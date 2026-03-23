Starul de la Dinamo care l-a supărat Andrei Nicolescu: „Dezamăgire foarte mare! Nu înţeleg de unde atâta lipsă de încredere”

Andrei Nicolescu a transmis că are o singură mare supărare după ce Dinamo a pierdut pe Arena Națională cu Universitatea Craiova în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, scor 0-1. Aceasta este reprezentată de evoluția lui Adrian Mazilu, cel care continută astfel să nu livreze pentru „câini” la nivelul așteptat de la el în momentul în care a fost readus cu surle și trâmbițe în România, după mai multe experiențe nefericite în străinătate.

Așadar, conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare” a subliniat că această ocazie faptul că a observat de-a lungul timpului că fotbalistul în vârstă de doar 20 de ani are anumite deficiențe la nivel de încredere în sine. Astfel, Nicolescu a anunțat că urmează să facă personal anumite demersuri în sensul încercării rezolvării acestei chestiuni.

„Mazilu e, pentru prima dată o spun, singura mea supărare mare. Nu înțeleg de ce copilul ăsta nu mai poate să aibă încredere în el. Nu știu ce se întâmplă cu el. O să mă gândesc ce o să pot să fac. Îl văd că nu are încredere în el, deși, și o spun cu toată responsabilitatea, din punct de vedere fizic e mai bine decât oricând. Se pregătește foarte bine. Nu înțeleg de unde atâta lipsă de încredere în el. Încrederea e în primul și primul rând mental. Chiar dacă nu reușești lucruri în meci, abordarea cu care faci lucrurile în meci se vede. Eu nu văd abordarea aia și acolo o să mă focusez eu cumva să dau mai multă atenție acestui lucru, să înțeleg de ce și să vedem ce putem să facem pentru el, să-l ajutăm”,

În continuare, președintele „câinilor” și-a nuanțat poziția vizavi de acest subiect și a explicat că fostul jucător de la Farul Constanța a fost singurul care în viziunea lui nu a arătat atitudinea corectă la : „Aseară foarte mare (n.r. dezamăgire). Pentru restul jucătorilor nu am. Adică eu nu sunt de acord că nu au fost determinați pentru meciul de aseară. Nu sunt de acord că nu au avut atitudine. Sunt de acord că nu am găsit soluții eficiente. Cumva am fost plafonați în inspirație, asta pot să accept. Dar la atitudine eu nu am ce să le reproșez jucătorilor și la modul în care au abordat. Din păcate, lui Adi (n.r. Mazilu) pot să îi reproșez asta, pentru că am văzut lipsa aia de încredere în el.

Trebuie să fac ceva, nu știu ce acum, dar trebuie. Nu înțeleg de ce a fost o diferență atât de mare între prestația lui în meciurile amicale și prestația lui în meciurile oficiale. În meciurile amicale în care nu avea această presiune, în astea două meciuri de pregătire din Antalya eu cred că Mazilu a dovedit că se apropia de forma pe care ne-o doream. După care, în meciurile oficiale, nu știu, e un blocaj acolo. Nu știu ce să zic. Trebuia să fie o soluție deja pentru noi acum”.

