Starul de la Newcastle, dus direct la spital după meciul cu Leeds din Premier League! A părăsit terenul pe targă: „Nu arată deloc bine”

Newcastle United a obținut o victorie fabuloasă miercuri seară, 4-3 contra lui Leeds United, însă antrenorul Eddie Howe a primit și o veste neplăcută. Fundașul Fabian Schar a părăsit terenul pe targă în minutul 76 și a ajuns la spital, suferind, din câte se pare, o accidentare la gleznă.

Starul de la Newcastle a ajuns la spital după meciul cu Leeds

Fabian Schar a părăsit terenul pe targă în minutul 76 al partidei dintre Newcastle și Leeds, suferind o accidentare la gleznă după o ciocnire cu atacantul oaspeților, Dominic Calvert-Lewin. Fundașul elvețian a ajuns la spital după meci, iar antrenorul Eddie Howe a afirmat că elevul său se află într-o situație foarte dificilă.

„Nu arată deloc bine pentru Fabian. Este la spital în acest moment și nu arată bine. E o problemă la gleznă. Sperăm că nu e atât de serios pe cât pare. Îi transmitem toate cele bune. E un jucător atât de important pentru noi. A fost incredibil. A jucat în aproape toate meciurile și și-a pus corpul la bătaie pentru echipă. Se pare că a suferit o accidentare gravă, din păcate”, a afirmat tehnicianul lui Newcastle, conform .

Transferă Newcastle un fundaș central după accidentarea lui Schar?

Newcastle United are mari probleme în centrul defensivei în această perioadă. Pe lângă Fabian Schar, alți doi fundași centrali, Dan Burn și Jamaal Lascelles, sunt indisponibili, așadar Eddie Howe mai are doar două variante în acea zonă a terenului: Sven Botman și Malick Thiaw. Întrebat la conferința de presă dacă va dori să transfere un alt fundaș central în acest context, tehnicianul nu a dorit să ofere un răspuns ferm: „E puțin prea devreme să mă pronunț. Vom vedea ce se va întâmpla în această perioadă de transferuri”.

În cazul în care accidentarea îl va ţine pe Fabian Schar în afara terenului până la finalul sezonului, meciul cu Leeds ar fi ultimul pentru el la Newcastle, deoarece înțelegerea sa cu clubul expiră în vară. Elvețianul joacă la Newcastle din 2018, având peste 200 de prezențe în Premier League în tricoul echipei.

Newcastle, victorie memorabilă dedicată lui Kevin Keegan, diagnosticat cu cancer

Înainte de meciul cu Leeds, clubul Newcastle United a fost cutremurat de vestea că . Keegan este o legendă la Newcastle, unde a activat cu succes atât ca jucător, cât și ca tehnician, iar pe tabela arenei St. James Park a apărut mesajul „Suntem cu toții alături de tine, King Kev”.

În primul mandat al lui Kevin Keegan pe banca echipei, Newcastle era cunoscută pentru stilul spectaculos de joc, așadar desfășurarea partidei cu Leeds a fost una pe placul fostului Balon de Aur. Oaspeții au condus de trei ori pe tabelă, însă „coțofenele” au revenit de fiecare dată și au dat lovitura în minutul 90+12, reușita de 4-3 a lui Harvey Barnes fiind golul decisiv înscris cel mai târziu în istoria .