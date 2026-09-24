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Jurgen Klopp se află la începutul aventurii sale ca selecționer al Germaniei și așteaptă debutul oficial, contra Olandei, de joi, ora 21:45. Tehnicianul și-ar fi făcut deja o idee despre jucătorii pe care se poate baza în următoarea perioadă.

Jurgen Klopp și-ar fi ales favoritul

În prima perioadă de pregătire a Germaniei sub mandatul lui Jurgen Klopp, selecționerul ar fi urmărit atent jucătorii-cheie pentru această campanie a Ligii Națiunilor. Deși a ales să ofere o șansă pentru 11 jucători care nu au evoluat niciodată la nivel internațional de seniori, unul dintre favoriții săi este un om cu prezențe la națională.

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Karim Adeyemi l-ar fi impresionat pe fostul antrenor al Borussiei Dortmund și al lui Liverpool. Este de așteptat ca fotbalistul lui FC Barcelona să fie o prezență constantă pentru viitorul ”Die Mannschaft”, a anunțat The Touchline, pe .

a strâns până în acest moment 11 selecții pentru prima reprezentativă a Germaniei. Adeyemi a jucat în 6 meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, reușind să înscrie un gol, contra Armeniei. Extrema nu a bifat niciun meci la un turneu final.

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3 goluri a marcat Karim Adeyemi în acest sezon la nivel de club

a marcat Karim Adeyemi în acest sezon la nivel de club 40.000.000 de euro este cota sa de piață, conform

Cum ar putea arăta formația de start la debutul lui Jurgen Klopp

Jurnaliștii germani de la au analizat șansele tuturor jucătorilor aflați în prima serie de a fi titulari cu Olanda. Printre aceștia se numără și Karim Adeyemi. Germanii cred că Jurgen Klopp va folosi formația 4-3-3 pentru duelul cu Olanda:

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Marc Andre Ter Stegen – Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown – Felix Nmecha, Joshua Kimmich, Jamal Musiala – Karim Adeyemi, Kai Havertz, Kevin Schade.

pentru cele 4 meciuri din această fereastră internațională. Prima serie va juca în seara asta, contra Olandei, și pe 27 septembrie contra Greciei. După al doilea duel, cel de-al doilea lot creionat de selecționer va intra în scenă pentru partidele cu Serbia (1 octombrie) și returul contra Greciei (4 octombrie).