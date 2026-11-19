ADVERTISEMENT

Mykhaylo Mudryk (25 de ani) era văzut drept unul dintre cele mai promițătoare talente pe vremea când evolua pentru Șahtior Donețk, iar calitățile sale i-au adus un transfer la Chelsea, care a plătit 70.000.000 de euro în schimbul său. Ulterior, el a fost depistat pozitiv cu o substanță interzisă și a fost suspendat din fotbal. Ucraineanul a povestit despre momentele dificile prin care a trecut.

Mykhaylo Mudryk, aproape de a recurge la un gest extrem după scandalul de doping

În 2023, Mykhaylo Mudryk își vedea visul devenind realitate. La doar 22 de ani, el devenea cel mai scump jucător ucrainean din toate timpurile și se transfera în Premier League, la una dintre echipele cu reale pretenții din campionatul englez: Chelsea. Londonezii au plătit nu mai puțin de 70 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Stamford Bridge pe starul lui Șahtior Donețk, care părea că poate deveni unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii.

ADVERTISEMENT

Din păcate, în tricoul londonezilor el nu a mai dat același randament. A strâns 74 de apariții și a marcat 10 goluri, însă în 2024 visul său s-a spulberat. iar substanța cu care a fost depistat a fost meldonium. Vestea că nu mai poate juca fotbal l-a afectat extrem de mult și l-a împins la consumul excesiv de alcool și chiar la gânduri negre:

„Nu mi-a venit să cred, când am aflat că rezultatul testului antidoping e pozitiv. Am simțit de parcă m-a aruncat cineva de pe o clădire. Doar că, într-un vis sau într-un coșmar, te mai și trezești. În cazul meu, am simțit de parcă eram într-o cădere interminabilă. Situația m-a afectat teribil din punct de vedere mental. Am început să beau alcool și să plâng. La un moment dat, am vrut să mă sinucid, dar apoi am realizat că nu aceasta e soluția”, a declarat Mudryk într-un interviu oferit canalului de YouTube „Guest of Gordon”.

ADVERTISEMENT

Starul lui Chelsea dă vina în totalitate pe naționala Ucrainei

În acest moment, și a fost împrumutat la Tottenham. În același interviu, ucraineanul a lansat acuzații grave la adresa naționalei și a Federației Ucrainene de Fotbal. El a explicat că nu ar fi avut cum să se infecteze cu substanța interzisă în Anglia și că este sigur că a consumat-o în timp ce se afla la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Probabil că nu am spus-o public, încă, dar o spun acum. Nu am auzit niciodată de un medicament precum meldonium. Este o substanţă pe care o poţi obţine doar în Europa de Est. Ar fi putut intra în corpul meu doar în Ucraina. Nu există un astfel de medicament în Anglia. (n.r. – dai vina pe naționala Ucrainei pentru tot ce ți s-a întâmplat?) Da, exact!”, a spus fotbalistul.