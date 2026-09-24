Jurgen Klopp se află la începutul aventurii sale ca selecționer al Germaniei și așteaptă debutul oficial, contra Olandei, de joi, ora 21:45. Tehnicianul și-ar fi făcut deja o idee despre jucătorii pe care se poate baza în următoarea perioadă.
În prima perioadă de pregătire a Germaniei sub mandatul lui Jurgen Klopp, selecționerul ar fi urmărit atent jucătorii-cheie pentru această campanie a Ligii Națiunilor. Deși a ales să ofere o șansă pentru 11 jucători care nu au evoluat niciodată la nivel internațional de seniori, unul dintre favoriții săi este un om cu prezențe la națională.
Karim Adeyemi l-ar fi impresionat pe fostul antrenor al Borussiei Dortmund și al lui Liverpool. Este de așteptat ca fotbalistul lui FC Barcelona să fie o prezență constantă pentru viitorul ”Die Mannschaft”, a anunțat The Touchline, pe X.
Fotbalistul cu origini române a strâns până în acest moment 11 selecții pentru prima reprezentativă a Germaniei. Adeyemi a jucat în 6 meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, reușind să înscrie un gol, contra Armeniei. Extrema nu a bifat niciun meci la un turneu final.
Jurnaliștii germani de la Kicker au analizat șansele tuturor jucătorilor aflați în prima serie de a fi titulari cu Olanda. Printre aceștia se numără și Karim Adeyemi. Germanii cred că Jurgen Klopp va folosi formația 4-3-3 pentru duelul cu Olanda:
Jurgen Klopp a conturat un lot XXL pentru cele 4 meciuri din această fereastră internațională. Prima serie va juca în seara asta, contra Olandei, și pe 27 septembrie contra Greciei. După al doilea duel, cel de-al doilea lot creionat de selecționer va intra în scenă pentru partidele cu Serbia (1 octombrie) și returul contra Greciei (4 octombrie).