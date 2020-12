Start joc pe sectorul de autostradă Predeal-Cristian! 6,3 km inaugurați de liberali

Start joc pe sectorul de autostradă Predeal-Cristian acolo unde liberalii au inaugurat 6,3 km din drumul de mare viteză care trebuie să lege în cele din urmă orașul Ploiești de Brașov. La acest tronson se adaugă și 3,7 km profil DN cu 4 benzi.

Conform reprezentanților PNL, lucrările la lotul Predeal- Cristian erau în noiembrie 2019 la un stadiu fizic de 10,5%. În cele din urmă prin implicarea antreprenorului si a responsabililor din CNAIR tronsonul a putut fi deschis.

„Am reușit să finalizăm acest lot, asigurându-i finanțarea astfel încât să se recupereze întârzierile înregistrate pe parcursul său în implementare, în acest sens anul acesta efectuându-se plăți de 87 mil lei comparativ cu 30 mil lei in anul 2019”, se arată într-un comunicat.

De asemenea, liberalii spun că în noiembrie 2019, au găsit întreg sectorul Ploiești- Brașov – blocat, fără

strategie de abordare și fără sursă de finanțare.

„În cele 12 luni de guvernare, am dat coerență proiectului care a fost aruncat în anul 2018 în aceeași formulă toxică de PPP, precum Autostrada Unirii – A8, un experiment eșuat după cel al procedurii de atribuire a contractului prin concesiune de lucrări publice, testat mulți ani la rând”, au mai explicat aceștia.

De remarcat că valorile traficului mediu zilnic anual pe DN1 au crescut cu 5% in ultimii trei ani, de la 28.838, in 2017, la 33.384, in 2020. Peste cinci ani, estimările arată că pe acest drum vor circula anual, în medie, 42.607 mașini.

„Cu acești 10 km de autostradă, pe care îi deschidem traficului, Guvernarea Ludovic Orban încheie anul 2020, cu aprox. 90 de km de autostradă dați in trafic”, se mai specifică în comunicat.

„Doresc să fac o singură comparație, am reușit în acest an să finalizăm un număr de km de autostradă aproape egal cu numărul de kilometri finalizați între 2017-2019 (96 km) de către fostele guvernări PSD. Nu este mulțumitor, dar este un semnal pe care l-am dat in acest an”, a explicat Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

Anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 in ceea ce privește ritmul de contractare la nivelul CNAIR. Vorbim despre contracte încheiate de execuție autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale și VO in valoare de aprox. 10

mld de lei ( 2 mld euro), la care se adaugă proceduri de licitație lansate si validate de către ANAP în valoare de 25 mld lei (6 mld euro).

Ca o comparație, anul 2011 a fost anul in care compania de drumuri a contractat lucrări de 1 mld de euro, in anul 2020 am atins un maxim istoric al ultimilor 10 ani, cu 8 mld de euro, de opt ori mai mult.