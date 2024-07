Startul SuperLigii vine cu un îndemn de la Andrei Vochin: “Cântați-le celor care vă încântă!”

Finalul de sezon e, dintotdeauna, scăldat în lacrimi. Emoțiile ajung la apogeu, unii râd, alții plâng. Ierarhia finală nu generează doar statistici, ci, mai ales,sentimente. În plus, dincolo de ea, capătul unui an fotbalistic coincide, de multe ori cu despărțiri.

Andrei Vochin, despre viața de după Jurgen Klopp la Liverpoo. ”Life its life” cu Arne Slot

Finalul sezonului 23-24 a însemnat sfârșitul unei ere la Liverpool. După 9 ani glorioși, Jurgen Klopp a pus punct călătoriei alături de “cormorani” și a dat startul, probabil, procedurii de licitație pentru executarea statuii din fața celebrului Anfield. Prin tot ce a făcut într-un timp relativ scurt, neamțul are dreptul la a rămâne pe un soclu, acolo, de-a dreapta lui Bill Shankly, în fața ”Peluzei Kop”. Pentru totdeauna.

Emoționantele momente de despărțire după ultima etapă din Premier League ni l-au arătat pe Klopp așa cum a fost el mereu. Empatic și atent cu tot ce mișcă în jurul lui. Prețuind trecutul, analizând prezentul și anticipând viitorul. Ultimul capitol fiind cel dedicat succesorului, omul care, venind după Jurgen, va avea probabil soarta celor care i-au succedat lui Alex Ferguson la Man Utd. Moștenirea imensă, așteptări pe măsură. Pentru că anticipează viitorul, neamțul a încercat să-l sprijine pe Arne Slot într-un mod atât de drag celor din insula. Cântând!

Și-a ales referenul celebru ”Life its life”, al austriecilor de la Opus, trupa rock care l-a lansat în mijlocul anilor 80, și, la microfon, în fața unui stadion arhiplin a început să fredoneze pe acea linie melodică numele viitorului antrenor. ”Ar-ne Slot, lala-la-lala! Ar-ne Slot, lala-la-lala!”. Alături de el, ca o premieră minunată, tot stadionul a preluat refrenul, scandându-I astfel numele viitorului antrenor, Arne Slot. I-a făcut șlagărul.

Propunere pentru fanii Rapidului: “Cum ar suna un Lennon Tree pe Giulești?!”

Ca o paralelă afonă, n-a fost însoțită (încă) de un cântec. Bâzâiala din jurul lui vorbește deocamdată despre anticiparea timpului în care-și va rupe gâtul. Deducțiile așa-zis logice ale multor specialiști variază între 5 și 12 etape, iar lumea care se pretinde rapidistă pare mai degrabă să-i cânte prohodul decât să-Ii dedice un cântec din start, așa ca o frumoasă încurajare. Uite, acum în timp ce scriu, mi-a venit în cap o parafrază care I s-ar potrivi irlandezului: celebrul hit al celor de la Fool s Garden, Lemon Tree, cred că I s-ar potrivi de minune britanicului! E și melodios, iar cu niște cuvinte potrivite ar putea răsuna Giuleștiul.

Ce rețineți între imnul Rapidului sau scenografia Rapidului?

Galeriile noastre nu prea excelează în inventivitatea de a-și cânta idolii. Sunt foarte bune la scenografii, sunt ce pot deveni uneori periculoase pentru cei ce manipulează inflamabilele sau pentru băieții de pe teren, dar nu prea excelează în cântece. Rar spre deloc, idolii din teren primesc moștenire pe viață un refren. Și asta într-o realitate evidentă care spune că ”Suntem peste tot acasă”, imnul Rapidului, compus de Victor Socaciu pe versurile lui Adrian Păunescu, a rămas și va dăinui peste timp dincolo de orice bannere sau bombardamente de petarde. Cântecul rămâne în suflet și e cântat de toată lumea!

Steve Gerrard, better then Frank Lampard

Englezii sunt maerștri la așa ceva. Am fost la un Liverpool – Everton în urmă cu mai bine de un deceniu și m-am amuzat fredonând cu întregul Anfield un refren dedicat lui Steven Gerrard. Coleg la naționala Angliei cu Frank Lampard, cei doi erau, în același timp, mari rivali în campionat într-o perioadă când Chelsea făcea legea. Evident că pentru fanii lui Liverpool SteveG era cel mai bun, chiar dacă Frankie număra trofeele. Iar The Kop pusese astea în note și versuri. Parafrazând celebrul cântec ”Que sera, sera!” (Whatever will be, wiil be!), făcut cunoscut la mijlocul anilor 50 de actrița și cântăreața americană Doris Day, tot stadionul răsuna pe această linie melodică spunând adevărul ei: ”Steve Gerrard-Gerrad / its better then Frank Lampard-Lampard”. Repetat de zeci de ori! Ca să intre tuturor în cap că Steve Gerrard e mai bun ca Frank Lampard.

Iubiți-vă pe voi înainte de a-i urâ pe ceilalți

Iubirea față de idoli ar trebui să fie mai importantă decât ura față de adversari. Doar că trebuie să muncești să o trasnpui pe note și în vorbe. Aici galeriile noastre ar trebui să se pună puțin pe treabă și să inventeze și altceva decât înjurături spurcate și insulte rasisto-xenofobe. Pentru că vor veni momennte precum cele din final de sezon când fanii echipelor invingătoare vor trebui să organizeze sărbătoarea de final. Cam ceea ce s-a întâmplat anul ăsta la FCSB.

Roș-albaștrii au luat titlul după 9 ani de abstinență, s-au pregătit bine și au organizat o fiesta pe cinste. Doar că, în momentul prezentării eroilor, după excelenta prezentare din vorbe a lui MM Stoica, simțeam nevoia ca fiecare om de bază să nu fie strigat doar pe nume de galerie, ci un întreg stadionul să-I cânte refrenul. Din păcate, acesta nu a existat pentru a-i personaliza triumful fiecăruia.

Dacă nu-mi iau hate-ul de rigoare poate e un moment în care să învățăm să ne și bucurăm. Că, vorba oltenilor, spusă tot într-un refren, ”De bucurie rar avurăm parte”. Măcar atunci când se întâmplă să înlocuim trivialitatea cu un cântec. Vă garantez că el va râmâne, iar noi vom devein mai buni!” Wathever wiil be, wil be!