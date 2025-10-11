Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…”

Vinicius Junior a ajuns în centrul atenției recent după ce ar fi fost prins cu o altă femeie. Ce spune starul de la Real Madrid despre această întâmplare și ce vrea să facă mai departe?

Virginia Fonseca l-a acuzat pe Vinicius Junior că ar fi înșelat-o

De ceva timp, . Cei doi păreau foarte apropiați, iar lucrurile păreau că merg în direcția pozitivă.

Iată însă că recent, vedeta l-a acuzat pe starul de la Real Madrid că ar fi înșelat-o în timpul relației. Brazilianca ar fi fost cea care a descoperit câteva mesaje între Vinicius Junior și o altă femeie.

Mai departe, celebrul fotbalist nu a vrut să lase lucrurile așa și a venit cu o serie de explicații publice. Nu doar că și-a cerut scuze pentru gestul său, dar a vorbit și despre perioada pe care o traversează.

Mesajul transmis de starul de la Real Madrid

Într-o postare pe contul personal de socializare, Vinicius Junior a explicat că întreaga situație l-a făcut să se gândească mai bine la atitudinea sa, dar și la deciziile pe care le ia pe plan personal.

Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa Virginiei Fonseca, despre care a spus că este o femeie ”incredibilă” și totodată ”o mamă admirabilă”. De asemenea, fotbalistul a vorbit și despre sacrificiile făcute de fosta sa parteneră.

Pentru a fi alături de el la Madrid, ea a renunțat la rutina ei și a făcut suficiente compromisuri. Iar asta în ciuda faptului că cei doi nu formau un cuplu oficial, ci doar aveau o conexiune specială.

„Cu toții trecem prin momente care ne fac să reflectăm și să creștem. Recent, am trăit o situație care m-a făcut să reflectez și să recunosc anumite atitudini care nu reprezintă cine vreau să fiu sau tipul de relații pe care vreau să le construiesc.

Virginia este o femeie incredibilă, o mamă admirabilă și o persoană pentru care simt o afecțiune și un respect enorme. De când ne-am cunoscut, a venit la Madrid de trei ori ca să mă vadă, lăsând în urmă rutina ei, angajamentele și viața ei, doar pentru a fi cu mine. Am cunoscut o mamă de admirat și o parteneră extraordinară. Deși nu eram oficial un cuplu încă, a existat o conexiune sinceră între noi”, a scris acesta.

Vinicius Junior și-a cerut scuze public pentru gestul său

Vinicius Junior a recunoscut public că a fost nepăsător și că a dezamăgit-o pe partenera sa. Tocmai din acest motiv, el a dorit să își ceară scuze public pentru întreaga situație.

Totodată, a mai adăugat că într-o relație e nevoie de respect, dar și de încredere. Mai departe, acesta speră ca astfel de momente să nu se mai repete și să nu mai existe minciuni.

„Nu mi-e rușine să recunosc că am fost nepăsător, că nu am reacționat așa cum ar fi trebuit și că am dezamăgit-o. Din acest motiv, vreau să-mi cer scuze public, cu inima deschisă, pentru că am înțeles că o relație adevărată există doar atunci când există respect, încredere și transparență.

Ideea acum este să o luăm de la capăt. Fără minciuni, fără certuri, fără măști. Cu multă iubire, afecțiune și respect”, a mai transmis Vinicius Jr într-un mesaj postat pe rețelele sociale.