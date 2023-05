Starul de la FCSB care i-a luat fața lui Florinel Coman în ochii conducerii: „E cel mai bun fotbalist român la ora actuală!”

Oficialul vicecampioanei României l-a elogiat pe Darius Olaru, căpitanul echipei, despre care spune că este cel mai bun fotbalist român la ora actuală și că se face simțit la fiecare partidă a „roș-albaștrilor”.

Starul de la FCSB care i-a luat fața lui Florinel Coman în ochii conducerii

, despre care spune că este cel mai bun jucător român la ora actuală, și a evidențiat aportul mijlocașului pentru echipă: „Eu aş vrea să fac referire la un fotbalist de care se vorbeşte prea puţin, unii văd chiar că îl ironizează.

Lovitura liberă de la primul gol a fost în urma unui fault asupra unui fotbalist, fotbalist care a pasat decisiv la prima ocazie imensă a lui Sorescu, care a alunecat, acelaşi fotbalist care a pasat la penalty-ul obţinut de Sorescu.

Acelaşi fotbalist care a oferit un assist la golul excepţionat marcat de Ovidiu Popescu şi acelaşi fotbalist, ironizatul, care a făcut o intercepţie la 2-1 şi i-a pasat lui Coman, care i-a oferit assist-ul lui Cordea”.

„Acest fotbalist e căpitanul acestei echipe, Darius Olaru, fotbalist care e de departe cel mai bun fotbalist român la ora actuală, în opinia mea.

Da, e cel mai bun fotbalist român, pentru că el e capabil, din primul până în ultimul minut, şi de regulă prinde toate minutele în teren, să sprinteze, să acopere toate zonele terenului, să îşi ajute colegii să îşi pună în mare dificultate adversarii”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Unii nu văd asta, văd doar că n-are cifre!”

„Dar unii nu văd asta, văd că nu are cifre. Păi cred şi eu că nu are cifre, dacă… Radunovic a ratat de la 11 metri şi nici atunci nu avea cifre, pentru că nimeni nu ţinea cont de cum s-au descurcat Coman şi Olaru în faza respectivă.

Au făcut un un-doi fantastic, plecând de la 20 de metri de poarta noastră, iar assist-ul cu piciorul stâng… nimeni nu ştie la ora actuală dacă Olaru e stângaci sau dreptaci”, a .

„Ok, nu marchează, nu a marcat anul ăsta goluri, nu a oferit foarte, foarte multe assist-uri, are vreo şase, dacă nu mă înşel, dar astea sunt assist-uri, nu ‘tanca-fleanca’, am aruncat o minge în careu, sare unul pe sub ea, se mai împiedică unul, altul se uită după avioane şi vine unul şi o bagă în poartă – assist, nu e assist”, a mai spus MM Stoica.

