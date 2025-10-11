Sport

Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…”

Un celebru star de la Real Madrid s-a simțit nevoit să dea explicații după ce a fost surprins cu o altă femeie. Ce a spus acesta despre întreaga situație?
Valentina Vladoi
11.10.2025 | 11:31
Starul de la Real Madrid care sia cerut scuze public dupa ce a fost prins cu o alta femeie Am trait o situatie
ULTIMA ORĂ
Virginia Fonseca l-a acuzat pe Vinicius Junior că ar fi înșelat-o. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Vinicius Junior a ajuns în centrul atenției recent după ce ar fi fost prins cu o altă femeie. Ce spune starul de la Real Madrid despre această întâmplare și ce vrea să facă mai departe?

ADVERTISEMENT

Virginia Fonseca l-a acuzat pe Vinicius Junior că ar fi înșelat-o

De ceva timp,  Vinicius Junior ar fi început o relație cu Virginia Fonseca, prezentatoare TV braziliană. Cei doi păreau foarte apropiați, iar lucrurile păreau că merg în direcția pozitivă.

Iată însă că recent, vedeta l-a acuzat pe starul de la Real Madrid că ar fi înșelat-o în timpul relației. Brazilianca ar fi fost cea care a descoperit câteva mesaje între Vinicius Junior și o altă femeie.

ADVERTISEMENT

Mai departe, celebrul fotbalist nu a vrut să lase lucrurile așa și a venit cu o serie de explicații publice. Nu doar că și-a cerut scuze pentru gestul său, dar a vorbit și despre perioada pe care o traversează.

Mesajul transmis de starul de la Real Madrid

Într-o postare pe contul personal de socializare, Vinicius Junior a explicat că întreaga situație l-a făcut să se gândească mai bine la atitudinea sa, dar și la deciziile pe care le ia pe plan personal.

ADVERTISEMENT
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din...
Digi24.ro
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley

Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa Virginiei Fonseca, despre care a spus că este o femeie ”incredibilă” și totodată ”o mamă admirabilă”. De asemenea, fotbalistul a vorbit și despre sacrificiile făcute de fosta sa parteneră.

ADVERTISEMENT
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns
Digisport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere

Pentru a fi alături de el la Madrid, ea a renunțat la rutina ei și a făcut suficiente compromisuri. Iar asta în ciuda faptului că cei doi nu formau un cuplu oficial, ci doar aveau o conexiune specială.

„Cu toții trecem prin momente care ne fac să reflectăm și să creștem. Recent, am trăit o situație care m-a făcut să reflectez și să recunosc anumite atitudini care nu reprezintă cine vreau să fiu sau tipul de relații pe care vreau să le construiesc.

ADVERTISEMENT

Virginia este o femeie incredibilă, o mamă admirabilă și o persoană pentru care simt o afecțiune și un respect enorme. De când ne-am cunoscut, a venit la Madrid de trei ori ca să mă vadă, lăsând în urmă rutina ei, angajamentele și viața ei, doar pentru a fi cu mine. Am cunoscut o mamă de admirat și o parteneră extraordinară. Deși nu eram oficial un cuplu încă, a existat o conexiune sinceră între noi”, a scris acesta.

Vinicius Junior și-a cerut scuze public pentru gestul său

Vinicius Junior a recunoscut public că a fost nepăsător și că a dezamăgit-o pe partenera sa. Tocmai din acest motiv, el a dorit să își ceară scuze public pentru întreaga situație.

Totodată, starul de la Real Madrid a mai adăugat că într-o relație e nevoie de respect, dar și de încredere. Mai departe, acesta speră ca astfel de momente să nu se mai repete și să nu mai existe minciuni.

„Nu mi-e rușine să recunosc că am fost nepăsător, că nu am reacționat așa cum ar fi trebuit și că am dezamăgit-o. Din acest motiv, vreau să-mi cer scuze public, cu inima deschisă, pentru că am înțeles că o relație adevărată există doar atunci când există respect, încredere și transparență.

Ideea acum este să o luăm de la capăt. Fără minciuni, fără certuri, fără măști. Cu multă iubire, afecțiune și respect”, a mai transmis Vinicius Jr într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de...
Fanatik
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Cine este antrenorul român mai mare decât Mircea Lucescu! Favorit al familiei Ceaușescu,...
Fanatik
Cine este antrenorul român mai mare decât Mircea Lucescu! Favorit al familiei Ceaușescu, mânca parizer în fiecare zi, a câștigat de 2 ori Cupa Campionilor Europeni și a antrenat Steaua, U Cluj, CFR Cluj și naționala Franței!
Povestea uluitoare a transferului lui Ricardo Grigore la Eldense! Cum a ajuns în...
Fanatik
Povestea uluitoare a transferului lui Ricardo Grigore la Eldense! Cum a ajuns în Spania, deși semnase deja în Qatar: „Mă simțeam angajat, nu fotbalist”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii:...
iamsport.ro
Peste Hagi, Dobrin sau Balaci! Fostul finalist al Ligii Campionilor nu are dubii: 'El a fost cel mai complet jucător care a existat vreodată în România'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!