Start într-o nouă eră pentru Formula 1. Totul despre sezonul 2022, care începe duminică: bugete, modificări, echipele și calendarul. Video

N-a fost o iarnă calmă în Formula 1. Au fost eforturile FIA de a liniști apele după a sezonului 2021 de la Abu Dhabi. O muncă intensă legată de noile monoposturi și regulile ”jocului”. Acum se pleacă la drum.

Duminică începe noul sezon de Formula 1. Noile monoposturi, revoluție profundă pentru „Marele Circ”

Și, se spune, vom avea parte de un altfel de sezon. În care duelul Max Verstappen vs Lewis Hamilton urmează să fie condimentat de Ferrari și nu numai. Înainte de a intra în amănunte, puteți urmări realizat de Formula1.com.

Introducing the 2022 season opening titles! 🙌 — Formula 1 (@F1)

Desigur, începem cu ceea ce nu puțini sunt cei care numesc drept o revoluție profundă pentru Formula 1. Mai precis modificările vizând materialul de concurs.

Oficialii Marelui Circ și-au dorit să potențeze pilotajul și să avem parte de întreceri mai spectaculoase. Iar pentru aceasta era nevoie de posibilitatea plasării monopostului în siajul adversarului, indiferent de layout-ul pistei.

Și s-a ajuns la concluzia că unica măsură viabilă este generarea de apăsare aerodinamică (downforce) prin intermediul corpului mașinii și a zonei de sub mașină și nu a aripilor, bargeboards-urilor sau apendicelor din zona nasului.

Astfel, modificările au vizat aerodinamica, roțile și anvelopele, aripa spate, podeaua, caroseria, greutatea. Plus un combustibil mai curat, căci cantitatea de biocombustibil din amestecul carburant va creşte de la 5,75% la 10%. Pentru că, expresie de vârf a industriei auto, Formula 1 nu putea sta departe de demersurile eco din domeniu.

”Am vizat crearea unei competiţii mai strânse pentru viitor, lăsând loc unei meritocraţii. Cred că la început va exista o mică diferenţă, dar sunt încrezător că aceste reguli, acest regim şi această cultură vor conduce la curse mult mai bune”, a spus Ross Brawn.

Și îl credem nu doar pentru că este Director General al Formulei 1, ci și pentru că activează din anii 70, fiind, printre altele, director tehnic la Ferrari în epoca Schumacher.

Noul sezon de Formula 1, festival de creativitate

Nu vom intra în profunzime în amănuntele de ordin tehnic, care necesită și un background în domeniu. Le lăsăm plăcerea, celor care doresc, să le descopere în de Mark Hughes și Giorgio Piola, specialiștii de la Formula1.com.

Totuși, care au fost efectele? Am avut primele concluzii după sesiunile de teste. Și, dacă privim în ansamblu declarațiile piloților, aceștia sunt mulțumiți de faptul că au la dispoziție un material de concurs cu un plus de predictibilitate. Și că există premisele pentru a avea curse mai intense.

Altfel, raportul de forțe este greu de anticipat. Regulamentul, cu 138 de pagini, a fost restrictiv, pentru a evita ”zonele gri” de care pot profita inginerii. Dar s-a dovedit din nou că atunci când ai parte de constrângeri este încurajată creativitatea.

Și avem parte de un festival al diversității detaliilor explorate de designeri și ingineri. Și, practic, de 10 soluții diferite de monosposturi concepute, dezvoltate și construite pentru 2022.

Cifre reprezentative

500.000 GB . Cantitatea de date acumulată de echipa F1 Motorsport în studiile de Computational Fluid Dynamics (CFD). Cele care simulează fluxul de aer în și în jurul mașinii. Și permit cuantificarea influenței aerodinamice a modificărilor geometrice. Aceste date reprezintă echivalentul unei treimi din fotografiile de pe Facebook.

Cantitatea de date acumulată de echipa F1 Motorsport în studiile de Computational Fluid Dynamics (CFD). Cele care simulează fluxul de aer în și în jurul mașinii. Și permit cuantificarea influenței aerodinamice a modificărilor geometrice. Aceste date reprezintă echivalentul unei treimi din fotografiile de pe Facebook. 471 de ani . Timpul necesar pentru un computer comercial de top, cu procesor Intel i9, să-și facă drum prin cele 16,5 milioane de ore de calcul înregistrate de echipa F1 Motorsport.

Timpul necesar pentru un computer comercial de top, cu procesor Intel i9, să-și facă drum prin cele 16,5 milioane de ore de calcul înregistrate de echipa F1 Motorsport. 142 milioane dolari . Plafonul de cost pentru fiecare echipă de pe grilă în acest sezon. Exclude unele cheltuieli, precum costurile de marketing, dar este o cifră crucială. Obiectivul este de a crea condiții de concurență mai echitabile.

Plafonul de cost pentru fiecare echipă de pe grilă în acest sezon. Exclude unele cheltuieli, precum costurile de marketing, dar este o cifră crucială. Obiectivul este de a crea condiții de concurență mai echitabile. 50% . Eficiența termică de vârf a propulsoarelor turbo-hybrid.

Eficiența termică de vârf a propulsoarelor turbo-hybrid. 40 de ani . Perioada de timp de la ultima folosire în Formula 1 a apăsării aerodinamice prin intermediul corpului mașinii și a zonei de sub aceasta.

Perioada de timp de la ultima folosire în Formula 1 a apăsării aerodinamice prin intermediul corpului mașinii și a zonei de sub aceasta. 20 . Numărul de concepte diferite produse de F1 Motorsport. Fiecăreia i s-a atribuit o literă a alfabetului. Show-car-ul ales drept model a fost denumit ”Uniform”.

Numărul de concepte diferite produse de F1 Motorsport. Fiecăreia i s-a atribuit o literă a alfabetului. Show-car-ul ales drept model a fost denumit ”Uniform”. 18 inch. Dimensiunea pneurilor furnizate de Pirelli, realizate în România. Au fost concepute de la zero. Dezvoltarea lor a inclus 10.000 de ore de teste indoor, 5.000 în simulări, 70 de prototipuri virtuale. Echipele au testat versiuni demo ale acestora în 20.000 de kilometri de teste în 2021.

Sistem de scanare laser pentru controlul monoposturilor

Reducerea costurilor, dar și a decalajului dintre echipele puternice financiar și cele mai mici, sunt țeluri importante pentru cei care se ocupă de destinele Formulei 1. Motiv pentru care au fost impuse condiții stricte vizând dezvoltarea monoposturilor.

Astfel, numărul de ore reper pentru oricare dintre cele șase sesiuni de test aerodinamice a fost la stabilit la 400. Dintre care 320 în condiții standard și 80 cu mișcarea aerului cu peste 15 m/s. Iar acesta este ponderat cu locul din clasamentul constructorilor. Valoarea procentuală variază între 70% pentru campioană și 115% pentru ultima clasată.

În egală măsură, din Bahrain, motorul cu ardere internă va fi ștampilat și nu mai poate fi modificat pentru a obține mai multă putere. Se va permite intervenția numai în cazul unor probleme de fiabilitate.

În ceea ce privește ERS, o decizie similară urmează să fie luată de la 1 septembrie. Până atunci echipele vor putea să calibreze mai bine sistemele de recuperare a energiei.

Decizia de a ”îngheța” PU (Power Unit) a fost luată deoarece începând cu 2025 urmează să fie folosite alte propulsoare. Iar Formula 1 și-a dorit ca prin această măsură să încurajeze alți constructori să intre în competiție.

În plus, a fost gândit un sistem menit să împiedice încălcarea regulamentului. Mai precis, un sistem de scanare laser a monoposturilor. Cu ajutorul căruia FIA verifică dacă datele tehnice transmise de către constructori sunt respectate de monopost.

Schimbări de ordin sportiv

Și în ceea ce privește regulamentul sportiv au intervenit mai multe modificări. Pe cele mai importante le găsiți mai jos:

S-a renunțat la activitățile de joi, astfel că verificările tehnice și sesiunile media au loc vineri dimineața. Iar cele două sesiuni de antrenamente libere, după-amiază.

Pentru a crește șansele piloților tineri de a-și dezvolta abilitățile, echipele sunt obligate să le ofere șansa de a evolua în prima sesiune de calificări în cel puțin două ocazii.

În 2022, cele trei curse de sprint vor oferi mai multe puncte în campionat. Mai precis, de la 8 puncte pentru primul loc la un punct pentru locul 8, în timp ce în 2021 doar primii trei au obţinut puncte bonus. În fine, pentru a evita confuziile apărute în urma acestui nou format, pole position-ul oficial va fi atribui celui mai rapid pilot în calificările de vineri.

După fiasco-ul de la MP al Belgiei 2021, încheiat cu victoria lui Max Verstappen, care a obţinut jumătate din punctele prevăzute deoarece cursa nu s-a putut disputa din cauza ploii intense, FIA a dorit să remedieze situaţia. ”Nu va fi acordat niciun punct dacă liderul nu a parcurs cel puţin două tururi fără intervenţia unui safety car şi/sau a unui safety car virtual”, a explicat FIA într-un comunicat. Pentru mai multe tururi parcurse, punctele sunt următoarele: 6 puncte vor fi obţinute de câştigător (apoi 4, 3, 2, 1 de următorii piloţi) în cazul în care cursa durează mai mult de două tururi, dar mai puţin de 25% din distanţa prevăzută; între 25% şi 50%, câştigătorul va primi 13 puncte (apoi 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pentru următorii). Iar între 50% şi 75%, vor fi 19 puncte (apoi 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1).

Premieră la Miami, Rusia exclusă din calendar

Formula 1 2022 va cuprinde un număr record de curse, 23. Însă o poziție a rămas liberă după anularea Marelui Premiu al Rusiei, de la Soci, ca urmare a sancțiunilor dictate împotriva acestei țări ca urmare a războiului din Ucraina.

Ca noutate avem primul Mare Premiu din Miami. Acesta este programat la începutul lunii mai, pe un circuit stradal de 5,36 mile în jurul Stadionului Hard Rock din Miami Gardens.

Pe de altă parte, revin după două sezoane de absență, cauzate de pandemie, cursele din Australia, Canada, Singapore și Japonia. Însă, deși întrecerea de pe Albert Park se regăsește în calendar, Marele Premiu din Bahrain va găzdui prima cursă a sezonului.

Mergând mai departe, Qatarul nu va găzdui un Grand Prix în acest an din pricina faptului că această țară organizează Cupa Mondială la fotbal.

Au dispărut și Portugalia și Turcia, variante folosite anul trecut în locul întrecerilor afectate de pandemie. Iar Austria, care a beneficiat din același motiv de două curse în 2021, va organiza doar una.

Calendarul Formula 1 2022

Etapa 1, Bahrain GP: Bahrain International Circuit (20 martie)

Etapa 2, Saudi Arabian GP: Jeddah Street Circuit (27 martie)

Jeddah Street Circuit (27 martie) Etapa 3, Australian GP: Albert Park (10 aprilie)

Albert Park (10 aprilie) Etapa 4, Emilia Romagna GP: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (24 aprilie)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari (24 aprilie) Etapa 5, Miami GP: Miami International Autodrome (8 mai)

Miami International Autodrome (8 mai) Etapa 6, Spanish GP: Circuit de Catalunya (22 mai)

Circuit de Catalunya (22 mai) Etapa 7, Monaco GP: Circuit de Monaco (29 mai)

Circuit de Monaco (29 mai) Etapa 8, Azerbaijan GP: Baku City Circuit (12 iunie)

Baku City Circuit (12 iunie) Etapa 9, Canadian GP: Circuit Gilles Villeneuve (19 iunie)

Circuit Gilles Villeneuve (19 iunie) Etapa 10, British GP: Circuit Silverstone (3 iulie)

Circuit Silverstone (3 iulie) Etapa 11, Austrian GP: Red Bull Ring (10 iulie)

Red Bull Ring (10 iulie) Etapa 12, French GP: Circuit Paul Ricard (24 iulie)

Circuit Paul Ricard (24 iulie) Etapa 13, Hungarian GP: Hungaroring (31 iulie)

Hungaroring (31 iulie) Etapa 14, Belgian GP: Spa-Francorchamps (28 august)

Spa-Francorchamps (28 august) Etapa 15, Dutch GP: Circuit Zandvoort (4 septembrie)

Circuit Zandvoort (4 septembrie) Etapa 16, Italian GP: Autodromo Nazionale Monza (11 septembrie)

Autodromo Nazionale Monza (11 septembrie) Etapa 17: De anunțat (25 septembrie)

De anunțat (25 septembrie) Etapa 18, Singapore GP: Marina Bay Street Circuit (2 octombrie)

Marina Bay Street Circuit (2 octombrie) Etapa 19, Japanese GP: Suzuka Circuit (9 octombrie)

Suzuka Circuit (9 octombrie) Etapa 20, United States GP: Circuit of the Americas (23 octombrie)

Circuit of the Americas (23 octombrie) Etapa 21, Mexican GP: Autodromo Hermanos Rodriguez (30 octombrie)

Autodromo Hermanos Rodriguez (30 octombrie) Etapa 22, Brazilian GP: Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos (13 noiembrie)

Autodromo Jose Carlos Pace Interlagos (13 noiembrie) Etapa 23, Abu Dhabi GP: Yas Marina Circuit (20 noiembrie)

Piloții și echipele

În inter-sezon nu au lipsit schimbările de efective. Iar prima dintre acestea am notat-o chiar în efectivul campioanei mondiale, Mercedes. În cazul căreia asistăm la prima modificare după retragerea lui Nico Rosberg la finalul sezonului 2016.

Astfel, Lewis Hamilton nu-l va mai avea drept coleg pe Valterri Bottas, ci pe George Russell. Britanicul a fost promovat după trei sezoane în care și-a probat talentul la Williams.

Echipă care va miza acum pe Alexander Albon, fostul pilot Red Bull, revenit după un an de pauză, pentru a face pereche cu fostul său coleg de la DAMS F2, Nicholas Latifi.

Valtteri Bottas a trecut Alfa Romeo, acolo unde i-a luat locul lui Kimi Raikkonen. Cel care, vă amintiți probabil, s-a retras la finele sezonului trecut, după 20 de ani de Formula 1.

Și al doilea pilot al echipei este nou. Antonio Giovinazzi a trecut în Formula E, la Dragon Penske Autosport. Și a fost adus din Formula 2 Guanyu Zhou, primul pilot chinez din Formula 1.

Red Bull merge pe continuitate. Max Verstappen și-a prelungit contractul până în 2028. Și-l va avea drept coleg tot pe Sergio Perez. Care a semnat și el un nou acord. A contat, desigur, și modul în care l-a ajutat pe olandez în ultima cursă din 2021.

Charles Leclerc și Carlos Sainz Jr continuă la Ferrari. Și aceasta după ce Lando Norris, creditat cu șanse la un transfer, a semnat o prelungire a contractului cu McLaren, și va evolua în continuare alături de Daniel Ricciardo.

Continuitate și la Alpine, care l-a păstrat pe Esteban Ocon, dar și pe fostul campion mondial Fernando Alonso, folosind opțiunea din acordul existent. Astfel că Oscar Piastri, după un sezon de succes în F2, va avea rolul de rezervă oficială.

La fel, n-avem schimbări la AlphaTauri, care mizează pe Pierre Gasly și Yuki Tsunoda. Poate și pentru că Aston Martin i-a păstrat pe Sebastian Vettel și Lance Stroll. În fine, Mick Schumacher continuă la Haas. Însă alături de Kevin Magnussen, după ce rusul a fost concediat din pricina războiului din Ucraina.

Un nou record de audiență? În 2021 au fost 1,55 miliarde de telespectatori

Disputa din 2021 pentru titlul din Formula 1 tranșată doar în ultima etapă a avut corespondent și în ceea ce privește audiențele. Anul trecut s-a înregistrat un salt de patru procente raportat la 2020. Și s-a ajuns la 1,55 miliarde de telespectatori.

De altfel, numai cursa decisivă, de la Abu Dhabi, a strâns 108,7 milioane, cu 29% mai mulți comparativ cu runda finală din 2020. Grand Prix-ul din Bahrein, care a deschis sezonul a avut o audiență de 84,5 milioane, în timp ce media pe cursă s-a ridicat la 70,3 milioane. Un salt de 13 procente comparativ cu anul precedent.

Nici în rețelele de socializare atenția nu a fost mai mică. Formula 1 este competiția sportivă cu cea mai mare creștere, ajungând la 49,1 milioane de urmăritori pe Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch și alte platforme. Ceea ce înseamnă un spor de 40% față de anul precedent.

Pe aceeași linie se situează și datele privind vizualizările și interacțiunea, cu creșteri de 50%, respectiv 74%. În plus, analiștii afirmă că Formula 1 nu numai că a atras mai mulți oameni, dar a și reușit să-i păstreze conectați mai mult timp. Ponderea minutelor de consum digital a înregistrat un salt de 6% în 2021.

Schimbări de format pentru grafica transmisiunilor TV

Iar acum, Liberty Media, deținătorul Formula 1, dorește să bată noi recorduri. Este vizat mai întâi numărul de fani prezenți la circuite, pentru că restricțiile induse de pandemie au dispărut. Iar cifra țintă este cea din 2019: 4,12 milioane.

Dar și zona TV și rețelele sociale. De altfel, dacă tot este un an al schimbărilor, se va schimba și pachetul grafic al transmisiunilor. ”Este cu un an mai rapid decât ritmul normal, dar am spus că merită să profităm de schimbările din 2022.

Veți vedea, este un format nou, diferit din punct de vedere conceptual și capabil să transmită mult mai multă emoție decât până acum.

Venim cu un plus de îndrăzneală, prospețime și sperăm să îi convingem și pe tineri, care sunt mai atenți la influențele din digital și film”, a declarat Dean Locke, directorul de difuzare și media al F1.

Pentru a continua: ”Veți vedea în weekendul cursei că folosim un panou în care evidențiem lucruri. Ne va permite să oferim cifre comparative, dar și să semnalăm steagurile roșii, momentele de safety-car sau virtual safety-car.

De asemenea, grafica transmisiilor radio ale echipelor va evidenția elementele pe care le dorim.”

Atenție sporită și pentru finanțe. În 2021, venituri de 2,136 miliarde dolari

Formula 1 lasă în urmă pierderile operaționale după Covid-19. Întrecerea a încheiat anul 2021 cu un profit operațional de 40 de milioane de dolari (35,5 milioane de euro). Aceasta după ce, în 2020, înregistrase pierderi de 444 milioane de dolari.

Veniturile din 2021 s-au ridicat la 2,136 miliarde de dolari, cu 86,5% mai mult decât în ​​sezonul precedent. Drepturile TV au adus 852,4 milioane de dolari, ceea ce înseamnă 40% din total. Însă un campionat mai intens poate crește această valoare.

Apoi, taxele plătite de circuite au înregistrat un spor de 31 procente (662 de milioane de dolari). Dar este de așteptat ca acum, după ce publicul revine în tribune, să depășească substanțial suma.

La fel stau lucrurile și în ceea ce privește veniturile din activitatea de ”ospitalitate” (286 de milioane în 2021) sau din sponsorizări (341 milioane de dolari).