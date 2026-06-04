Starul CSM-ului a furat toate privirile! Cum și-a făcut Elizabeth Omoregie apariția la Budapesta. Foto exclusiv

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CSM București s-a calificat în Final Four după o pauză de 8 ani și o va întâlni pe Metz în semifinală. „Tigroaicele” au ajuns la hotelul unde toate cele patru echipe participante sunt cazate, iar Elizabeth Omoregie (29 de ani) a atras toate privirile.

Elizabeth Omoregie, în centrul atenției înainte de startul Final Four-ului de la Budapesta

CSM București a ajuns la Budapesta pentru Final Four-ul din Liga Campionilor la handbal feminin. Din cauza traficului, formația bucureșteană a ajuns cu o oră în urma celor de la Metz și Gyor, toate cele patru formații participante fiind cazate la același hotel înainte de cel mai tare eveniment al anului din handbalul feminin.

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Bineînțeles, sportiva de la CSM București care a furat toate privirile în momentul în care autocarul echipei a ajuns în fața hotelului a fost Elizabeth Omoregie, care a venit la Budapesta alături de „tigroaice”, însă din sezonul următor

„Încă de anul trecut am simțit că am nevoie de o nouă scânteie. An de an mergeam la antrenament în aceeași sală și apoi mă întorceam acasă în același loc. Oamenii erau extrem de amabili, dar eu voiam să ies din nou din zona de confort și să mă provoc”, a declarat sportiva.

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Elizabeth Omoregie formează un cuplu cu colega de echipă, Gabriela Moreschi

Elizabeth Omoregie le-a spulberat orice speranță admiratorilor săi chiar de ziua îndrăgostiților din acest an.

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„Azi și în fiecare zi! ♾️Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă! 💐Pentru totdeauna! 🖤🖤💌 Totul meu!”, a fost mesajul surprinzător de pe rețelele de socializare, prin care cele două și-au făcut relația publică.