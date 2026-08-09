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Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga: „Costa doar un milion!”

Petar Sucic, vedeta celor de la Internazionale Milano, putea ajunge în urmă cu mai mulți ani în SuperLiga. Era vorba despre un împrumut, însă în cele din urmă a ajuns la Zrinjski Mostar.
Flaviu Popa
09.08.2026 | 11:22
Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter refuzat de echipele din SuperLiga Costa doar un milion
EXCLUSIV FANATIK
Sucic a ajuns la Inter, după ce a fost refuzat de cluburile din Superliga
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Ulterior, Dinamo Zagreb l-a vândut la Inter Milano cu 15 milioane de euro, iar acum fotbalistul are șansa să ajungă în Premier League pentru 100 de milioane. Informația a fost dezvăluită de impresarul Mihăiță Pleșan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Impresarul Mihăiță Pleșan a explicat cum putea să ajungă în România un fotbalist care a ajuns la Inter Milano

„Susic, îl știe toată lumea. E la Inter, va pleca pe 100 de milioane de euro. A fost propus în România și nu l-a vrut nimeni. Nu spun unde. Un milion de euro se cerea pe el, când a fost împrumutat. Apoi s-a vândut la Inter pe 15 milioane, eu am adus o ofertă pentru el din Anglia. Acum va fi pe 80-100 milioane de euro vara asta transferul său.

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Sunt deja discuții cu agentul lui și cu oamenii care-l coordonează în tot ce face. Se vorbește de niște sume de 100 de milioane”, a povestit Pleșan. Sabin Ilie a intervenit în discuție și le-a reamintit celor prezenți în studio că niciodată fotbalul românesc nu va vinde pe astfel de sume niciun jucător.

„Noi dăm un fotbalist în Europa. Cum crezi că plătesc ăia 7-10 milioane euro, pe deasupra și salariul jucătorilor 70.000 euro pe lună. Cine dă atâția bani? Adică dai bani, dar trebuie să ai jucător să se ducă să fie lider”, a declarat Sabin Ilie.

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Pleșan caută jucători în Nigeria pentru că în România nu există jucători tineri de valoare

Dezamăgit de situație, Pleșan a dezvăluit că nu are ce jucători să promoveze din România, astfel că a ajuns să meargă în Nigeria pentru a face o selecție, în speranța că va descoperi „un diamant” pe care nu-l vede nimeni.

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„Atâta timp cât nu există un proiect de țară și nu se vor schimba lucrurile de la juniori, doar vom cârpi și întâmplător. Când să scoți 5-6-10 să fii o piață foarte interesantă, tu scoți unul la 10 ani. Am fost în Nigeria am văzut 1.500 de copii, am ales doi. N-am văzut pe unul să plângă acolo, că-l doare ceva. Că cere să fie schimbat. Nu aveau apărătorii, mâncau pământul. Păi la noi dacă te duci la juniori, îți vine să pleci acasă.

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Eu lucrez cu foști fotbaliști, compania noastră este în afară. Suntem 5-6 care suntem toți foști fotbaliști. Cred că pentru mine e mult mai ușor ca unui băiat care vrea să facă astăzi meseria asta pentru că am jucat fotbal. Meseria asta te ajută. 

Noi nu avem marfă, crezi că îmi doream să merg în Nigeria să stau acolo 7 meciuri pe zi? Mi-am ales un copil de 16 ani pe care-l mut în Europa peste o săptămână. Sunt niște cluburi interesate de el, dispuși să ofere loc de muncă tatălui jucătorului”, a concluzionat Pleșan.

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Starul de 100 de milioane de euro al lui Cristi Chivu la Inter, refuzat de echipele din SuperLiga

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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