Sport

Start în cantonamentul din Polonia pentru Dinamo. Cum arată lotul și ce adversare va avea

După un sezon amar în care a ratat cupele europene, Dinamo a reluat pregătirea pentru stagiunea următoare sub comanda antrenorului Nuno Campos. ”Câinii” încep cantonamentul din Polonia.
Traian Terzian
18.06.2026 | 21:31
Start in cantonamentul din Polonia pentru Dinamo Cum arata lotul si ce adversare va avea
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Dinamo a dat startul cantonamentului din Polonia. Sursă foto: Facebook Dinamo Bucuresti
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După ce au ratat obiectivul în sezonul precedent, jucătorii lui Dinamo și-au lins rănile într-o scurtă vacanță. Dar totul s-a încheiat și munca pentru viitor a început deja, ”roș-albii” urmând să efectueze un cantonament în Polonia.

Dinamo începe cantonamentul din Polonia

După ce s-au pregătit câteva zile la baza de la Săftica, dinamoviștii urmează să plece joi seară, 18 iunie, în Polonia. Stagiul de pregătire din orașul Kielce va dura până la 2 iulie, pentru ca apoi echipa să se antreneze pe plan local până la începerea SuperLigii.

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În acest cantonament, conducerea clubului a stabilit disputarea a trei meciuri amicale, fără a anunța însă și datele de disputare. ”Câinii” vor întâlni echipele poloneze Gornik Leczna și Motor Lublin, dar și campioana Ciprului, Omonia Nicosia, iar partidele vor fi difuzate pe platforma oficială de YouTube a clubului.

Pentru acest stagiu de pregătire, antrenorul Nuno Campos a stabilit un lot din care fac parte următorii 29 de jucători. De remarcat că printre cei care vor merge în Polonia se află și fundașul stânga Răzvan Radu, recent transferat de ”roș-albi”. Însă, lipsește George Pușcaș, care este nerefăcut după accidentarea suferită în finalul sezonului precedent.

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  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Believe, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kiricenko

Dinamo va avea o delegație numeroasă în cantonamentul de la Kielce, totul pentru ca pregătirea să decurgă foarte bine:

  • antrenor: Nuno Campos
  • antrenori secunzi: Gonzalo Cruz, Joao Braga, Adrian Marcu
  • preparatori fizici: Brian van der Steen, Mădălin Udrea
  • antrenor de portari: Filipe Peralta
  • analiști video: Andrei Bendeac, Iulian Militaru
  • director sportiv: Cosmin Mihalescu
  • medic: Tănase Dan
  • nutriționist: Javier Rodriguez
  • fizioterapeut: Rodrigo Evangelisti
  • kinetoterapeut: Dumitru Bzovii
  • maseur: Bogdan Ionescu
  • magazioner: Emilian Stanciu
  • ofițer de presă: Bogdan Alecu
  • fotograf: Andrei Miron
  • team manager: Sabin Ghiță

Nuno Campos pregătește schimbări la Dinamo

Adus foarte repede de Dinamo după despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, portughezul Nuno Campos a anunțat încă de la prezentare că își dorește să facă anumite schimbări și în principal vrea să dea o identitate echipei.

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”Pentru mine nu contează de unde venim, cine suntem, contează munca pe care o depunem. Dacă încep să vorbesc foarte mult despre viitor, o să uităm ce lucrăm zi de zi. Trebuie să fim ambiţioşi, să ne dorim din ce în ce mai mult, să creăm o identitate a echipei.

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Aşa, vom putea obţine lucruri mai importante. Trebuie să creăm o bază puternică şi să obţinem mai multe lucruri în viitor. Vorbele nu înseamnă nimic, trebuie să trecem la treabă. Fanii sunt una cu noi, fără ei nimic nu va fi uşor”, a declarat Campos.

Dinamo, pierderi importante în pauza de vară

Amărăciunea ratării obiectivului de calificare într-o cupă europeană a făcut ca lotul lui Dinamo să sufere câteva modificări importante. Din vechea gardă au plecat câțiva jucători importanți precum Kennedy Boateng, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Jordan Ikoko.

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Ultimul pe lista celor care au părăsit Dinamo este mijlocașul Eddy Ghanore, unul dintre cei mai influenți jucători din lot. Francezului îi expiră contractul și conducerea clubului, după consultarea antrenorului, nu i-a propus prelungirea.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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