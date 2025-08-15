Start în La Liga! Real Madrid – Barcelona – Atletico, luptă în trei pentru titlu în Spania! Tot ce trebuie să știi despre noul sezon, când se joacă derby-urile și cine transmite la TV

Mai sunt doar câteva ore până la primul meci al sezonului 2025-2026 din La Liga. Iar FANATIK îți aduce o amplă analiză a campionatului spaniol, înaintea primului fluier.

Începe La Liga, sezonul 2025-2026

Primul meci din sezonul 2025-2026 de La Liga se joacă vineri, 15 august, de la ora 20:00, între Girona și Rayo Vallecano. Barcelona debutează sâmbătă la Mallorca, Atletico Madrid joacă duminică la Espanyol, iar Real Madrid închide prima etapă luni, 19 august, contra Osasunei, de la ora 22:00.

Ca de fiecare dată, Barcelona și Real Madrid sunt principalele favorite să ridice trofeul, în timp ce Atletico Madrid ar trebui să închidă podiumul. Însă, surprize au fost și vor mai fi! Ultima etapă, cea cu numărul 38, este programată pe 24 mai 2026.

Sistemul de desfășurare La Liga, sezon 2025-2026

Campionatul spaniol nu-și schimbă formatul nici anul acesta. Rămâne fidel variantei clasice, tur-retur, fără play-off și fără play-out. Cele 20 de participante vor disputa câte 38 de etape, în care vor întâlni fiecare adversară de două ori, o dată pe teren propriu și o dată în deplasare. Pasionații fotbalului spaniol vor avea parte de 380 de meciuri pe parcursul sezonului 2025-2026.

Alaves, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Betis, Celta Vigo, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Real Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia și Villarreal sunt cele 20 de cluburi ce luptă pentru trofeu în La Liga 2025-2026. Dintre acestea, Levante, Elche și Oviedo sunt nou-promovatele.

Cine joacă în Europa și cine retrogradează din La Liga 2025-2026

Spania are unul dintre campionatele de top din Europa, astfel că și coeficientul său este foarte bun. Și îi permite să trimită patru formații în Liga Campionilor, două în Europa League și una în Conference League, în sezonul 2026-2027.

Primele 4 clasate din La Liga vor merge în Champions League, câștigătoarea Cupei are loc asigurat în Europa League, iar cele mai bine clasate două formații din La Liga care nu se încadrează în situațiile menționate mai sus merg în Europa și Conference League.

La capătul opus al clasamentului La Liga, ocupantele ultimelor 3 poziții, de la18 la 20, vor retrograda în La Liga2.

Formațiile spaniole în cupele europene, sezonul 2025-2026

Spania a avut al doilea coeficient anul trecut, astfel că, în acest sezon va avea 5 reprezentante în Liga Campionilor, în loc de 4. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao și Villarreal vor juca direct în faza ligii Champions League.

Cum Barcelona a câștigat și titlul, și Cupa Spaniei, celelalte locuri europene s-au distribuit conform ordinii din clasamentul La Liga. Astfel, Betis și Celta Vigo vor juca în grupa principală din Europa League, iar Rayo Valecano își începe aventura în play-off-ul Conference League pe 21 august.

Când se joacă derby-urile din La Liga: El Clasico și celelalte dueluri de tradiție din sezonul 2025-2026

Fără doar și poate, cel mai așteptat derby intern din întreaga lume este El Clasico, Barcelona – Real Madrid. Dar La Liga vine și cu derby-ul Madridului între Real și Atletico, derby-ul Cataluniei Barcelona – Espanyol, derby-ul basc Real Sociedad – Athletic Bilbao, elgranderbi Sevilla – Betis și superduelul Barcelona – Atletico Madrid.

Iată datele derby-urilor din La Liga 2025-2026:

Real Madrid – Barcelona (etapa 10, 26 octombrie 2025)

(etapa 10, 26 octombrie 2025) Barcelona – Real Madrid (etapa 35, 10 mai 2026)

(etapa 35, 10 mai 2026) Atletico Madrid – Real Madrid (etapa 7, 28 septembrie 2025)

(etapa 7, 28 septembrie 2025) Real Madrid – Atletico Madrid (etapa 29, 22 martie 2026)

(etapa 29, 22 martie 2026) Barcelona – Atletico Madrid (etapa 19, 11 ianuarie 2026)

(etapa 19, 11 ianuarie 2026) Atletico Madrid – Barcelona (etapa 30, 5 aprilie 2026)

(etapa 30, 5 aprilie 2026) Sevilla – Betis (etapa 14, 30 noiembrie 2025)

(etapa 14, 30 noiembrie 2025) Betis – Sevilla (etapa 26, 1 martie 2026)

(etapa 26, 1 martie 2026) Espanyol – Barcelona (etapa 18, 4 ianuarie 2026)

(etapa 18, 4 ianuarie 2026) Barcelona – Espanyol (etapa 31, 10 aprilie 2026)

(etapa 31, 10 aprilie 2026) Real Sociedad – Athletic Bilbao (etapa 11, 2 noiembrie 2025)

(etapa 11, 2 noiembrie 2025) Athletic Bilbao – Real Sociedad (etapa 22, 1 februarie 2026)

Care sunt favoritele la titlu în sezonul 2025-2026 de La Liga

Nu mai este nicio surpriză că FC Barcelona și Real Madrid se luptă pentru un nou titlu de campioană a Spaniei. Iar Atletico Madrid stă la pândă și încearcă să speculeze orice pas greșit al celor două, pentru a le sufla trofeul, așa cum a făcut-o în 2014 și 2021.

Va fi, însă, extrem de greu pentru Diego Simeone să-și conducă elevii spre victorie, deși a investit masiv în transferuri pentru noul sezon de La Liga.

Barcelona mizează pe continuitate în La Liga, sezonul 2025-2026

Hansi Flick s-a dovedit alegerea corectă pentru FC Barcelona. Antrenorul german adus vara trecută a reușit să câștige La Liga din primul său an alături de catalani. Iar acum va face tot posibilul să-și apere trofeul.

Cu un lot aproape identic, singurele nume noi fiind Marcus Rashford și Joan Garcia, catalanii vor fi nevoiți să facă față asaltului Madridului. Atât Real, cât și Atletico s-au întărit serios și vor pune probleme.

Real Madrid cu antrenor nou și transferuri importante

Don Carlo Ancelotti și-a încheiat și al doilea mandat la Real Madrid, după patru ani în care a câștigat La Liga de două ori (2022 și 2024) și Champions League tot de două ori (2022 și 2024). E finalul unei ere la Madrid, iar Xabi Alonso, noul antrenor al „galacticilor” are o misiune extrem de grea, de a readuce trofeele pe Santiago Bernabeu, după ce, anul trecut, Real Madrid nu a câștigat nimic.

Fost mijlocaș al Realului, Xabi Alonso știe ce înseamnă să fii la cel mai mare club din lume. Iar el vine cu un CV scurt, dar impresionant. În 2024, la primul lui sezon complet ca antrenor, a reușit să câștige Bundesliga cu Leverkusen, fără să piardă vreun meci. Nici măcar marele Bayern Munchen nu reușise asta vreodată. Mai mult, a luat și Cupa Germaniei. Iar anul trecut, a terminat pe locul 2.

Dar nu doar antrenorul este nou la Real Madrid. Echipa din capitala Spaniei are un nou fundaș dreapta, pe Trent Alexander-Arnold de la Liverpool, și astfel acoperă un post care i-a creat mari probleme în ultimul timp. Au venit întăriri și în stânga, dar și în centrul defensivei, cu doi spanioli tineri, care au costat împreună peste 110 milioane de euro.

Atletico Madrid întinerește

Diego Simeone pare etern la Atletico Madrid, deși nu a mai adus un trofeu de 4 ani. Și totuși, suporterii și conducerea își pun speranțele în antrenorul argentinian.

Stilul de joc a rămas același, accent pe defensivă, agresivitate, multă muncă și dueluri fizice. Însă, pentru sezonul 2025-2026 de La Liga, apar multe nume noi în lotul lui Atletico Madrid, care a fost cel mai activ pe piața de transferuri. Simeone a adus în special tineri și s-a despărțit de unii dintre veteranii cu nume, ca Saul Niguez, Azpilicueta, Witsel sau Correa.

Transferuri importante La Liga sezonul 2025 – 2026

Fereastra de transferuri dinaintea sezonului 2025-2026 de La Liga a fost una aglomerată. Conform transfermarkt.com, 211 jucători au fost vânduți și 218 cumpărați de echipele din prima ligă spaniolă. În total, s-au plătit 520 de milioane de euro și s-au încasat 480 de milioane.

De departe, echipele care au cheltuit cel mai mult au fost granzii din Madrid, Real și Atletico, cu 167,5 milioane, respectiv 175 de milioane de euro, pentru fotbaliști noi. În rândurile de mai jos sunt toate transferurile importante ale candidatelor la titlu.

Barcelona, zgârcită cu transferurile

Campioana en-titre, Barcelona, a fost una dintre cele mai reținute formații în această vară la capitolul mercato. Joan Garcia de la Espanyol, transferat, și Marcus Rashford de la Manchester United, împrumutat, sunt singurele nume noi din lotul lui Hansi Flick. Mai lungă este lista plecărilor, care îi include pe Pau Victor, Ansu Fati și Inigo Martinez.

Barcelona a cheltuit, în total, 25 de milioane de euro și a încasat 23, ceea ce înseamnă că e pe minus cu două milioane de euro.

Sosiri:

Joan García (portar, 24 de ani, Espanyol, cotă de piață 25 de milioane) – 25 de milioane de euro

(portar, 24 de ani, Espanyol, cotă de piață 25 de milioane) – Marcus Rashford (aripă stânga, 27 de ani, Manchester United, cotă de piață 50 de milioane) – împrumut

Plecări:

Pau Víctor (atacant, 23 de ani, Braga, cotă de piață 4 milioane) – 12 milioane de euro

(atacant, 23 de ani, Braga, cotă de piață 4 milioane) – Alex Valle (fundaș stânga, 21 de ani, Como, cotă de piață 6 milioane) – 6 milioane de euro

(fundaș stânga, 21 de ani, Como, cotă de piață 6 milioane) – Pablo Torre (mijlocaș ofensiv, 22 de ani, Mallorca, cotă de piață 6 milioane) – 5 milioane de euro

(mijlocaș ofensiv, 22 de ani, Mallorca, cotă de piață 6 milioane) – Clément Lenglet (fundaș central, 29 de ani, Atletico Madrid, cotă de piață 7,5 milioane) – liber de contract

(fundaș central, 29 de ani, Atletico Madrid, cotă de piață 7,5 milioane) – Iñigo Martínez (fundaș central, 34 de ani, Al Nassr, cotă de piață 5 milioane) – liber de contract

(fundaș central, 34 de ani, Al Nassr, cotă de piață 5 milioane) – Ansu Fati (aripă stânga, 22 de ani, AS Monaco, cotă de piață 5 milioane) – împrumut

Real Madrid a investit serios

Real Madrid nu vrea să mai piardă campionatul în fața marii rivale Barcelona și s-a întărit în poziții-cheie. Nu mai puțin de trei jucători au fost aduși în zona defensivă: Trent Alexander-Arnold de la Liverpool, dar și doi spanioli de sub 22 de ani, care au confirmat deja în campionatele Angliei și Portugaliei. Realul continuă, însă, să se gândească la viitor și transferă tineri de mare perspectivă. E și cazul lui Mastantuono, noul copil-minune al Argentinei. Veteranii Modric și Lucas Vasquez au ajuns la finalul contractului și au fost lăsați să plece.

Per total, Real Madrid a cheltuit 167,5 milioane de euro și a încasat doar două. Rămâne de văzut dacă această investiție îl va ajuta pe Xabi Alonso să aducă titlul la Madrid.

Sosiri:

Dean Huijsen (fundaș central, 20 de ani, Bournemouth, cotă de piață 60 de milioane) – 62,5 milioane de euro

(fundaș central, 20 de ani, Bournemouth, cotă de piață 60 de milioane) – Alvaro Carreras (fundaș stânga, 22 de ani, Benfica, cotă de piață 35 de milioane) – 50 de milioane de euro

(fundaș stânga, 22 de ani, Benfica, cotă de piață 35 de milioane) – Franco Mastantuono (aripă dreapta, 18 ani, River Plate, cotă de piață 30 de milioane) – 45 de milioane de euro

(aripă dreapta, 18 ani, River Plate, cotă de piață 30 de milioane) – Trent Alexander-Arnold (fundaș dreapta, 26 de ani, Liverpool, cotă de piață 75 de milioane) – 10 milioane de euro

Plecări:

Álvaro Rodríguez (atacant, 21 de ani, Elche, cotă de piață 2,5 milioane) – 2 milioane de euro

(atacant, 21 de ani, Elche, cotă de piață 2,5 milioane) – Luka Modric (mijlocaș, 39 de ani, AC Milan, cotă de piață 4 milioane) – liber de contract

(mijlocaș, 39 de ani, AC Milan, cotă de piață 4 milioane) – Lucas Vazquez (fundaș dreapta, 34 de ani, FĂRĂ CLUB) – liber de contract

Atletico Madrid, cea mai activă în perioada de mercato

Cel mai activ club mare în această fereastră de transferuri a fost Atletico Madrid. Formația antrenată de Diego Simeone n-a mai câștigat titlul din sezonul 2020-2021, iar mutările masive din această vara au rolul de schimba acest lucru.

Atleti și-a restructurat lotul considerabil, cu multe nume noi, dar și destule plecări importante. Se observă și o încercare de întinerire a echipei, majoritatea fotbaliștilor transferați la Madrid având sub 25 de ani. Iar unii dintre veteranii cu nume au fost lăsați pe liber.

175 de milioane de euro au costat noi fotbaliști ai lui Atletico Madrid, în timp ce vânzările au însumat 68 de milioane de euro, conform sursei citate. Per total, echipa lui Diego Simeone e pe minus 107 milioane de euro.

Sosiri:

Alex Baena (aripă stânga, 23 de ani, Villarreal, cotă de piață 55 de milioane) – 42 de milioane de euro

(aripă stânga, 23 de ani, Villarreal, cotă de piață 55 de milioane) – David Hancko (fundaș central, 27 de ani, Feyenoord, cotă de piață 30 de milioane) – 26 de milioane de euro

(fundaș central, 27 de ani, Feyenoord, cotă de piață 30 de milioane) – Johnny Cardoso (mijlocaș, 23 de ani, Betis, cotă de piață 25 de milioane) – 24 de milioane de euro

(mijlocaș, 23 de ani, Betis, cotă de piață 25 de milioane) – Giacomo Raspadori (atacant, 25 de ani, Napoli, cotă de piață 25 de milioane) – 22 de milioane de euro

(atacant, 25 de ani, Napoli, cotă de piață 25 de milioane) – Thiago Almada (mijlocaș ofensiv, 24 de ani, Botafogo, cotă de piață 25 de milioane) – 21 de milioane de euro

(mijlocaș ofensiv, 24 de ani, Botafogo, cotă de piață 25 de milioane) – Matteo Ruggeri (fundaș stânga, 22 de ani, Atalanta, cotă de piață 16 milioane) – 17 milioane de euro

(fundaș stânga, 22 de ani, Atalanta, cotă de piață 16 milioane) – Marc Pubill (fundaș dreapta, 22 de ani, Almeria, cotă de piată 4 milioane) – 16 milioane de euro

(fundaș dreapta, 22 de ani, Almeria, cotă de piată 4 milioane) – Santiago Mouriño (fundaș central, 23 de ani, Alaves, cotă de piață 3 milioane) – 4 milioane de euro

(fundaș central, 23 de ani, Alaves, cotă de piață 3 milioane) – Juan Musso (portar, 31 de ani, Atalanta, cotă de piață 3,5 milioane) – 3 milioane de euro

(portar, 31 de ani, Atalanta, cotă de piață 3,5 milioane) – Clément Lenglet (fundaș central, 29 de ani, Barcelona, cotă de piață 7,5 milioane) – liber de contract

Plecări:

Samuel Lino (aripă stânga, 25 de ani, Flamengo, cotă de piață 22 de milioane) – 22 de milioane de euro

(aripă stânga, 25 de ani, Flamengo, cotă de piață 22 de milioane) – Arthur Vermeeren (mijlocaș defensiv, 20 de ani, Leipzig, cotă de piață 22 de milioane) – 20 de milioane de euro

(mijlocaș defensiv, 20 de ani, Leipzig, cotă de piață 22 de milioane) – Santiago Mouriño (fundaș central, 23 de ani, Villarreal, cotă de piață 3 milioane) – 10 milioane de euro

(fundaș central, 23 de ani, Villarreal, cotă de piață 3 milioane) – Rodrigo Riquelme (aripă stânga, 25 de ani, Betis, cotă de piață 12 milioane) – 8 milioane de euro

(aripă stânga, 25 de ani, Betis, cotă de piață 12 milioane) – Ángel Correa (aripă dreapta, 30 de ani, Tigres, cotă de piață 10 milioane) – 8 milioane de euro

(aripă dreapta, 30 de ani, Tigres, cotă de piață 10 milioane) – Reinildo Mandava (fundaș stânga, 31 de ani, Sunderland, cotă de piață 5 milioane) – liber de contract

(fundaș stânga, 31 de ani, Sunderland, cotă de piață 5 milioane) – Saul Niguez (mijlocaș central, 30 de ani, Flamengo, cotă de piață 3 milioane) – liber de contract

(mijlocaș central, 30 de ani, Flamengo, cotă de piață 3 milioane) – Axel Witsel (mijlocaș defensiv, 36 de ani, Girona, cotă de piață 2 milioane) – liber de contract

(mijlocaș defensiv, 36 de ani, Girona, cotă de piață 2 milioane) – Horațiu Moldovan (portar, 27 de ani, Oviedo, cotă de piață 2,2 milioane) – împrumut

(portar, 27 de ani, Oviedo, cotă de piață 2,2 milioane) – Rodrigo De Paul (mijlocaș, 31 de ani, Inter Miami, cotă de piață 25 de milioane) – împrumut

(mijlocaș, 31 de ani, Inter Miami, cotă de piață 25 de milioane) – Thomas Lemar (mijlocaș ofensiv, 29 de ani, Girona, cotă de piață 5 milioane) – împrumut

(mijlocaș ofensiv, 29 de ani, Girona, cotă de piață 5 milioane) – César Azpilicueta (fundaș, 35 de ani, FĂRĂ CLUB) – liber de contract

Românii din La Liga 2025-2025

Sezonul 2025-2026 din La Liga va vedea trei jucători români la lucru. Este vorba despre deja consacratul Andrei Rațiu, de la Rayo Valecano, și portarii Horațiu Moldovan (Oviedo) și Ionuț Radu (Celta Vigo).

După un sezon precedent excelent, Andrei Rațiu a atras atenția. A existat chiar . Dar, până acum, nu s-a concretizat. Singurul lucru cert este că începând din această vară , după ce clubul a răscumpărat procentele deținute de Villarreal.

Horațiu Moldovan nu prinde nici de această dată lotul lui Atletico Madrid. și va juca, totuși, în La Liga.

Un pas important l-a făcut Ionuț Radu, cândva căpitanul României U21 care ajungea în semifinalele de Euro. După prestații excelente în poarta Veneziei, cu care nu a reușit să evite retrogradarea din Serie A, .

Cine transmite la TV în România La Liga 2025 – 2026

Andrei Rațiu, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu pot fi urmăriți în direct, la tv, pe canalele Digi Sport și Prima Sport, care dețin drepturile de televizare pentru La Liga, sezonul 2025-2026.

De asemenea, partidele celor trei români, dar și El Clasico și toate meciurile tari din prima ligă spaniolă pot fi urmărite online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iar FANATIK își aduce toate informațiile care contează, dar și partidele importante, în format live text.

Cote pariuri La Liga, pronosticuri

Vom avea de așteptat cel mult 38 de etape ca să aflăm cine e campioana din La Liga 2025-2026. Însă favoritele se știu deja. Casele de pariuri cred că Real Madrid va pune mâna pe trofeu, iar cota ca acest lucru să se întâmple este 1,75. Barcelona primește cotă 2,20 să-și apere titlul, iar Atletico are 10,00 să facă surpriza. După aceea, se cască o adevărată prăpastie, Bilbao și Villarreal având cotă 50,00 pentru primul loc.

Interesante se pot dovedi și pariurile pentru clasări în top 4. Bilbao cu o cotă de 2,65, Villarreal cu 3,00 și Betis cu 4,00 pot aduce un profit frumos.

Bătălia pentru titlul de golgheter se va da între Kylian Mbappe (1,80) și Robert Lewandowski (2,40). Iar la retrogradare, Horațiu Moldovan are toate șansele să nu o salveze pe Oviedo (1,90). Elche (2,25) și Levante (2,35), celelalte două nou-promovate, sunt și ele candidate la revenirea în divizia secundă.

Barcelona și Real Madrid sunt favorite și atunci când vine vorba ca o echipă să termine sezonul fără înfrângere. Însă cota de 100,00 pe care o primește fiecare dintre ele arată clar cât de greu de obținut este acest lucru.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile din La Liga. Scoruri live și rezumate video

Rămâi pe FANATIK pentru a avea toate informațiile legate de sezonul 2025-2026 din La Liga. Etapă de etapă, meci de meci, fază cu fază.

Partidele care chiar contează vor fi live text, cu reacțiile protagoniștilor, statistici, recorduri, faze extraordinare și detalii pe care vrei să le știi.