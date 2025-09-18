Starul de la Real Madrid, judecat pentru distribuirea unor materiale cu minori! A plătit deja o amendă uriașă

Un nou scandal în Spania. După ce , acum jucătorul lui Real Madrid riscă să ajungă și ei după gratii. Despre ce este vorba și ce s-a întâmplat de fapt.

Jucătorul de la Real Madrid care are probleme cu legea

Xabi Alonso, , a primit acum o nouă veste neplăcută. Raul Asencio, elevul său, figurează într-un caz de înregistrare și difuzare neautorizată a unor videoclipuri cu conținut sexual explicit, în care se regăsește și o minoră.

În dosarul respectiv se mai află și numele unor jucători trecuți pe la echipa de tineret a madrilenilor: Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia. Dacă Asencio este acuzat de difuzarea materialului, ceilalți 3 sunt acuzați atât de înregistrarea imaginilor , cât și de difuzarea ulterioară a acestora, notează

„Judecătorul a impus cauțiuni ridicate”

„Tribunalul de Instrucție nr. 3 din San Bartolomé de Tirajana a decis deschiderea procesului împotriva a 4 fotbaliști, printre care și Raúl Asencio, jucător la Real Madrid, pentru presupusa lor implicare în înregistrarea și difuzarea fără autorizație a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apar două tinere, una dintre ele minoră. Faptele au avut loc într-o zonă privată a unui club de plajă din sudul Gran Canaria, potrivit informațiilor furnizate de Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare (TSJC).

Hotărârea, datată 2 septembrie 2025, stabilește că deschiderea procesului nu este susceptibilă de recurs, cu excepția cazului în care afectează situația personală a acuzaților, ceea ce nu se aplică, deoarece niciunul dintre ei nu se află în arest preventiv.

În ceea ce privește măsurile economice, judecătorul a impus cauțiuni ridicate: foștii jucători ai echipei de juniori a Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez și Andrés García, vor trebui să plătească câte 20.000 de euro fiecare, în timp ce Raúl Asencio va trebui să plătească o cauțiune de 15.000 de euro. Dacă nu efectuează plata în termen de 24 de ore, se va executa sechestrul asupra bunurilor”, mai precizează sursa menționată.