Sport

Starul Barcelonei vrea să plece la PSG: „I-a informat pe colegi”. Motivul pentru care catalanii nu se pot opune!

Un jucător important de la Barcelona își dorește să plece în această vară la Paris Saint-Germain. Fotbalistul i-ar fi informat deja pe apropiați, dar și pe unii colegi din vestiar.
Bogdan Mariș
01.08.2026 | 19:55
Starul Barcelonei vrea sa plece la PSG Ia informat pe colegi Motivul pentru care catalanii nu se pot opune
ULTIMA ORĂ
Ferran Torres (26 de ani) își dorește să semneze cu PSG. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Barcelona l-a pierdut în această vară pe Robert Lewandowski, al cărui contract nu a fost prelungit, iar catalanii sunt pe cale să rămână fără atacanți, deoarece fotbalistul care s-a luptat pentru un loc de titular în sezonul trecut cu „veteranul” polonez, Ferran Torres (26 de ani), a informat clubul că își dorește să plece la PSG, unde este dorit de Luis Enrique.

Ferran Torres vrea să plece la PSG! Ce decizie a luat Barcelona

Ferran Torres mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, iar campioana Spaniei ar dori să îi prelungească înțelegerea, însă fotbalistul i-a anunțat pe catalani că vrea să plece la PSG în această vară. „Ferran Torres i-a informat pe cei din cercul său personal cu privire la dorința sa de a semna cu Paris Saint-Germain, dar a vorbit și cu mai mulți coechipieri de la Barcelona despre acest lucru.

ADVERTISEMENT

Barcelona e conștientă de decizia atacantului și e deschisă la discuții”, au notat cei de la footmercato.net. Luis Enrique îl dorește pe Torres pentru a-l înlocui pe Goncalo Ramos, care a fost vândut în această vară la AC Milan. Cota atacantului format de Valencia a crescut după Cupa Mondială din această vară, unde acesta a înscris unicul gol al finalei dintre Spania și Argentina.

Câte goluri a înscris Ferran Torres pentru Barcelona

Ferran Torres evoluează la Barcelona din ianuarie 2022, fiind achiziționat cu 55 de milioane de euro de la Manchester City. Atacantul spaniol a evoluat în 207 partide pentru gruparea catalană în toate competițiile și a reușit să marcheze 65 de goluri, oferind și 23 de pase decisive. Sezonul trecut a fost cel mai productiv al său la Barcelona, cu 16 reușite.

ADVERTISEMENT
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24.ro
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă

Acesta a cucerit 7 trofee alături de gruparea catalană: 3 titluri în La Liga, 3 Supercupe și o Cupă. Luis Enrique, antrenorul care îl dorește pe Torres la PSG, i-a oferit atacantului debutul la echipa națională a Spaniei în 2020, iar acesta a strâns până acum 65 de selecții, reușind să marcheze de 25 de ori. Spaniolul a fost dorit în această vară și de marea rivală a Barcelonei, Real Madrid.

ADVERTISEMENT
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Digisport.ro
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Real Madrid – Fiorentina 2-1, LIVE VIDEO. Echipa lui Radu Drăgușin reduce din...
Fanatik
Real Madrid – Fiorentina 2-1, LIVE VIDEO. Echipa lui Radu Drăgușin reduce din diferență!
U Craiova – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă...
Fanatik
U Craiova – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Dinamo despre George...
Fanatik
Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat de fanii lui Dinamo despre George Pușcaș!
Tags:
Parteneri
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB:...
iamsport.ro
Dorin Goian a numit fotbalistul care ar fi ”un mare câștig” pentru FCSB: 'Are nevoie de cineva de calibrul și valoarea lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!