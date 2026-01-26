Starul de la Al-Okhdood, pus pe lista neagră de Marius Șumudică. Ce l-a supărat pe tehnicianul român

ADVERTISEMENT

are o misiune dificilă în lupta pentru rămânere în „Liga Stelelor”, lucru pe care l-a recunoscut și el, iar pentru a-și îndeplini obiectivul se pare că unul dintre cei mai galonați jucători din lot urmează să plece.

Marius Șumudică s-a decis: fotbalistul pe care nu se mai bazează la Al-Okhdood

Locurile pentru străini în Arabia Saudită, în primul 11, sunt limitate, fiecare echipă având dreptul să joace cu 8 fotbaliști din afara țării. Tocmai din cauza acestui motiv se caută ca jucătorii străini să fie cât mai valoroși și să fie cei care fac diferența. Pe Marius Șumudică, omul cel mai galonat din lotul lui Al-Okhdood, cel puțin la nivel de CV, mijlocașul central, Petros, l-a dezamăgit și se pare că nu va mai rămâne la echipa arabă.

Sud-americanul trebuie să-și caute un angajament sau, având în vedere că are 36 de ani, să-și încheie cariera dacă nu găsește un alt club. Se pare că aportul său în faza ofensivă, care este inexistent, l-a făcut pe antrenorul român să ia decizia de a-l pune pe liber. ”Contribuția lui pe faza ofensivă e ca și inexistentă“, ar fi spus Șumudică, citat de presa din Arabia Saudită.

Petros a fost în carieră inclusiv în La Liga, la Real Betis

Petros a fost transferat de Al-Okhdood în vara anului 2024, de la NEOM, o altă echipă din Arabia Saudită, și a adunat 18 meciuri în acest sezon pentru trupa pregătită de Șumudică. Sud-americanul a avut de-a lungul carierei mai multe echipe puternice, cele mai notabile fiind Corinthians și Fluminense, din Brazilia, Al-Nassr, din Arabia Saudită, și Real Betis, din La Liga.

În Spania, mijlocașul central a strâns 66 de meciuri, 2 goluri și 5 pase decisive. Petros are până acum în carieră 4 trofee câștigate, dintre care 3 au fost chiar în Arabia Saudită, alături de echipa la care joacă acum Cristiano Ronaldo, Al-Nassr.

Ce jucători străini rămân în lotul lui Al-Okhdood

În lotul celor de la Al-Okhdood urmează să rămână 9 jucători străini după plecarea lui Petros. Cel mai bine cotat este atacantul Khaled Narey, fost la Hamburg, în Germania. Acesta are o cotă de piață de 2 milioane de euro.

De la sosirea lui , arabii i-au adus acestuia un singur jucător, pe Nguen, atacant norvegian luat liber de contract din Suedia, de la Djurgardens.