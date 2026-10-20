Start joc în NBA! Începe sezonul 2026-2027. Program meciuri, marile favorite și unde se vede la TV în România

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Al 81-lea sezon din NBA începe marţi. , care va încerca să îşi apere coroana din vară, dar nu are prima şansă. Totul despre noua stagiune a celui mai important campionat de baschet din lume, în rândurile de mai jos.

NBA 2026-2027 începe. Programul primelor meciuri din noul sezon

Marţi seara începe sezonul 2026-2027 din liga nord-americană de baschet. Toate cele 30 de echipe vor avea 82 de meciuri în sezonul regulat, ceea ce înseamnă că până în play-off se vor disputa 1230 de meciuri.

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Meciurile din prima zi a sezonului NBA

Detroit Pistons joacă împotriva lui Boston Celtics, marţi, de la ora 22:00, în primul meci din sezonul regulat al NBA. Boston Celtics este una dintre favoritele la câştigarea competiţiei, în timp ce Detroit Pistons este considerată o „nucă tare” în acest sezon. Un start excelent pentru un sezon care se anunţă superspectaculos.

La noapte e spectacol total în NBA, cu două dintre cele mai aşteptate meciuri ale startului de sezon. De la ora 02:00, New York Knicks primeşte vizita celor de la Philadelphia 76ers, noua echipă a lui LeBron James, în timp ce, de la ora 04:30, San Antonio Spurs întâlneşte Oklahoma City Thunder.

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Cele mai tari confruntări din prima săptămână

Cele două meciuri din noaptea 20 spre 21 octombrie sunt printre cele mai importante meciuri din prima săptămână. Campioana joacă împotriva noii echipe a lui LeBron James, în timp ce San Antonio Spurs şi OKC sunt principalele favorite la câştigarea titlului din NBA. Deci vorbim practic de un meci cât o finală din Conferinţa de Vest.

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Los Angeles Lakers are meci tare la debut împotriva lui Golden State Warriors, pe 22 octombrie, de la ora 05:00. Pe 23 octombrie va avea loc meciul dintre Philadelphia 76ers şi Cleveland Cavaliers, un meci special pentru LeBron James, în duel cu echipa la care a debutat în baschetul nord-american.

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Cine sunt favoritele la câştigarea titlului NBA în 2027

Principala favorită la câştigarea titlului din NBA în 2027 este considerată Oklahoma City Thunder. Au spart gheaţa în 2025 când au câştigat primul titlu din istoria francizei şi au un nucleu de jucători tineri foarte buni aflaţi încă în ascensiune, în frunte cu Shai Gilgeous-Alexander.

Foarte aproape de OKC se află San Antonio Spurs. A pierdut finala din acest an în faţa celor de la Knicks, iar obiectivul nu poate fi altul decât câştigarea NBA. Victor Wembanyama este marele favorit pentru titlul de MVP în liga nord-americană. La doar 22 de ani, Wemby este un adevărat fenomen.

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New York Knicks a câştigat finala NBA şi a pus capăt secetei de 53 de ani de la precedentul titlu. Au demonstrat că au mentalitate de campioni, reuşind reveniri spectaculoase în finala cu San Antonio Spurs. Jalen Brunson este cel mai important jucător al celor din New York şi a ieşit la rampă în stagiunea precedentă.

Principalele candidate la titlu în Conferinţa de Est

New York Knicks, campioana en-titre, Philadelphia 76ers şi Boston Celtics sunt principalele candidate să se impună în Conferinţa de Est. Echipa din New York are avantajul moral al titlului câştigat anul trecut, iar dacă vor reuşi să repete evoluţia, au toate şansele de a juca o nouă finală NBA.

76ers s-au întărit prin aducerea lui Jaylen Brown de la Celtics și a lui LeBron James, liber de contract. Echipa din Philadelphia poate alinia o primă echipă stelară, cu Joel Embiid sau Tyrese Maxey. Cu o asemenea echipă, 76ers se bate sus.

Boston Celtics l-a dat pe Jaylen Brown la 76ers, dar are o echipă interesantă. Jayson Tatum este superstarul echipei, iar lângă el a venit Paul George, cu un mare plus de experienţă. Specialiştii o văd pe Celtics în top 3, în Est.

Principalele candidate la titlu în Conferinţa de Vest

În Conferinţa de Vest le avem pe Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs. Cele două au reuşit să îşi creeze echipe de top, cu cele mai dominante loturi din NBA. Shai Gilgeous-Alexander şi Victor Wembanyama sunt superstarurile celor două echipe.

Ambele au experienţa meciurilor importante. OKC e campioana de anul trecut, iar San Antonio e finalista din acest an. OKC are avantajul mentalităţii de campioană, în timp ce San Antonio este echipa cu cel mai mare potenţial de creştere din NBA.

Marile vedete ale noului sezon NBA 2026-2027

NBA este, fără doar şi poate, liga vedetelor din baschetul mondial. În vară au avut loc mutări spectaculoase şi chiar dacă veterani precum Steph Curry sau pentru titlul de MVP, rămân jucători de top, cu o influenţă uriaşă. Dar care sunt cei mai cinci candidaţi principali la titlul de MVP:

1. Shai Gilgeous-Alexander (OKC): Este considerat principalul favorit. MVP-ul ligii din 2025 şi campionul din acel an, este considerat cel mai constant marcator din baschetul nord-american. Este şi cel mai bine plătit jucător al ligii, cu 71,25 milioane de dolari anual.

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets): A câştigat de trei ori titlul de MVP. Sârbul a adus titlul în Denver în anul 2023 şi rămâne unul dintre cei mai buni jucători de baschet din lume. E lider în ceea ce priveşte pasele decisive şi capitolul „triple-double”.

3. Jalen Brunson (New York Knicks): Liderul campioanei en-titre a urcat printre favoriţii titlului de MVP după sezonul fabulos pe care l-a avut. Un jucător sclipitor care livrează în momentele de maximă presiune.

4. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): Un adevărat fenonem şi considerat de specialişti viitorul mare star al NBA. Un jucător care domină în defensivă şi care măsoară 2,24 de metri.

5. Luka Doncic (Los Angeles Lakers): Superstarul sloven este acum liderul celor de la LA Lakers, iar aşteptările sunt uriaşe de la unul dintre cei mai talentaţi baschetbalişti din lume.

Cine transmite NBA 2026-2027 la TV în România şi unde se văd meciurile online

În România, NBA se va putea urmări pe două platforme de streaming. Disney+ transmite meciurile preluate prin intermediul ESPN. Sunt incluise meciuri din sezonul regulat, play-off, finalele de conferinţă şi finala NBA. Conţinutul este inclus în abonamentul standard.

Liga nord-americană continuă să se vadă în acest sezon pe platforma AntenaPlay. Sunt transmise două meciuri pe săptămână în sezonul regulat, plus evenimente majore: All Star Game, play-off şi finala NBA.

Pentru Disney+ abonamentul este între 34,99 lei şi 59,99 lei (premium) pe lună, în timp ce abonamentul la AntenaPlay costă între 40 şi 55 de lei lunar. Meciurile din NBA se văd doar pe streaming, nu şi pe posturile tv.

Calendar NBA 2026-2027. Când începe play-off-ul și când se joacă finala

Cele 1230 de meciuri din sezonul regulat sunt programate între 20 octombrie şi 11 aprilie 2027. Play-off-ul este programat să înceapă pe 17 aprilie 2027, cu finalele de conferinţă programate în luna mai şi finala mare în iunie 2027, în funcţie de desfăşurarea meciurilor.

În timpul sezonului vor avea loc mai multe meciuri speciale. Pe 25 decembrie 2026 va avea loc celebrul Christmas Special, cu reeditări ale finalelor şi meciuri cu echipe de top. Între 14 şi 17 ianuarie vor avea loc mai multe meciuri în Europa, iar între 26 şi 30 ianuarie este Rivals Week, o săptămână de meciuri dedicate pentru marile rivale din NBA.