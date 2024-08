Actorul Cătălin Bucur (28 de ani) interpretează personajul Mircea din , de la Pro TV. E drept că antrenorul îi mai spune și Mirel, dar asta este altă discuție.

Starul de la Pro TV era să devină mare fotbalist la Dinamo. Ce l-a oprit și cum a ajuns să fie actor în Atletico Textila: „Mustața, tip Țiriac, m-a ajutat”

Cătălin Bucur a jucat și el fotbal timp de 8 ani în copilărie și povestește de ce a renunțat chiar când evolua pentru Dinamo. În plus, actorul dezvăluie și momente de la filmări care nu s-au văzut la TV.

– Ce personaje îți place cel mai mult să interpretezi?

– Cred că întrebarea mai precisă este ce tip de teatru sau film mă atrage mai tare, adică comic, dramatic, tragic etc. Am o afinitate mai mare pentru zona comică, mereu am avut-o, încă de când făceam teatru la trupa de adolescenți. Regizorii văd asta și majoritatea mă distribuie în roluri comice, dar încerc să nu mă nișez pe o zonă și să rămân disponibil și pentru alte tipuri de „personaje”.

– Ești foarte comic atât în serial, cât și pe scena de teatru. De unde îți vine inspirația?

– Mulțumesc pentru aprecieri. Mă flatează. Nu știu să răspund precis de unde vine inspirația, însă cred că mare parte din ea vine dintr-o componentă auto-ironică, care este destul de prezentă la mine. Adică, nu mă iau atât de mult în serios. Antrenament. De patru ani fac teatru de improvizație și ăsta e un excelent antrenament pentru creier. Din viață. Încerc să trăiesc cât mai mult, să am interacțiuni cu oameni, să îi observ, să mă simt bine, să râd, să mă bucur de ea. Nu știu dacă există o rețetă de inspirație. Uneori e, uneori nu e.

„Păcat că nu au pus o cameră și în rulotă, ar fi avut material pentru câteva episoade”

– Povestește-mi o întâmplare amuzantă de la .

– Nu am o întâmplare amuzantă. Cu ce am rămas de la filmări sunt momentele în care veneam transpirați după N ore de filmat în soare pe gazon, ne băgam în rulotă la aer condiționat și începem efectiv să ne comportăm ca într-un vestiar de fotbal. Glume marinărești, umor de autobază, caterincă ieftină și „băiețeală”. Păcat că nu au pus o cameră și în rulotă, ar fi avut material pentru câteva episoade. De dat pe internet, evident.

Cătălin Bucur a jucat pentru Dinamo, dar a renunțat la fotbal!

– Sursele mele mi-au povestit că ai jucat fotbal și ai fost foarte aproape să fii un bun mijlocaș la o echipă mare din București. Ce ți-a plăcut la fotbal? De ce te-ai lăsat și pentru cine ai jucat?

– În fața blocului, băieții mai mari îmi spuneau că sunt talentat și eu i-am crezut. Da, am jucat fotbal timp de 8 ani. M-am lăsat pe la 15 ani când am intrat la liceu. O parte din timp am jucat la o echipă care era un satelit al lui Dinamo, apoi am trecut și pe la Dinamo, însă în timpul ăla a intervenit o accidentare și ușor, ușor am pierdut pasiunea pentru fotbal. Nu accidentarea a fost motivul pentru care m-am retras. Pur și simplu nu îmi mai găseam locul în lumea fotbalistică. Antrenamentele deveneau din ce în ce mai grele, cerințele fizice mă depășeau, vestiarul nu mi se mai părea interesant, jucam din ce în ce mai puțin și era clar că nu o să mai funcționeze pentru mult timp. Cu multe proteste din partea familiei, am decis să renunț și cam asta a fost.

– Probabil nu te gândeai că vei deveni fotbalist. Ce-ți doreai în copilărie să devii când vei fi mare?

– Ba fix asta mă gândeam, că voi deveni fotbalist. Am mai povestit și într-un alt interviu că treaba cu teatrul a intervenit la vreo doi, trei ani după ce m-am lăsat de fotbal. Eram un puști destul de pragmatic, nu aveam vise mari, niciodată nu am visat să rup munții, să devin nu știu ce mare om important. Ce îmi doream, era să îmi fac treaba cinstit și să plec mulțumit acasă.

Fotbalul l-a ajutat să ajungă actor în Atletico Textila!

– Zi-mi care este persoana cu care iubești cel mai mult să petreci timpul liber?

– Cel mai mult iubesc să mi-l petrec cu mine. Dar mă mai deranjează niște oameni pe care îi iubesc. Iubita, mama, tata, frate-meu, prietenii, colegii.

– Cum ai ajuns să joci în serialul Atletico Textila?

– Am văzut pe Facebook că se dă casting pentru un serial nou și că una dintre cerințele importante era să știi fotbal. Prima dată în viața mea când m-a ajutat faptul că în copilărie am ales să nu citesc cărți, ci să sparg geamurile vecinilor de la parter cu mingea. Totally worth it.

– Care ți se pare cel mai amuzant personaj din serial și de ce?

– Nu pot să spun care mi se pare cel mai amuzat, pot să spun care mi se pare cel mai bine conturat. Angel Popescu știe foarte bine cât de mult îl admir ca actor, și nu doar pentru faptul că am crescut cu el la televizor, ci pentru talentul, atenția, seriozitatea, adevărul, comicul cu care își construiește personajele. Într-o zi, l-am tras deoparte și i-am mărturisit admirația profundă pe care i-o port. E un profesionist, iar asta se vede și în “Nea’ Traian”, antrenorul Atletico Textila.

– Te-ai inspirat de la anumiți fotbaliști pentru a interpreta personajul tău din Atletico Textila?

– Singurul lucru care m-a inspirat a fost mustața mea, tip Ion Ţiriac, pe care o aveam în posesie de la un proiect anterior.

– Restul colegilor o au cu varza (n.r. mingea, dar știu că tu fiind ex-fotbalist vei cunoaște acest jargon)?

– 99% da, restul de 1% nu

– Cum ai explica succesul nebun pe care serialul Atletico Textila îl are?

– Oamenii vor să urmărească parcursul unei echipe de fotbal. Avem un popor microbist, chiar dacă rezultatele fotbalului românesc nu mai sunt notabile de mult timp. Ce să zic, mă bucură că oamenii se uită și că serialul are succes și sper să putem ajunge cât mai departe cu el. Există potențial.