Start în La Liga! Real Madrid – Barcelona – Atletico, luptă în trei pentru titlu în Spania! Tot ce trebuie să știi despre noul sezon, când se joacă derby-urile și cine transmite la TV

Mai sunt doar câteva ore până la primul meci al sezonului 2025-2026 din La Liga. Iar FANATIK îți aduce o amplă analiză a campionatului spaniol, înaintea primului fluier.
Primul meci din sezonul 2025-2026 de La Liga se joacă vineri, 15 august, de la ora 20:00, între Girona și Rayo Vallecano. Barcelona debutează sâmbătă la Mallorca, Atletico Madrid joacă duminică la Espanyol, iar Real Madrid închide prima etapă luni, 19 august, contra Osasunei, de la ora 22:00.
Ca de fiecare dată, Barcelona și Real Madrid sunt principalele favorite să ridice trofeul, în timp ce Atletico Madrid ar trebui să închidă podiumul. Însă, surprize au fost și vor mai fi! Ultima etapă, cea cu numărul 38, este programată pe 24 mai 2026.
Campionatul spaniol nu-și schimbă formatul nici anul acesta. Rămâne fidel variantei clasice, tur-retur, fără play-off și fără play-out. Cele 20 de participante vor disputa câte 38 de etape, în care vor întâlni fiecare adversară de două ori, o dată pe teren propriu și o dată în deplasare. Pasionații fotbalului spaniol vor avea parte de 380 de meciuri pe parcursul sezonului 2025-2026.
Alaves, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Betis, Celta Vigo, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Real Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia și Villarreal sunt cele 20 de cluburi ce luptă pentru trofeu în La Liga 2025-2026. Dintre acestea, Levante, Elche și Oviedo sunt nou-promovatele.
Spania are unul dintre campionatele de top din Europa, astfel că și coeficientul său este foarte bun. Și îi permite să trimită patru formații în Liga Campionilor, două în Europa League și una în Conference League, în sezonul 2026-2027.
Primele 4 clasate din La Liga vor merge în Champions League, câștigătoarea Cupei are loc asigurat în Europa League, iar cele mai bine clasate două formații din La Liga care nu se încadrează în situațiile menționate mai sus merg în Europa și Conference League.
La capătul opus al clasamentului La Liga, ocupantele ultimelor 3 poziții, de la18 la 20, vor retrograda în La Liga2.
Spania a avut al doilea coeficient anul trecut, astfel că, în acest sezon va avea 5 reprezentante în Liga Campionilor, în loc de 4. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao și Villarreal vor juca direct în faza ligii Champions League.
Cum Barcelona a câștigat și titlul, și Cupa Spaniei, celelalte locuri europene s-au distribuit conform ordinii din clasamentul La Liga. Astfel, Betis și Celta Vigo vor juca în grupa principală din Europa League, iar Rayo Valecano își începe aventura în play-off-ul Conference League pe 21 august.
Fără doar și poate, cel mai așteptat derby intern din întreaga lume este El Clasico, Barcelona – Real Madrid. Dar La Liga vine și cu derby-ul Madridului între Real și Atletico, derby-ul Cataluniei Barcelona – Espanyol, derby-ul basc Real Sociedad – Athletic Bilbao, elgranderbi Sevilla – Betis și superduelul Barcelona – Atletico Madrid.
Iată datele derby-urilor din La Liga 2025-2026:
Nu mai este nicio surpriză că FC Barcelona și Real Madrid se luptă pentru un nou titlu de campioană a Spaniei. Iar Atletico Madrid stă la pândă și încearcă să speculeze orice pas greșit al celor două, pentru a le sufla trofeul, așa cum a făcut-o în 2014 și 2021.
Va fi, însă, extrem de greu pentru Diego Simeone să-și conducă elevii spre victorie, deși a investit masiv în transferuri pentru noul sezon de La Liga.
Hansi Flick s-a dovedit alegerea corectă pentru FC Barcelona. Antrenorul german adus vara trecută a reușit să câștige La Liga din primul său an alături de catalani. Iar acum va face tot posibilul să-și apere trofeul.
Cu un lot aproape identic, singurele nume noi fiind Marcus Rashford și Joan Garcia, catalanii vor fi nevoiți să facă față asaltului Madridului. Atât Real, cât și Atletico s-au întărit serios și vor pune probleme.
Don Carlo Ancelotti și-a încheiat și al doilea mandat la Real Madrid, după patru ani în care a câștigat La Liga de două ori (2022 și 2024) și Champions League tot de două ori (2022 și 2024). E finalul unei ere la Madrid, iar Xabi Alonso, noul antrenor al „galacticilor” are o misiune extrem de grea, de a readuce trofeele pe Santiago Bernabeu, după ce, anul trecut, Real Madrid nu a câștigat nimic.
Fost mijlocaș al Realului, Xabi Alonso știe ce înseamnă să fii la cel mai mare club din lume. Iar el vine cu un CV scurt, dar impresionant. În 2024, la primul lui sezon complet ca antrenor, a reușit să câștige Bundesliga cu Leverkusen, fără să piardă vreun meci. Nici măcar marele Bayern Munchen nu reușise asta vreodată. Mai mult, a luat și Cupa Germaniei. Iar anul trecut, a terminat pe locul 2.
Dar nu doar antrenorul este nou la Real Madrid. Echipa din capitala Spaniei are un nou fundaș dreapta, pe Trent Alexander-Arnold de la Liverpool, și astfel acoperă un post care i-a creat mari probleme în ultimul timp. Au venit întăriri și în stânga, dar și în centrul defensivei, cu doi spanioli tineri, care au costat împreună peste 110 milioane de euro.
Diego Simeone pare etern la Atletico Madrid, deși nu a mai adus un trofeu de 4 ani. Și totuși, suporterii și conducerea își pun speranțele în antrenorul argentinian.
Stilul de joc a rămas același, accent pe defensivă, agresivitate, multă muncă și dueluri fizice. Însă, pentru sezonul 2025-2026 de La Liga, apar multe nume noi în lotul lui Atletico Madrid, care a fost cel mai activ pe piața de transferuri. Simeone a adus în special tineri și s-a despărțit de unii dintre veteranii cu nume, ca Saul Niguez, Azpilicueta, Witsel sau Correa.
Fereastra de transferuri dinaintea sezonului 2025-2026 de La Liga a fost una aglomerată. Conform transfermarkt.com, 211 jucători au fost vânduți și 218 cumpărați de echipele din prima ligă spaniolă. În total, s-au plătit 520 de milioane de euro și s-au încasat 480 de milioane.
De departe, echipele care au cheltuit cel mai mult au fost granzii din Madrid, Real și Atletico, cu 167,5 milioane, respectiv 175 de milioane de euro, pentru fotbaliști noi. În rândurile de mai jos sunt toate transferurile importante ale candidatelor la titlu.
Campioana en-titre, Barcelona, a fost una dintre cele mai reținute formații în această vară la capitolul mercato. Joan Garcia de la Espanyol, transferat, și Marcus Rashford de la Manchester United, împrumutat, sunt singurele nume noi din lotul lui Hansi Flick. Mai lungă este lista plecărilor, care îi include pe Pau Victor, Ansu Fati și Inigo Martinez.
Barcelona a cheltuit, în total, 25 de milioane de euro și a încasat 23, ceea ce înseamnă că e pe minus cu două milioane de euro.
Real Madrid nu vrea să mai piardă campionatul în fața marii rivale Barcelona și s-a întărit în poziții-cheie. Nu mai puțin de trei jucători au fost aduși în zona defensivă: Trent Alexander-Arnold de la Liverpool, dar și doi spanioli de sub 22 de ani, care au confirmat deja în campionatele Angliei și Portugaliei. Realul continuă, însă, să se gândească la viitor și transferă tineri de mare perspectivă. E și cazul lui Mastantuono, noul copil-minune al Argentinei. Veteranii Modric și Lucas Vasquez au ajuns la finalul contractului și au fost lăsați să plece.
Per total, Real Madrid a cheltuit 167,5 milioane de euro și a încasat doar două. Rămâne de văzut dacă această investiție îl va ajuta pe Xabi Alonso să aducă titlul la Madrid.
Cel mai activ club mare în această fereastră de transferuri a fost Atletico Madrid. Formația antrenată de Diego Simeone n-a mai câștigat titlul din sezonul 2020-2021, iar mutările masive din această vara au rolul de schimba acest lucru.
Atleti și-a restructurat lotul considerabil, cu multe nume noi, dar și destule plecări importante. Se observă și o încercare de întinerire a echipei, majoritatea fotbaliștilor transferați la Madrid având sub 25 de ani. Iar unii dintre veteranii cu nume au fost lăsați pe liber.
175 de milioane de euro au costat noi fotbaliști ai lui Atletico Madrid, în timp ce vânzările au însumat 68 de milioane de euro, conform sursei citate. Per total, echipa lui Diego Simeone e pe minus 107 milioane de euro.
Sezonul 2025-2026 din La Liga va vedea trei jucători români la lucru. Este vorba despre deja consacratul Andrei Rațiu, de la Rayo Valecano, și portarii Horațiu Moldovan (Oviedo) și Ionuț Radu (Celta Vigo).
După un sezon precedent excelent, Andrei Rațiu a atras atenția. A existat chiar posibilitatea ca fundașul dreapta să ajungă în Premier League. Dar, până acum, nu s-a concretizat. Singurul lucru cert este că începând din această vară Rațiu aparține 100% lui Rayo, după ce clubul a răscumpărat procentele deținute de Villarreal.
Horațiu Moldovan nu prinde nici de această dată lotul lui Atletico Madrid. Fostul rapidist a fost împrumutat la Oviedo și va juca, totuși, în La Liga.
Un pas important l-a făcut Ionuț Radu, cândva căpitanul României U21 care ajungea în semifinalele de Euro. După prestații excelente în poarta Veneziei, cu care nu a reușit să evite retrogradarea din Serie A, Ionuț Radu a prins un transfer la Celta Vigo și va juca în cupele europene.
Andrei Rațiu, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu pot fi urmăriți în direct, la tv, pe canalele Digi Sport și Prima Sport, care dețin drepturile de televizare pentru La Liga, sezonul 2025-2026.
De asemenea, partidele celor trei români, dar și El Clasico și toate meciurile tari din prima ligă spaniolă pot fi urmărite online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iar FANATIK își aduce toate informațiile care contează, dar și partidele importante, în format live text.
Vom avea de așteptat cel mult 38 de etape ca să aflăm cine e campioana din La Liga 2025-2026. Însă favoritele se știu deja. Casele de pariuri cred că Real Madrid va pune mâna pe trofeu, iar cota ca acest lucru să se întâmple este 1,75. Barcelona primește cotă 2,20 să-și apere titlul, iar Atletico are 10,00 să facă surpriza. După aceea, se cască o adevărată prăpastie, Bilbao și Villarreal având cotă 50,00 pentru primul loc.
Interesante se pot dovedi și pariurile pentru clasări în top 4. Bilbao cu o cotă de 2,65, Villarreal cu 3,00 și Betis cu 4,00 pot aduce un profit frumos.
Bătălia pentru titlul de golgheter se va da între Kylian Mbappe (1,80) și Robert Lewandowski (2,40). Iar la retrogradare, Horațiu Moldovan are toate șansele să nu o salveze pe Oviedo (1,90). Elche (2,25) și Levante (2,35), celelalte două nou-promovate, sunt și ele candidate la revenirea în divizia secundă.
Barcelona și Real Madrid sunt favorite și atunci când vine vorba ca o echipă să termine sezonul fără înfrângere. Însă cota de 100,00 pe care o primește fiecare dintre ele arată clar cât de greu de obținut este acest lucru.
Rămâi pe FANATIK pentru a avea toate informațiile legate de sezonul 2025-2026 din La Liga. Etapă de etapă, meci de meci, fază cu fază.
Partidele care chiar contează vor fi live text, cu reacțiile protagoniștilor, statistici, recorduri, faze extraordinare și detalii pe care vrei să le știi.