orașul Kielce va dura până la 2 iulie, pentru ca apoi echipa să se antreneze pe plan local până la începerea SuperLigii.
În acest cantonament, conducerea clubului a stabilit disputarea a trei meciuri amicale, fără a anunța însă și datele de disputare. ”Câinii” vor întâlni echipele poloneze Gornik Leczna și Motor Lublin, dar și campioana Ciprului, Omonia Nicosia, iar partidele vor fi difuzate pe platforma oficială de YouTube a clubului.
Pentru acest stagiu de pregătire, antrenorul Nuno Campos a stabilit un lot din care fac parte următorii 29 de jucători. De remarcat că printre cei care vor merge în Polonia se află și fundașul stânga Răzvan Radu, recent transferat de ”roș-albi”. Însă, lipsește George Pușcaș, care este nerefăcut după accidentarea suferită în finalul sezonului precedent.
Dinamo va avea o delegație numeroasă în cantonamentul de la Kielce, totul pentru ca pregătirea să decurgă foarte bine:
Adus foarte repede de Dinamo după despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, portughezul Nuno Campos a anunțat încă de la prezentare că își dorește să facă anumite schimbări și în principal vrea să dea o identitate echipei.
”Pentru mine nu contează de unde venim, cine suntem, contează munca pe care o depunem. Dacă încep să vorbesc foarte mult despre viitor, o să uităm ce lucrăm zi de zi. Trebuie să fim ambiţioşi, să ne dorim din ce în ce mai mult, să creăm o identitate a echipei.
Aşa, vom putea obţine lucruri mai importante. Trebuie să creăm o bază puternică şi să obţinem mai multe lucruri în viitor. Vorbele nu înseamnă nimic, trebuie să trecem la treabă. Fanii sunt una cu noi, fără ei nimic nu va fi uşor”, a declarat Campos.
Amărăciunea ratării obiectivului de calificare într-o cupă europeană a făcut ca lotul lui Dinamo să sufere câteva modificări importante. Din vechea gardă au plecat câțiva jucători importanți precum Kennedy Boateng, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Jordan Ikoko.
Ultimul pe lista celor care au părăsit Dinamo este mijlocașul Eddy Ghanore, unul dintre cei mai influenți jucători din lot. Francezului îi expiră contractul și conducerea clubului, după consultarea antrenorului, nu i-a propus prelungirea.