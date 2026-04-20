Starul Barcelonei a refuzat prelungirea contractului și poate pleca gratis la vară! Ce echipe importante au intrat deja pe fir

Aflat în ultimele luni de angajament cu , Andreas Christensen (30 de ani) a refuzat prima ofertă de prelungire pe care i-au propus-o oficialii clubului catalan. Stoperul danez ar putea astfel să părăsească Camp Nou în această vară, din postura de jucător liber de contract. Ba mai mult, câteva cluburi importante din fotbalul european au intrat deja pe fir, informează presa din Spania.

Andreas Christensen a refuzat oferta Barcelonei și poate pleca gratis la vară!

Cotidianul MARCA a anunțat faptul că reprezentații formației blaugrana i-au propus lui Christensen prelungirea contractului pe un an, cu posibilitatea ca noul angajament să fie, la rândul său, prelungit pentru încă un sezon. Se pare că această ofertă a inclus și o reducere semnificativă a salariului, motiv pentru care danezul nu a acceptat. Cu toate acestea, sursa citată a precizat că negocierile dintre șefii Barcelonei și agenții jucătorului rămân deschise, Christensen fiind dispus să rămână în continuare pe Camp Nou, dar nu cu orice preț.

Vestea bună pentru fundașul în vârstă de 30 de ani este aceea că are multiple opțiuni din care să aleagă. În afară de interesul deja exprimat al campioanei Spaniei de a-l păstra pe danez și în sezonul viitor, Christensen mai este monitorizat cu atenție și de două cluburi importante din fotbalul italian, și anume AC Milan, respectiv Juventus. De asemenea, acesta ar putea fi tentat și de o revenire în , Everton și Crystal Palace interesându-se de serviciile sale.

Andreas Christensen nu a jucat niciun meci în 2026 pentru Barcelona!

În momentul de față, Christensen este accidentat și nu va mai putea juca niciun minut în actuala stagiune. Problemele fizice cu care se confruntă danezul au apărut în luna decembrie a anului trecut, atunci când acesta a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate de la piciorul stâng în timpul unei sesiuni de antrenament. Din acel moment, Hansi Flick nu a mai putut să-l ia în calcul la nicio partidă. De asemenea, acesta a ratat și play-off-ul de calificare la Cupa Mondială, unde Danemarca a fost eliminată la penalty-uri de Cehia.

Christensen a semnat cu Barcelona în vara anului 2022, tot din postura de jucător liber de contract, asta după ce contractul său de la Chelsea a expirat. De atunci și până în prezent, danezul a bifat 97 de meciuri în tricoul formației blaugrana în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie cinci goluri și să ofere trei pase decisive. În momentul de față, cota de piață a lui Andreas Christensen este de 9 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.