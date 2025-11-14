Starul brazilian care s-a despărțit de iubita de 22 de ani. Între ei este o diferență de 37 de ani

ADVERTISEMENT

Vești neașteptate în sportul mondial. De curând unul dintre cei mai cunoscuți atacanți din Brazilia s-a despărțit de iubita sa, o tânără creatoare de conținut în vârstă de doar 22 de ani. Sportivul a împlinit anul acesta 59 de ani.

Unul dintre cei mai cunoscuți atacanți din Brazilia s-a despărțit de iubita de 22 de ani

Romário de Souza Faria, cunoscut drept Romario, este un fotbalist celebru care a făcut istorie. Atacantul brazilian este renumit pentru faptul că a calificat naționala țării sale la Campionatul Mondial care a avut loc în 1994.

La momentul respectiv, a marcat două goluri decisive. În prezent, s-a retras din fotbal și a devenit politician. Ajuns la vârsta de 59 de ani, jucătorul considerat a fi unul dintre cei mai apreciați atacanți brazilieni a pus capăt relației amoroase.

Avea o parteneră în vârstă de numai 22 de ani, pe nume Alicya Gomes. Tânăra este cunoscută în social media, acolo unde este urmărită de o comunitate mare de fani. Cei doi au avut o relație sentimentală care a durat un an și două luni.

Cuplul a rezistat în ciuda faptului că influecerița este mai mică cu 37 de ani decât Romario. , actualmente senator, ține prima pagină a tabloidelor după despărțirea de tânăra studentă cu care a fost văzut în ultima perioadă.

În plus, ar fi fost observat în compania unei blonde, ceea ce înseamnă că nu a stat prea mult timp singur. Și-ar fi refăcut viața amoroasă, fostul atacant și actuala cucerire fiind surprinși la o lansare de discuri în Rio de Janeiro.

Potrivit , fotbalistul și frumoasa blondină au fost văzuți în timp ce stau retrași într-un colț. Aceștia și-au șoptit ceva la ureche, extrem de discret, motiv pentru care zvonurile legate de o posibilă legătură au fost alimentate și mai mult.

Cum a cunoscut-o fotbalistul pe fosta iubită

Romario și fosta iubită, mai mică cu 37 de ani, s-au cunoscut în cadrul unei campanii electorale. Încă de la început și influencerița au încercat să fie discreți și s-au ferit de lumina reflectoarelor.

Cu toate acestea, au fost fotografiți în octombrie 2024. Imaginile au fost surprinse la Rock in Rio, la concertul cântăreței Mariah Carey. În februarie 2025, tânăra a fost identificată drept Alicya Gomes, o studentă la nutriței.

Apoi, cei doi îndrăgostiți au fost fotografiați tot mai des împreună. Tânăra este originară din regiunea Baixada Fluminense din Golful Guanabara, la nord de Rio de Janeiro. În urmă cu câteva luni și-a serbat ziua de naștere alături de Romario.

„Felicitări, iubito. Pace, fericire, înțelepciune, lumină și sănătate bună întotdeauna! Ești pur și simplu minunată în toate privințele”, a scris fostul fotbalist, pe social media, când studenta a împlinit 22 de ani.