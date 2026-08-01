Starul Barcelonei vrea să plece la PSG: „I-a informat pe colegi”. Motivul pentru care catalanii nu se pot opune!

Barcelona l-a pierdut în această vară pe Robert Lewandowski, al cărui contract nu a fost prelungit, iar catalanii sunt pe cale să rămână fără atacanți, deoarece fotbalistul care s-a luptat pentru un loc de titular în sezonul trecut cu „veteranul” polonez, Ferran Torres (26 de ani), a informat clubul că își dorește să plece la PSG, unde este dorit de Luis Enrique.
Ferran Torres mai are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, iar campioana Spaniei ar dori să îi prelungească înțelegerea, însă fotbalistul i-a anunțat pe catalani că vrea să plece la PSG în această vară. „Ferran Torres i-a informat pe cei din cercul său personal cu privire la dorința sa de a semna cu Paris Saint-Germain, dar a vorbit și cu mai mulți coechipieri de la Barcelona despre acest lucru.
Barcelona e conștientă de decizia atacantului și e deschisă la discuții”, au notat cei de la footmercato.net. Luis Enrique îl dorește pe Torres pentru a-l înlocui pe Goncalo Ramos, care a fost vândut în această vară la AC Milan. Cota atacantului format de Valencia a crescut după Cupa Mondială din această vară, unde acesta a înscris unicul gol al finalei dintre Spania și Argentina.
Ferran Torres evoluează la Barcelona din ianuarie 2022, fiind achiziționat cu 55 de milioane de euro de la Manchester City. Atacantul spaniol a evoluat în 207 partide pentru gruparea catalană în toate competițiile și a reușit să marcheze 65 de goluri, oferind și 23 de pase decisive. Sezonul trecut a fost cel mai productiv al său la Barcelona, cu 16 reușite.
Acesta a cucerit 7 trofee alături de gruparea catalană: 3 titluri în La Liga, 3 Supercupe și o Cupă. Luis Enrique, antrenorul care îl dorește pe Torres la PSG, i-a oferit atacantului debutul la echipa națională a Spaniei în 2020, iar acesta a strâns până acum 65 de selecții, reușind să marcheze de 25 de ori. Spaniolul a fost dorit în această vară și de marea rivală a Barcelonei, Real Madrid.