Sport

Starul CSM-ului a furat toate privirile! Cum și-a făcut Elizabeth Omoregie apariția la Budapesta. Foto exclusiv

CSM București se pregătește de Final Four-ul de la Budapesta! Vedeta „tigroaicelor” a atras toate privirile în momentul în care echipa a ajuns la hotel
Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
04.06.2026 | 23:30
Starul CSMului a furat toate privirile Cum sia facut Elizabeth Omoregie aparitia la Budapesta Foto exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Starul celor de la CSM București a furat toate privirile înainte de Final Four-ul de la Budapesta. Foto: FANATIK
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CSM București s-a calificat în Final Four după o pauză de 8 ani și o va întâlni pe Metz în semifinală. „Tigroaicele” au ajuns la hotelul unde toate cele patru echipe participante sunt cazate, iar Elizabeth Omoregie (29 de ani) a atras toate privirile.

Elizabeth Omoregie, în centrul atenției înainte de startul Final Four-ului de la Budapesta

CSM București a ajuns la Budapesta pentru Final Four-ul din Liga Campionilor la handbal feminin. Din cauza traficului, formația bucureșteană a ajuns cu o oră în urma celor de la Metz și Gyor, toate cele patru formații participante fiind cazate la același hotel înainte de cel mai tare eveniment al anului din handbalul feminin.

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Bineînțeles, sportiva de la CSM București care a furat toate privirile în momentul în care autocarul echipei a ajuns în fața hotelului a fost Elizabeth Omoregie, care a venit la Budapesta alături de „tigroaice”, însă din sezonul următor aceasta va deveni noua ei „casă”, după ce s-a înțeles cu Ferencvaros.

„Încă de anul trecut am simțit că am nevoie de o nouă scânteie. An de an mergeam la antrenament în aceeași sală și apoi mă întorceam acasă în același loc. Oamenii erau extrem de amabili, dar eu voiam să ies din nou din zona de confort și să mă provoc”, a declarat sportiva.

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Elizabeth Omoregie a furat toate privirile în momentul în care CSM București a ajuns la hotel. Foto: FANATIK
Elizabeth Omoregie a furat toate privirile în momentul în care CSM București a ajuns la hotel. Foto: FANATIK

Elizabeth Omoregie formează un cuplu cu colega de echipă, Gabriela Moreschi

Râvnită de mulți bărbați, Elizabeth Omoregie le-a spulberat orice speranță admiratorilor săi chiar de ziua îndrăgostiților din acest an. Ea a recunoscut public că formează un cuplu chiar cu colega ei de echipă, Gabriela Moreschi. 

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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