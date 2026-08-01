Starul Barcelonei vrea să plece la PSG: „I-a informat pe colegi”. Motivul pentru care catalanii nu se pot opune!

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Barcelona l-a pierdut în această vară pe Robert Lewandowski, al cărui contract nu a fost prelungit, iar catalanii sunt pe cale să rămână fără atacanți, deoarece fotbalistul care s-a luptat pentru un loc de titular în sezonul trecut cu „veteranul” polonez, Ferran Torres (26 de ani), a informat clubul că își dorește să plece la PSG, unde este dorit de Luis Enrique.

Ferran Torres vrea să plece la PSG! Ce decizie a luat Barcelona

Ferran Torres mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, iar campioana Spaniei ar dori să îi prelungească înțelegerea, însă fotbalistul i-a anunțat pe catalani că vrea să plece la PSG în această vară. „Ferran Torres i-a informat pe cei din cercul său personal cu privire la dorința sa de a semna cu Paris Saint-Germain, dar a vorbit și cu mai mulți coechipieri de la Barcelona despre acest lucru.

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Barcelona e conștientă de decizia atacantului și e deschisă la discuții”, au notat cei de la . Luis Enrique îl dorește pe Torres pentru a-l înlocui pe Goncalo Ramos, care a fost vândut în această vară la AC Milan. .

Câte goluri a înscris Ferran Torres pentru Barcelona

Ferran Torres evoluează la Barcelona din ianuarie 2022, fiind achiziționat cu 55 de milioane de euro de la Manchester City. Atacantul spaniol a evoluat în 207 partide pentru gruparea catalană în toate competițiile și a reușit să marcheze 65 de goluri, oferind și 23 de pase decisive. Sezonul trecut a fost cel mai productiv al său la Barcelona, cu 16 reușite.

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Acesta a cucerit 7 trofee alături de gruparea catalană: 3 titluri în La Liga, 3 Supercupe și o Cupă. Luis Enrique, antrenorul care îl dorește pe Torres la PSG, i-a oferit atacantului debutul la echipa națională a Spaniei în 2020, iar acesta a strâns până acum 65 de selecții, reușind să marcheze de 25 de ori. .