Starul de la FCSB, dezvăluiri despre cel mai mare risc asumat în carieră: „De opt ori din zece, pierzi”

Traseul fotbalistic al lui Juri Cisotti este unul ieșit din comun. După experiențe în ligile inferioare din Italia și Croația, mijlocașul a petrecut trei ani în Malta înainte de a semna cu Oțelul Galați, grupare aflată atunci în Liga 3. Din 2021, cariera fotbalistului italian este pe o pantă ascendentă, cu două promovări consecutive, un transfer la FCSB și un titlu de campion al României.

Care a fost cel mai mare risc din cariera lui Juri Cisotti

Într-un interviu oferit presei din Italia, fotbalistul FCSB-ului a dezvăluit că transferul în Malta a reprezentat un risc uriaș, deoarece nu mulți fotbaliști care fac această mutare își relansează cariera. Cisotti a petrecut un sezon la Mosta (2018-2019), iar mai apoi a jucat doi ani la Sliema Wanderers. „Nu mi-am putut găsi o echipă în Serie B și nu avusesem rezultate impresionante în Serie C. Decât să semnez cu o echipă din Serie D, am ales să plec în străinătate.

După acea accidentare la ligamentele încrucișate, era esențial să joc 20 de meciuri ca integralist. (n.r. crezi că transferul în Malta a fost o decizie bună?) Da, absolut. Trebuia să fie doar un an sau cel mult doi, însă apoi a venit pandemia și am rămas pentru un al treilea sezon. Dar acel an în plus a fost foarte folositor.

Am lucrat cu Andrea Pisanu (n.r. antrenorul italian cu care a colaborat la Sliema Wanderers), iar el mi-a deschis o altă lume. Am crescut mult. Am avut coechipieri cu CV-uri impresionante, precum Denilson (n.r. fostul jucător al lui Arsenal). Bineînțeles, un transfer în Malta este un pariu: de opt ori din zece, pierzi”, a afirmat italianul, conform . .

Cum a ajuns Juri Cisotti la Oțelul

Juri Cisotti a semnat cu Oțelul în 2021, când echipa se afla în Liga 3, și a devenit în scurt timp un jucător de bază pentru gălățeni. Acesta a contribuit la două promovări consecutive, iar mai apoi a îmbunătățit și situația financiară a clubului, FCSB plătind 200.000 de euro pentru a-l transfera.

„Veneam din Malta și am decis să merg în Liga 3 din România. Era finalul lui august, puteam să aștept promovarea în Liga 2, dar riscam să rămân fără echipă. Am ales Oțelul Galați, un club istoric care era construit pentru a avansa. Am obținut apoi două promovări consecutive”, a spus mijlocașul. .