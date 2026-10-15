Starul Barcelonei vrea din nou trofeul Champions League, după victoria cu Dinamo: „Nu îi înțeleg pe cei care spun că suntem mai slabi!”

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Barcelona nu a stat la discuții cu Dinamo în Sala Polivalentă. din Liga Campionilor la handbal masculin. După meci, Luis Frade (28 de ani), pivotul catalanilor, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK, declarând că echipa lui vrea un nou trofeu în acest sezon. El nu a ezitat să o aprecieze pe adversara de joi seară.

Luis Frade a reacționat după Dinamo – Barcelona 22-36. Laude pentru Dinamo

La o săptămână distanță de , scor 27-34, „dulăii” au cedat și pe teren propriu, rămânând cu un singur punct în competiție. Frade, portughezul care face ravagii pentru Barcelona, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după un nou succes al echipei sale. Pivotul catalanilor a avut cuvinte de laudă pentru Dinamo, însă nu a omis să scoată în evidență prestațiile colegilor săi. „Nu, bineînțeles că nu ne așteptam să câștigăm așa ușor. Știm că Dinamo este o echipă puternică, dar cred că astăzi am fost superbi în apărare. Sergey a fost uimitor în poartă și am făcut un pas înainte în organizarea noastră defensivă și în intensitate. Cred că am fost cea mai bună echipă pe teren, iar rezultatul o arată!”, a spus inițial Frade.

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Barcelona vrea să pună mâna pe trofeul Ligii Campionilor la handbal și în acest sezon

FC Barcelona deține cele mai multe trofee europene din istorie sub egida EHF (European Handball Federation). Catalanii și-au trecut în palmares 12 titluri EHF Champions League, inclusiv triumful din ediția 2025/26, 37–34 împotriva Fuchse Berlin. Frade a spus că echipa lui țintește un nou trofeu în această stagiune. „Sperăm, sperăm că vom câștiga și în acest sezon. Cred că acele presupuneri că suntem mai slabi… nu știu cum au fost făcute, dar lăsați-ne să jucăm și să performăm pe teren. Despre sezon, bineînțeles că are urcușuri și coborâșuri și cred că acum ne luptăm să ne ridicăm înapoi. Cred că suntem pe calea cea bună, așa că doar priviți-ne, poate vom avea o surpriză!

Bineînțeles, sunt multe de îmbunătățit. Trebuie să te îmbunătățești pe tine însuți. Iar mentalitatea de învingător a Barcelonei este mereu prezentă. Bineînțeles, trebuie să te ridici la nivel pentru a juca și a fi într-un club ca acesta, iar apoi doar te bucuri și ești fericit că joci la Barcelona. Handbalul e handbal, fotbalul e fotbal. Așa că încercăm doar să ne creăm un nume și să continuăm această linie ascendentă”, a mai spus pivotul Barcelonei în exclusivitate pentru FANATIK.

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Barcelona, parcurs impecabil în grupa E din Liga Campionilor

Grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin le are drept protagoniste pe Barcelona, Skanderborg AGF, Montpellier și Dinamo București. După 4 etape, Barcelona este lider incontestabil. Catalanii au învins Skanderborg AGF cu 39-28, Montpellier cu 28-27, iar apoi de două ori pe Dinamo: 34-27 în tur și 36-22 la retur. Ibericii au marcat în total 137 de goluri și au primit 104, etapa următoare urmând să primească vizita francezilor de la Montpellier (joi, 22 octombrie, de la 21:45).