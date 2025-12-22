Starul de la Galatasaray și-a arătat recunoștința pentru Gheorghe Hagi! Replica „Regelui” i-a înnebunit pe fanii turci

ADVERTISEMENT

Mauro Icardi (32 de ani) este la un pas să doboare un record stabilit de Gheorghe Hagi. Starul de la Galatasaray a simțit în urmă cu ceva timp nevoia să-și exprime gândurile, dovadă că și-a arătat recunoștința printr-o scrisoare uimitoare pentru fostul mare jucător de fotbal român.

Fotbalistul lui Galatasaray, mesaj emoționant pentru Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi a scris istorie în perioada în care avea contract cu Galatasaray. Mauro Icardi, care este , este sportivul care îi calcă pe urme, starul echipei din Turcia fiind impresionat de reușitele pe care le-a avut românul.

Fotbalistul argentinian, care joacă pe postul de atacant, este conștient de impactul pe care l-a avut sportivul considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor ’80 și ’90. Până de curând acesta a deținut un record uriaș.

A fost străinul care a marcat cele mai multe goluri pentru turci, 59 la număr. Din păcate, borna a fost doborâtă recent chiar de celebrul atacant argentinian în vârstă de 32 de ani, care a ajuns la 60 de goluri pentru Galatasaray. A atins această performanță după meciul cu Kasimpasa, scor 3-0.

La finalul partidei Mauro Icardi a transmis numai cuvinte de laudă pentru Gheorghe Hagi. Starul de la Galatasaray a uimit cu scrisoarea pe care i-a scris-o acestuia, pe rețelele de socializare. Argentinianul a marcat un gol în partida respectivă.

Mesajul starului lui Galatasaray pentru Gheorghe Hagi

„Stimate Maestru Gheorghe Hagi,

Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința celui care știe că merge pe urme de uriași. Astăzi, mulți vorbesc despre un record, despre cifre, despre statistici. Eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai măreț: despre MOȘTENIRE.

A-ți depăși recordul nu înseamnă a te depăși pe tine, pentru că nu ai lăsat doar goluri. Ai lăsat identitate, caracter, mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în sine ca fiind mare, temută și respectată.

Ai făcut ca o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit pentru totdeauna. Numele care ne-a învățat ce înseamnă să fii Galatasaray. Cel care a transformat acest tricou în onoare, pasiune, destin.

Ai luat acea moștenire și ai ridicat-o la un alt nivel. Și datorită acestui fapt, cei dintre noi care am venit după voi am înțeles că aici nu jucăm doar fotbal: aici apărăm o istorie. Astăzi, îmi spun că sunt un idol în Turcia.

Există copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Există adulți care s-au îndrăgostit din nou de fotbal purtând acest tricou. Credeți-mă când spun ceva foarte simplu și foarte sincer: acea dragoste nu a început cu mine.

”Nu am creat această pasiune. Am moștenit-o”

A început cu Metin Oktay. A crescut odată cu voi. Și am avut imensa onoare de a o continua. Nu am creat această pasiune. Am moștenit-o. Și cea mai mare responsabilitate a mea a fost să o hrănesc, să o onorez și să o fac să crească în noile generații.

Dacă astăzi o întreagă generație se simte mândră să spună «Sunt fan Galatasaray», este pentru că giganți ca dumneavoastră au învățat mai întâi că această insignă nu se apără doar cu talent, ci cu caracter și suflet.

A fi un idol nu înseamnă a marca goluri importante. A fi un idol înseamnă a rămâne în amintirile oamenilor. Și prin asta, maestrule, și dumneavoastră veți rămâne etern. Dacă astăzi numele meu este scris lângă al dumneavoastră, o consider o imensă onoare.

Pentru că a împărtăși o pagină cu o legendă ca tine nu este ceva de sărbătorit: este ceva pentru care trebuie să fii recunoscător. Mulțumesc pentru tot ce ai fost. Mulțumesc pentru tot ce continui să fii.

Mulțumesc că ai deschis calea pe care am privilegiul să o parcurg astăzi. Cu admirație, respect și recunoștință eternă, Mauro Icardi”, a notat starul de la Galatasaray, pe contul de Instagram.

Cum au reacționat internauții

Scrisoarea emoționantă a lui Mauro Icardi a ajuns la inimile multor oameni. Internauții au luat cu asalt contul de socializare al lui Gheorghe Hagi, care este unul dintre cei care buni fotbaliști care au evoluat pentru .

Fanii fostului jucător și-au exprimat dragostea și aprecierea pentru implicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei sale. Un urmăritor a transmis că: „Mauro Icardi este un marcator… un jucător foarte bun, Hagi era un magician, era un jucător genial! Îl ador pe Hagi!”.

„Hagi este pentru noi cel mai mare jucător străin pe care l-a văzut și îl va vedea vreodată această ligă! Chiar dacă Messi ar veni în această ligă, HAGI ESTE HAGI!”, a notat o altă persoană, pe Facebook.

„Ce legendă, superb dialog între cei doi”, „O legendă pentru fotbalul din Turcia” sau „Ești o legendă și cel mai bun. Nu se compară nimeni cu tine”, sunt alte comentarii venite din partea celor din social media.

Răspunsul lui Gheorghe Hagi

Dialogul de la distanță dintre cei doi mari jucători de fotbal a continuat acum cu replica lui Gheorghe Hagi. „Regele” a reacționat la scrisoarea emoționantă pe care i-a dedicat-o starul de la Galatasaray, Mauro Icardi.

„Dragă Mauro,

Vreau să te felicit pentru performanța ta extraordinară în tricoul lui Galatasaray. Este o realizare remarcabilă care vorbește de la sine despre talentul, determinarea și pasiunea ta pentru fotbal și pentru culorile galben și roșu.

Bun venit în istoria lui Galatasaray! Continuă să scrii pagini de aur pentru Galata și să inspiri generațiile viitoare, așa cum am încercat și eu să fac la vremea mea.

Ai dreptate, dincolo de cifre, ceea ce contează cu adevărat este ceea ce lași în inimile fanilor, iar tu ai devenit mult mai mult decât un marcator: ai devenit un idol, o legendă a lui Galatasaray”, a scris Gheorghe Hagi pe rețelele de socializare.