Sport

Starul de la Real Madrid, judecat pentru distribuirea unor materiale cu minori! A plătit deja o amendă uriașă

Alertă în Spania. Ce se întâmplă cu jucătorul legitimat la Real Madrid după ce autoritățile l-au găsit vinovat de distribuirea unor videoclipuri interzise.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 17:20
Starul de la Real Madrid judecat pentru distribuirea unor materiale cu minori A platit deja o amenda uriasa
ULTIMA ORĂ
Probleme cu legea pentru un jucător de la Real Madrid. Ce a făcut elevul lui Xabi Alonso. Sursa Foto: Hepta.

Un nou scandal în Spania. După ce un antrenor de fotbal a fost condamnat la 61 de ani de închisoare, acum jucătorul lui Real Madrid riscă să ajungă și ei după gratii. Despre ce este vorba și ce s-a întâmplat de fapt.

ADVERTISEMENT

Jucătorul de la Real Madrid care are probleme cu legea

Xabi Alonso, cel care l-a pierdut pe Alexander-Arnold după accidentarea din meciul cu Marseille, a primit acum o nouă veste neplăcută. Raul Asencio, elevul său, figurează într-un caz de înregistrare și difuzare neautorizată a unor videoclipuri cu conținut sexual explicit, în care se regăsește și o minoră.

În dosarul respectiv se mai află și numele unor jucători trecuți pe la echipa de tineret a madrilenilor: Ferran Ruiz, Juan Rodriguez și Andres Garcia. Dacă Asencio este acuzat de difuzarea materialului, ceilalți 3 sunt acuzați atât de înregistrarea imaginilor , cât și de difuzarea ulterioară a acestora, notează Marca.com.

ADVERTISEMENT

„Judecătorul a impus cauțiuni ridicate”

„Tribunalul de Instrucție nr. 3 din San Bartolomé de Tirajana a decis deschiderea procesului împotriva a 4 fotbaliști, printre care și Raúl Asencio, jucător la Real Madrid, pentru presupusa lor implicare în înregistrarea și difuzarea fără autorizație a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apar două tinere, una dintre ele minoră. Faptele au avut loc într-o zonă privată a unui club de plajă din sudul Gran Canaria, potrivit informațiilor furnizate de Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare (TSJC).

Hotărârea, datată 2 septembrie 2025, stabilește că deschiderea procesului nu este susceptibilă de recurs, cu excepția cazului în care afectează situația personală a acuzaților, ceea ce nu se aplică, deoarece niciunul dintre ei nu se află în arest preventiv.

ADVERTISEMENT
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este...
Digi24.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie

În ceea ce privește măsurile economice, judecătorul a impus cauțiuni ridicate: foștii jucători ai echipei de juniori a Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez și Andrés García, vor trebui să plătească câte 20.000 de euro fiecare, în timp ce Raúl Asencio va trebui să plătească o cauțiune de 15.000 de euro. Dacă nu efectuează plata în termen de 24 de ore, se va executa sechestrul asupra bunurilor”, mai precizează sursa menționată.

ADVERTISEMENT
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în...
Digisport.ro
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El...
Fanatik
⁠Cine a construit cu adevărat marea echipă a Stelei din anul 1986? „El l-a convins pe Valentin Ceaușescu să le vină alături”
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden...
Fanatik
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba...
Fanatik
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!