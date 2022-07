Start în SuperLiga! Bătălia pentru România! Toate culisele și informațiile despre CFR Cluj, FCSB, Craiova, Rapid, Sepsi. Super-analiză FANATIK

Divizia A. Liga 1. cel mai important jucător din România de pe piața de betting. 16 echipe sunt la startul campionatului 2022/2023 care debutează oficial pe 15 iulie. dar și primul fără Dinamo, al doilea cel mai important brand din fotbalul românesc. Dinamo a retrogradat după barajul cu U Cluj, alături de ardeleni mai promovând Petrolul și Hermannstadt.

Start în SuperLiga! Luptă în 3 la titlu între CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova!

Vom avea probabil aceeași luptă la titlu din ultimii ani, între CFR Cluj, FCSB și Craiova lui Rotaru, cu clujenii aflați și acum în pole-position în block-start. Va fi al 8-lea campionat cu play-off și play-out. Prin urmare, primele 6 echipe merg în turneul de titlu, celelalte 10 în play-out. În play-off, vom avea încă 10 runde, în play-out doar 9. Vor retrograda direct ultimele două clasate, iar locurile 7 și 8 joacă baraj cu locurile 3 și 4 din play-off-ul ligii secunde.

Din punctul meu de vedere, va fi un sezon extrem de echilibrat. Este foarte important că CFR, FCSB, Sepsi și chiar Rapid au continuitate pe banca tehnică. La Craiova este un antrenor tânăr și bun, care vrea foarte mult” – Ilie Dumitrescu

Play-off-ul va decide minim două locuri de cupe europene. Campioana merge în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, vicecampioana în turul 2 preliminar de Conference League, iar locul 3 joacă baraj de Europa cu câștigătoarea play-out-ului. Deci aici nu s-a schimbat nimic. A patra echipă care va reprezenta România în cupele europene 2023/2024 va fi câștigătoarea Cupei.

Pauza s-a terminat, fotbalul s-a întors. SuperLiga acum începe!

Lupta la titlu se va da între CFR Cluj și FCSB. 50 la sută șanse, fiecare. Cred că surpriza plăcută a campionatului va fi Rapid!” – Ilie Dumitrescu

8 titluri are în vitrină CFR Cluj, campioana en-titre a României, dintre care ultimele 5 sunt consecutive

2015 este anul în care FCSB a câștigat ultimul titlu. De la trecerea la sistemul cu play-off, echipa lui Gigi Becali a fost aproape mereu pe locul 2

201,18 milioane de euro valorează jucătorii de la cele 16 echipe din Superliga, conform transfermarkt

CFR Cluj, tancul pregătit de al 6-lea titlu

Dan Petrescu și-a întărit echipa pentru a forța intrarea în grupele Ligii Campionilor, dar a dat greș! Miza titlului revine din nou în prim plan după ratarea visului european, iar clujenii par favoriți

CFR Cluj, regina ultimelor cinci ediții de campionat, este gătită pentru o nouă reprezentație. De când echipa a fost preluată de Neluțu Varga, în 2017, fiecare sezon a găsit CFR pe locul 1 la final. Este ceea ce-și propun ardelenii și în acest an. Atuuri? Buget, lot, antrenor, forță la toate nivelurile.

Totuși, datoriile anunțate oficial ridică un colț de sprânceană. Varga însă merge înainte. calcă apăsat pe un drum unde luminița se dorește a fi la un moment dat grupele Ligii Campionilor. Acesta este visul patronului din Gruia, acolo vede el performanța sportivă a proiectului său, dar l-a ratat și în această vară. Până atunci dă impresia că balta are pește, continuă să transfere, continuă să ofere salarii de zeci de mii de euro lunar. Mai urmează un titlu? Al 6-lea consecutiv? Tancul pare pregătit!

Media FANATIK la CFR Cluj: 4,00

* note de la 1 la 5 la cele șase capitole analizate, apoi s-a realizat media echipei

Buget – 5

Nu mai puțin de 16 milioane de euro este bugetul pregătit de Neluțu Varga pentru noul sezon. Deși Varga bagă în continuare mâna adânc în buzunar. Cu acest buget, clujenii sunt de departe numărul 1 în SuperLiga.

Antrenor – 5

Dan Petrescu este cel mai titrat tehnician din România. Are o contribuție, dacă nu totală, măcar parțială, la fiecare dintre cele 5 titluri consecutive ale CFR-ului. Plus titlul din „antichitate” cu Unirea Urziceni. Plângăcios și panicos de multe ori, Petrescu e garantul trofeelor la Cluj, acesta fiind și motivul pentru care și în această vară. Dan a dat greș din start! A recunoscut-o! Cel mai bine plătit tehnician din Superliga, cu 25.000 de euro lunar, calcă, după eliminarea în fața armenilor, pe o pojghiță foarte subțire!

Lot – 4

Cum ne-a obișnuit în ultimii ani, CFR are un lot numeros și valoros. În primul rând, totul pleacă de la strategia bătută în cuie a lui Petrescu, care cere minim doi oameni pe fiecare post. Minim! Apoi se trezește în timpul sezonului că are jucători mereu nemulțumiți care nu prind nici banca, pentru că, de obicei, Dan are cam același nucleu cu care joacă. Un minus înainte de reluarea campionatului este postul de portar, dar se caută soluții.

Transferuri – 4

Petrescu a dorit minim 6 jucători, astfel că pofta i-a fost satisfăcută. După ce a făcut curățenie vara asta cu ce a mai rămas din , antrenorul și-a redesenat echipa. Au venit Mistrati, Brucic, Braun, Muhar, Kolinger și golgeterul Farului, Jefte Betancor. Iar lista nu este închisă, după cum anunță clujenii.

Suporteri – 1

Este un minus pe care CFR l-a dus în spate dintotdeauna, dar asta nu a împiedicat-o să ia titlu după titlu. Campioana are o medie de spectatori modestă, sub 4000, stadionul fiind aproape plin doar la meciurile cu FCSB și Craiova.

Influență – 5

Unul dintre polii de forță ai ardelenilor. CFR este sub atenta „supraveghere” a fostului Ministru de Interne, Ioan Rus, și a Prezenți aproape mereu și în deplasările externe ale echipei, cei doi, și nu numai, au grijă deosebită de „copilul” din Gruia.

Primul „11”: Bălgrădean – Manea, Burcă, Kolinger, Camora – Deac, Boateng, Cvek – Mistrati, Petrila – Debeljuh.

Părerea specialistului Ilie Dumitrescu: „Jefte, gen Harry Kane la Spurs”

„CFR s-a întărit substanțial. Cred că Dan Petrescu va continua să joace un sistem 4-3-3. Va merge pe acest concept cu un echilibru fantastic între atac și apărare. Echipa are o disciplină tactică extraordinară, și nu mă refer la jocul cu mingea, ci mai ales la cel fără minge. Toți jucătorii fac tranziția negativă și creează acea densitate pentru ca adversarul să nu aibă spații. Prin urmare, să recupereze foarte repede balonul. CFR a transferat jucători de top pentru campionatul nostru. Jefte Betancor este un mare plus. Va ajuta foarte mult extremele și mijlocașii ofensivi, interpretează foarte bine rolul celui care coboară puțin, gen Harry Kane la Spurs. CFR e o echipă foarte solidă” – Ilie Dumitrescu

28,96 de milioane de eur o este cota pe transfermarkt a lotului celor de la CFR Cluj

2,30 este cota Superbet la titlu a CFR-ului

FCSB: vicecampioana lui Gigi mai bagă o fisă

Becali e convins, ca la fiecare debut de sezon, că va câștiga campionatul. „Roș-albaștrii” s-au despărțit de mulți jucători, dar au izbutit să aducă trei stoperi

Chiar și agențiile de pariuri „s-au obișnuit” cu formația lui Gigi Becali. După fiecare sezon câștigat de CFR din 2018 încoace, la startul următorului FCSB era cotată cu prima șansă la titlu. Iar titlul a mers, invariabil, la Cluj… În această vară, bookmakerii au recunoscut și ei ceea ce vedem de ani de zile. Cotează CFR ca primă favorită, cu FCSB pe poziția secundă! Vicecampioana lui Gigi speră să se lepede în 2022/2023 de eticheta pe care și-a lipit-o pe tricou.

Sunt șanse ca FCSB să ia fața CFR-ului în noul campionat? Analizând realist, „campioana morală” a sezonului anterior, cum spune Becali, a ajuns la un nivel de maturitate care a fost aproape să dea lovitura și acum două luni. Fără acel scurtcircuit cu Voluntari din penultima rundă, aveam măcar o finală de titlu care ne putea livra răspunsul la întrebare.

Gigi a făcut curățenia pe care și-a propus-o, au plecat mulți jucători, dar ceea ce ardea a fost „stins”. Accidentarea lui Cristea de la națională și pe Dawa. Recent a venit și Tamm. Putem vorbi de de FANATIK. Putem adăuga forța ofensivă a echipei, putem nota absența atacantului de careu și avem imaginea unui FCSB mai stabil și, paradoxal, mai puternic ca prim 11 decât anul trecut. Banca s-a subțiat doar. Aia de unde se aleg schimbările alea „în grup”…

Media FANATIK la FCSB: 3,33

* note de la 1 la 5 la cele șase capitole analizate, apoi s-a realizat media echipei

Buget – 3

Gigi Becali este la depărtare mare în lupta bugetelor cu CFR Cluj. Omul de afaceri din Pipera a declarat în mai multe rânduri că nu mai bagă bani la FCSB, că nu vrea să riște pâinea familiei pentru niște oameni care dau într-o minge. Se ține de cuvânt și în acest sezon. Doar 8 milioane de euro e bugetul vicecampioanei, la jumătate din cel al Clujului. Gigi așteaptă calificarea în grupele Conference pentru ajustarea bugetului și, eventual, un nou transfer.

Antrenor – 2

cu câteva zile înainte de revenirea din vacanță. Dacă în 2021 plecase după ce a ratat titlul, acum a simțit cât de aproape a fost în luna mai și face încă o încercare. Are lângă el un om, pe Thomas Neubert, considerat de cei de la FCSB cel mai important din tot staff-ul tehnic. Petrea are deja două titluri de vicecampion și o Cupă. Poate mai mult?

Lot – 4

Este cel mai valoros lot din toată liga dacă privim cotațiile de pe site-urile de specialitate. Cam așa a fost an de an, dar e posibil acum ca „ăia mici” să fi ajuns la experiența care să facă diferența în meciurile pentru trofee. sunt cei mai bine cotați jucători din SuperLiga: câte 5,5 milioane de euro, fiecare!

Transferuri – 3

s-au întors la FCSB și jucători împrumutați. Dintre aceștia, Haruț ar putea deveni piesă importantă. Putea fi și Nedelcu, dar acesta a plecat definitiv la Farul. FCSB mai încearcă aducerea unui atacant, dar totul depinde de parcursul european.

Suporteri – 4

Peluza Nord este alături de „roș-albaștri”, fiind una dintre cele mai puternice peluze din țară. Fanii au revenit sezonul trecut mai aproape de echipă, urcând FCSB pe primul loc în topul spectatorilor, cu o medie, iar, de peste 10.000 pe partidă!

Influență – 4

FCSB face parte dintre echipele influente ale SuperLigii. Este un brand, are mulți fani, Becali și Meme Stoica sunt vocali și pun presiune mai mereu. Ba ar trebui să adăugăm aici și prezența lui Argăseală în Comitetul Executiv.

Primul 11: Târnovanu – Ov. Popescu, Dawa, Haruț, Radunovic – Olaru, Șut, Oct. Popescu – Cordea, Tănase, Coman.

Părerea specialistului Ilie Dumitrescu: „Mai are nevoie de un număr 9”

„Cred că FCSB a transferat foarte bine în zona centrală a apărării. Dawa este un jucător care mie îmi place foarte mult. Am și spus-o de mai multe ori, e printre cei mai buni stoperi din campionat, iar cine vrea să se bată la titlu trebuie să-l ia de la Botoșani. A reușit Gigi Becali și bine a făcut! Tot apropo de apărare, o să-și revină și Iulian Cristea la un moment dat. Și, bineînțeles, ca să arate foarte bine în sezonul viitor FCSB mai are nevoie și de un număr 9. Echipa e foarte bună de la mijloc în sus, are și golgeterul ultimelor două sezoane, pe Tănase, dar care nu este 9 cum vor ei să joace. Tănase e inter în 4-3-3 sau omul din spatele atacantului de careu în 4-2-3-1. Dacă Gigi transferă și un număr 9 cresc foarte mult șansele la titlu în lupta aceasta cu CFR. Sunt momente, cum a fost golul lui Mamut la Craiova, când echipa chiar simte nevoia unui atacant de careu pentru că nu poate câștiga meciul doar cu mijlocașii ofensivi” – Ilie Dumitrescu

34,43 de milioane de euro este cotația pe transfermarkt a celor de la FCSB

3,20 este cota Superbet la titlu a FCSB-ului

Universitatea Craiova, iar pretendentă, mereu Cenușăreasă

Oltenii așteaptă un titlu din secolul trecut, din 1991, când Sorin Cârțu era pe bancă. Acum „Sorinaccio” e președintele clubului și visează să facă „tripla”: jucător, antrenor, conducător!

„Așa e la Craiova, așa va fi mereu!” E celebrul refren al suporterilor olteni, din păcate pentru ei fără titlu de 31 de ani: vara eventului din 1991! În ultimii ani e la fel. Obiectiv de titlu la început de sezon, Cenușăreasă peste 9 luni! Cel mai aproape au fost în „vara Covid”, când pe 3 august 2020 s-a jucat în Bănie cu titlul pe masă. Adjudecat de CFR Cluj!

Craiova a trăit în tensiune pauza competițională. A venit Laszlo Balint, un antrenor tenace, cu „foame de performanță”, cum a fost caracterizat de oficialii olteni. Este provocarea carierei pentru cel care s-a identificat cu UTA în ultimii ani. Ajutat pe președintele Sorin Cârțu, ales de fani în martie, și de Marian Copilu, Balint vrea să „explodeze” la Craiova.

Fanii „mârâie” din mai multe motive: din cauza despărțirii de Reghecampf, din cauza campaniei slabe de achiziții, dar totuși Craiova are jucători de valoare. Există o singură soluție ca să închizi gura tribunei: rezultatele.

Media FANATIK pentru Craiova: 2,83

* note de la 1 la 5 la cele șase capitole analizate, apoi s-a realizat media echipei

Buget – 4

Sorin Cârțu a făcut un anunț care a încins imaginația fanilor olteni. 11,5 pentru echipă și încă unul pentru transferuri! Privind măcar din acest unghi, Craiova lui Rotaru ar fi challenger-ul la titlu pentru CFR Cluj.

Antrenor – 2

A surprins numirea lui Laszlo Balint, nu și plecarea lui Reghecampf. Aceasta din urmă era decisă după ratarea calificării în finala Cupei. Craiova are acum un antrenor care nu știe ce înseamnă să lucrezi la acest nivel de presiune. Poate fi o pălărie prea mare pentru Gyussi sau poate fi l Pentru că Balint a fost propunerea lui Copilu după încheierea relației cu Reghe.

Lot – 4

Universitatea are un lot care mustește de talent. Mulți tineri pe care se vor lua bani buni dacă nu-i ia capul prea devreme, dar și jucători experimentați, în frunte cu Găman și Papp, de unde începe construcția primului „11”. Una dintre explicațiile ratărilor din ultimii ani a fost mentalul slab al celor din lot când a fost vorba de meciuri cu presiune. Rotaru le-a mai oferit o (ultimă) șansă celor de acum, umblând (iar) la bancă, nu la lot.

Transferuri – 1

Este capitolul la care „albaștrii” stau cel mai prost în această vară. , 32 de ani, fost jucător la Braga, și fostul jucător al oltenilor în urmă cu doi ani. Echipa avea nevoie de un stoper de picior stâng. Se mai caută un mijlocaș și un vârf.

Suporteri – 3

Cei mai mulți dintre fanii Craiovei sunt supărați pentru ultimele mișcări de la echipă. Vor veni probabil în tribune la începerea sezonului, dar nu pun totuși acea presiune pe adversar cum se simte la alte formații.

Influență – 3

Universitatea este una dintre echipele în care influența din afara terenului nu este la un nivel foarte ridicat. În ultimele luni, Rotaru a fost ceva mai activ, poate și Cârțu, dar relațiile oltenilor la forurile conducătoare nu sunt „bătătorite”.

Primul 11: Lazar – Martic, Papp, Silva, Bancu – Screciu, Crețu – Gustavo, Baiaram, Ivan – Markovic.

Părerea specialistului Ilie Dumitrescu: „Balint trebuie să se adapteze rapid la ce înseamnă Craiova”

„Mi se pare o echipă cu un mare potențial pe faza ofensivă. Gândește-te că ai Markovic, Koljic, Ivan, Baiaram, Câmpanu, Gustavo, Roguljic, ai interi foarte buni, Crețu, Mateiu, Screciu acolo în mijloc. Au adus doar un stoper, pe Raul Silva, pentru că aveau nevoie în principal de un fundaș central de picior stâng. Sunt puternici și în defensivă, ajunge să spui Papp, Găman și Bancu ca să-ți dai seama despre ce vorbim. Reghecampf a făcut o treabă foarte bună, nivelul echipei a crescut și e de așteptat să crească și în sezonul următor. Față de celelalte echipe despre care vorbim, Craiova este singura care nu are continuitate pe banca tehnică și asta s-ar putea să conteze. Laszlo Balint este un antrenor foarte bun, din noul val, care trebuie să se adapteze repede la ce înseamnă Craiova. A trecut la un alt nivel, mult mai înalt, din toate punctele de vedere. El a avut la un moment dat un joc foarte elaborat la UTA, ajunsese la un echilibru bun între atac și apărare, iar asta trebuie să facă și la Craiova. Acum are un material de mare calitate pe mână” – Ilie Dumitrescu

18,98 milioane de euro este evaluat lotul Universității Craiova pe transfermarkt

7,00 este cota Superbet la titlu a Craiovei lui Rotaru

Rapid și centenarul care pune presiune pe șine

Adi Mutu se află în fața marii provocări: urmează un sezon istoric pentru giuleșteni

În Giulești nu se vorbește decât de 2023, când Rapid va împlini 100 de ani de la înființare. Urmează un sezon istoric pentru Rapid, „deschis” de s

Cu banii lui Șucu, cu Adi Mutu pe banca tehnică, cu un stadion nou, cu o echipă construită migălos de Victor Angelescu și de Daniel Niculae, fanii Grantului „ard” cu speranța că fotbalul le-ar putea aduce vara viitoare același cadou primit recent din partea fetelor de la handbal. Mutu cere răbdare și pași mici, dar siguri: mai întâi play-off-ul, apoi start la vise!

Media FANATIK la Rapid: 3,00

* note de la 1 la 5 la cele șase capitole analizate, apoi s-a realizat media echipei

Buget – 2

La prima conferință de presă ca nou patron la Rapid, Dan Șucu a anunțat pentru primul său sezon un buget de 7 milioane de euro.

Antrenor – 2

Adi Mutu este încă la începutul carierei de antrenor. Acest Rapid este o mare provocare pentru el. Are avantajul că a venit de câteva luni, pregătindu-și atent strategia pentru ce se vede la orizont.

Lot – 3

Rapid construiește echipa tot în jurul căpitanului Cristi Săpunaru. Lotul este mai echilibrat decât cel anterior, dar deocamdată îi lipsește un atacant puternic de careu. și Luckassen nu s-au materializat.

Transferuri – 3

Mutu și-a adus în principal jucători de care avea nevoie și cu care a mai lucrat, cele mai sonore nume fiind cele ale lui Andrei Ciobanu (Farul), Valentin Costache și Florin Ștefan (ambii CFR Cluj). Problema care frigea era „coada” din trecut, cu legitimări blocate din cauza datoriilor defunctului Rapid, dar a fost rezolvată și aceasta. iar interdicția la transferuri va fi ridicată. L-a pierdut însă pe Rareș Ilie…

Suporteri – 5

Aici Rapidul este „top”, mulți oameni din lumea fotbalului considerând că „Giuleștina” este cea mai puternică galerie din țară.

Influență – 3

Se poate vorbi și de o oarecare influență a Rapidului în lumea fotbalului. Este o echipă respectată și foarte iubită. Un atu este și prezența președintelui Daniel Niculae, celălalt reprezentant al Superligii în Comitetul Executiv al FRF, alături de Vali Argăseală.

Primul 11: Moldovan – Bellu, Săpunaru, Grigore, Morais – Ciobanu, Kait, Albu – Sefer, Costache, Ioniță.

Părerea specialistului Ilie Dumitrescu: „Ciobanu-Kait-Albu e o linie de mijloc șmecheră”

„Rapid este un proiect sănătos și solid. A făcut mișcări pe piața transferurilor doar acolo unde a avut nevoie. Ciobanu, Iacob, Costache, Florin Ștefan. Mutu a jucat la națională cu Costache vârf, Ciobanu era piesă de bază, va fi și acum. Ciobanu-Kait-Albu e o linie de mijloc șmecheră! Pe Ștefan îl văd să joace în fața lui Morais. Observ de asemenea un public extraordinar, cunoscător, care va ajuta enorm echipa. În ceea ce privește anul centenarului, eu nu aș marșa pe ideea unei presiuni crescute” – Ilie Dumitrescu

14,28 milioane de euro este cota pe transfermarkt a lotului rapidist

25,00 este cota Superbet la titlu a Rapidului

Sepsi, bulgărele care vine la vale!

După ce au luat primele trofee din istorie, Cupa și Supercupa, covăsnenii trec la nivelul următor

Sepsi Sf. Gheorghe a crescut încet, dar sigur. A făcut pașii corecți și la 11 ani de la înființare a bifat și primele trofee: Cupa României, după finala cu FC Voluntari, și În liga a patra în 2011, Sepsi e pregătită acum de a doua aventură europeană!

Dar ceea ce nu are voie să rateze în noul sezon este play-off-ul, de unde a lipsit recent. Poate că-l prindea și în primăvară, dar Bergodi a venit prea târziu. În mod normal, în 2022/2023, Sepsi se va lupta pentru podium, implicându-se direct în lupta la titlu. Dioszegi și partenerii săi au construit în Covasna o echipă solidă și serioasă, tot mai căutată de fotbaliști și visată de mulți antrenori.

Media FANATIK la Sepsi: 2,66

* note de la 1 la 5 la cele șase capitole analizate, apoi s-a realizat media echipei

Buget – 1

Nota mică în privința bugetului vine din comparația cu celelalte formații din această analiză. Sepsi a avut mereu un buget exact cât i s-a întins plapuma. Cei de acolo se remarcă prin seriozitate, salariul fiind plătit de multe ori cu o zi mai devreme decât data anunțată. Sezonul următor, Sepsi se bazează pe 5,5 milioane de euro. Siguri!

Antrenor – 4

pentru primele trofee din istoria clubului. După Supercupa cu Rapid din 2008, Bergodi mai pune încă două trofee în vitrină. Profesionist, atent, bun tactician, italianul se pregătește de un sezon și mai intens.

Lot – 3

Sepsi are un lot extrem de echilibrat. Și l-a construit în timp, „coafându-l” ici-colo în fiecare pauză dintre campionate. Cum a făcut și acum.

Transferuri – 4

O campanie de achiziții de la bine în sus. Au ajuns la Sf. Gheorghe câțiva jucători interesanți: Rondon, Cosmin Matei, Ciobotariu, Francisco Junior, Ion Gheorghe, Plus Rareș Ispas, transferat definitiv de la CFR.

Suporteri – 2

Peluza lui Sepsi are câteva sute de oameni „fanatici”, care merg după echipă inclusiv în deplasări.

Influență – 2

Nu este un club prea vocal, dar reprezintă o comunitate, cea maghiară, cu un cuvânt important de spus în societatea românească. vine chiar din acea zonă.

Primul 11: Niczuly – Ciobotariu, Bălașa, Mitrea, Dumitrescu – Păun, Rodriguez – Aganovici, Matei, Ștefănescu – Tudorie.

Părerea specialistului Ilie Dumitrescu: „Îmi plac Rondon și Ion Gheorghe dintre cei nou-sosiți”

„Sepsi este o echipă cu experiență deja, iar principalul atu este antrenorul Cristiano Bergodi. Gestionează foarte bine vestiarul, iar în această vară s-a mișcat foarte bine pe piața transferurilor. S-au adus jucători buni în toate compartimentele, tocmai pentru că Bergodi a cerut conducerii din timp piesele de care are nevoie. Îmi plac Rondon și Ion Gheorghe dintre cei nou-sosiți. Sepsi e mai puternică decât în sezonul anterior” (Ilie Dumitrescu)