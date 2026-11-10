Starul Borussiei Dortmund va fi anchetat de Federația Germană! Gestul său a stârnit revolta fanilor

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Borussia Dortmund a învins, sâmbătă, pe Evlersberg, în etapa cu numărul nouă din Bundesliga, 2-1. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de Felix Nmecha (26 de ani), însă după prestația de pe Signal Iduna Park.

Felix Nmecha va fi anchetat de Federația Germană de Fotbal

Internaționalul german a sărbătorit ambele goluri prin gestul denumit ”Întoarcerea regelui”. Celebrarea este strâns legată de organizația ”Ballers in God”, care promovează tradiția creștină în rândul fotbaliștilor și antrenorilor. Felix Nmecha ar urma să fie chemat la o discuție de Rudi Voller, directorul sportiv al Federației Germane de Fotbal, pentru a explica gestul, arată .

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Mai mult, celebrarea germanului a fost intens criticată și de către fanii Borussiei Dortmund. ”Zidul Galben” consideră că gruparea religioasă ”Ballers in God” are o politică discriminatorie față de minorități și asupra persoanelor care nu urmează învățăturile biblice în viața de zi cu zi.

”Acestea sunt rețele religioase care, sub pretextul credinței, răspândesc o viziune asupra lumii în care oamenii sunt devalorizați sau excluși din cauza orientării lor sexuale, a identității de gen, a stilului de viață sau a alegerilor personale. Investigațiile au documentat, de asemenea, faptul că homosexualitatea a fost descrisă ca un păcat, iar avortul ca «planul lui Satan» în cercurile celor care au folosit serviciile misionare ale organizației «Ballers in God»”, au transmis fanii Borussiei Dortmund, potrivit .

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Felix Nmecha a fost convocat la naționala Germaniei

Numele fotbalistului Borussiei Dortmund a fost inclus în convocatorul lui Jurgen Klopp pentru meciurile naționalei Germaniei din cursul acestei săptămâni, în Liga Națiunilor. Pe lângă Felix Nmecha, selecționerul a mai convocat alți opt mijlocași, printre care Joshua Kimmich, Wael Mohya și Said El Mala. ”Die Mannschaft” urmează să întâlnească Serbia, pe 13 noiembrie, la Belgrad. Trei zile mai târziu, Germania va primi vizita Olandei, pe Stadionul Olimpic din Berlin.

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. Germania este depășită de Grecia și Olanda, ambele cu câte opt puncte. Astfel, pentru a accede pe prima poziție, ambele naționale trebuie să obțină un singur punct din ultimele două meciuri rămase de disputat, în timp ce ”Die Mannschaft” are obligația de a înregistra două victorii.