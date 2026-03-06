Start în noul sezon de Formula 1! Totul despre Marele Circ: programul complet, piloţi şi revoluţia din regulament

ADVERTISEMENT

Formula 1 a revenit! Se anunţă un sezon spectaculos şi deocamdată sunt foarte multe necunoscute după schimbările uriaşe de regulament. Vom avea un total de 24 de curse, prima fiind programată duminică dimineaţa pe Albert Park din Melbourne, la ora 06:00, ora României.

New-entry în Formula 1: Cadillac este a 11-a echipă de pe grila de start

Grila de start va fi şi mai aglomerată după ce Cadillac F1 a bifat toate condiţiile de înscriere în Marele Circ. Astfel, vom avea 22 de maşini pe pistă, constructorul american mizând pe Valtteri Bottas și Sergio Perez, doi piloţi de mare experienţă.

ADVERTISEMENT

O altă schimbare importantă. Dispare Sauber de pe grila de start, echipa fiind transformată în Audi F1, dar care şi-a păstrat cei doi piloţi de anul trecut: Nico Hulkenberg şi Gabriel Bortoleto. Celelalte nouă echipe rămân ca până acum.

Arvid Linblad, singurul debutant! Care sunt piloţii din sezonul 2026

Dacă în sezonul 2025 am avut nu mai puţin de şase debutanţi în Formula 1, în acest an avem doar unul. Este vorba de britanicul Arvid Linblad, un pilot în vârstă de 18 ani, care va pilota monopostul Racing Bulls.

ADVERTISEMENT

Cum arată grila de start în sezonul 2026:

McLaren:

ADVERTISEMENT

Lando Norris – 26 de ani – campionul mondial en-titre

Oscar Piastri – 24 de ani

Mercedes:

George Rusell – 28 de ani

Kimi Antonelli – 19 ani

Red Bull:

ADVERTISEMENT

Max Verstappen – 28 de ani (4 titluri mondiale)

Isack Hadjar – 21 de ani

Ferrari:

Lewis Hamilton – 41 de ani (7 titluri mondiale)

Charles Leclerc – 28 de ani

Williams:

Carlos Sainz – 31 de ani

Alexander Albon – 29 de ani

Racing Bulls:

Liam Lawson – 24 de ani

Arbid Linblad – 18 de ani

Aston Martin:

Fernando Alonso – 44 de ani (2 titluri mondiale)

Lance Stroll – 27 de ani

Haas:

Esteban Ocon – 25 de ani

Oliver Bearman – 20 de ani

Audi:

Nico Hulkenberg – 38 de ani

Gabriel Bortoleto – 21 de ani

Alpine:

Pierre Gasly- 30 de ani

Franco Colapinto – 22 de ani

Cadillac:

Sergio Perez – 36 de ani

Valtteri Bottas – 36 de ani

Calendarul celor 24 de curse din Formula 1

Şi în acest sezon vom avea 24 de curse. Sezonul începe pe 8 martie odată cu şi se va încheia pe 6 decembrie cu Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite, în Abu Dhabi. Vom avea şase curse de sprint.

Australia: 6-8 martie China: 13-15 martie Japonia: 27-29 martie Bahrain: 10-12 aprilie Arabia Saudită: 17-19 aprilie Miami (SUA): 1-3 mai Canada: 22-24 mai Monaco: 5-7 iunie Catalonia (Spania): 12-14 iunie Austria: 26-28 iunie Marea Britanie: 3-5 iulie Belgia: 17-19 iulie Ungaria: 24-26 iulie Ţările de Jos: 21-23 august Italia: 4-6 septembrie Madrid (Spania 2): 11-13 septembrie Azebaidjan: 24-26 septembrie Singapore: 9-11 octombrie Austin (SUA 2): 23-25 octombrie Mexic: 30 octombrie – 1 noiembrie Brazilia: 6-8 noiembrie Las Vegas (SUA 3): 19-21 noiembrie Qatar: 27-29 noiembrie Emiratele Arabe Unite: 4-6 decembrie

A dispărut din calendar etapa de la Imola, care va fi înlocuită de noul circuit stradal din Madrid. Contractul cu Formula 1 este semnat până în 2035, iar circuitul este denumit Madring, în jurul IFEMA Trade Fair Centre, un centru uriaş întins pe o suprafaţă de 200.000 de metri pătraţi.

Cursele de sprint din 2026:

China – 14 martie

Miami (SUA) – 2 mai

Canada – 23 mai

Marea Britanie – 4 iulie

Olanda – 22 august

Singapore – 10 octombrie

Schimbări spectaculoase de regulament: maşini noi în 2026!

Anul 2026 reprezintă o nouă eră în Formula 1. Astfel, incertitudinea planează asupra modului în care vor arăta echipele în noul sezon. Avem monoposturi mai mici cu noi reglementări în ceea ce priveşte şasiul motoarele, combustibilul şi aerodinamica, sistemul DRS fiind eliminat la finalul anului 2025.

Cele mai importante modificări:

Maşini mai uşoare şi mai mici: Distanţa dintre axa faţă şi cea spate este mai redusă: 3400 de milimetri faţă de 3600. Maşinile sunt şi mai înguste cu 100 de milimetri, inclusiv anvelopele fiind cu 30 de milimetri mai înguste. Greutatea minimă a scăzut semificativ, cu 32 de kg: de la 800 la 768 de kg. Un nou power unit: Motoarele rămân V6 hibrid, dar avem o unitate nouă de putere. Se pune accent pe recuperarea energiei, iar bateria poate fi reîncărcată la o capacitate de două ori mai mare ca în trecut. Sistemul MGU-H a fost eliminat. Aerodinamică nouă: Aripile faţă şi spate sunt simplificate, au fost eliminate capacele roţilor, dar şi Tunelele Venturi, canale aerodinamice sculptate sub podeaua monopostului care generau o forţă foarte mare de apăsare. Modul de depăşire „Overtake”: sistemul DRS este istorie, dar avem modul „Overtake”, care permite pilotului să reîncarce bateria suplimentar şi să aibă un surplus de putere. Piloţii pot utiliza şi modul „Boost” (extra energie pe care o pot folosi oricând) sau modul „Straight”(pentru viteze mai mari pe liniile drepte).

Cine transmite la TV în România Formula 1

Şi în acest sezon, iubitorii Marelui Circ vor putea urmări cursele de Formula 1 pe AntenaPLAY şi pe canalele trustului Intact. Dacă antrenamentele vor fi exclusiv online, calificările şi cursele vor fi şi televizate pe Antena 1, Antena 3 sau Antena Stars, în unele cazuri.

Prima cursă din acest sezon va fi transmisă în direct de Antena 1, duminică dimineaţa de la ora 06:00. Există şi opţiunea F1 TV, platforma oficială care transmite online toată acţiunea din Marele Circ. Abonamentul standard de 75 de euro, cel premium 99 de euro, pentru întregul sezon.

Cotele la pariuri: Mercedes favorită!

Noul sezon este plin de incertitudini. McLaren, deşi campioana modială en-titre, , nu se află printre favorite în 2026. Este, în schimb, Mercedes, care speră să reia dominaţia după o pauză de cinci ani.

George Russell este în acest moment principalul favorit pentru a câştiga titlul mondial, iar Mercedes la constructori. Scuderia Ferrari este plasată excelent, ultimul titlu mondial la piloţi al „căluţului cabrat” fiind câştigat în 2007 de Kimi Raikkonen.

Cotele pentru titlul mondial la piloţi:

George Russell – 3,10 Max Verstappen – 3,75 Charles Leclerc – 5,50 Lewis Hamilton – 8,50 Kimi Antonelli – 10,00 Lando Norris – 11,00 Oscar Piastri – 17,00 Fernando Alonso – 50,00 Isack Hadjar – 100,00 Pierre Gasly – 150,00

Cotele pentru titlu mondial constructori:

Mercedes – 2,30 Ferrari – 3,10 McLaren – 3,75 Red Bull – 9,00 Aston Martin – 40,00 Haas – 80,00 Alpine – 100,00 Williams – 100,00 Audi – 150,00 Racing Bulls – 150,00 Cadillac – 400,00

„Se simte mai mult ca Formula E pe steroizi, dar regulile sunt la fel pentru toată lumea, trebuie să te obișnuiești. Eu sunt total în regulă cu șanse egale pentru toată lumea, dar ca pilot, îmi place să merg cu pedala la pământ, iar în acest moment, nu poți conduce așa. Din punct de vedere al pilotajului nu este amuzant”, Max Verstappen, despre noile maşini de Formula 1