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Jobe Bellingham (20 de ani) este starul din fotbalul mondial care știe toate câștigătoarele de Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni de la fondarea competiției, în sezonul 1955-1956. Mijlocașul englez de la Borussia Dortmund a fost testat live din acest punct de vedere și a oferit în mod corect toate răspunsurile în cele din urmă.

Jobe Bellingham de la Borussia Dortmund, starul din fotbalul mondial care știe toate câștigătoarele de Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni. S-a încurcat puțin doar când a fost vorba despre Steaua

Fratele lui Jude Bellingham a avut totuși o ezitare la un moment dat pe parcursul acestui demers. Acest lucru s-a întâmplat când a fost nevoit să numească echipa câștigătoare din 1987. În primă fază a spus Steaua București, dar imediat s-a redresat și a dat răspunsul corect, respectiv FC Porto. Ulterior, când a venit vorba despre campioana Europei din 1986, tânărul fotbalist a spus, în mod corect bineînțeles, Steaua București.

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De asemenea, pe parcursul acestui test, s-a petrecut și un moment simpatic. Mai exact, când s-a ajuns la anul 1982, Jobe Bellingham a spus că nu îi face plăcere să recunoască faptul că marele trofeu a fost cucerit de Aston Villa, marea rivală din oraș a lui Birmingham City, echipa de care el a fost crescut, asemenea fratelui său de altfel.

Disputa dintre FCSB și CSA Steaua este în continuare extrem de aprinsă în România

În ceea ce privește situația palmaresului Stelei, disputat în mod extrem de aprig de FCSB și CSA, această chestiune generează în continuare confuzie, dar și reacții foarte dure în spațiul public din România. De exemplu, în urmă cu ceva timp, cunoscutul comentator sportiv pentru că a continuat să o numească „Steaua” pe echipa din SuperLiga, patronată de Gigi Becali.

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Ulterior, , el a explicat care a fost punctul său de vedere la acea discuție: „Vreau să lărgesc puţin discuţia şi să spun că am fost sancţionat, dar nu este ceva grav, cu o scrisoare de atenţionare, dar ca manieră de lucru a unui om de televiziune care este invitat la CNA. A fost cam dură poziţia reprezentantei CNA (n.r. Monica Gubernat), în sensul că nu m-a lăsat să vorbesc.

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Acum vreau să vorbesc şi să le spun membrilor CNA, să îi rog frumos să citească atent această hotărâre a instanţei în această speţă a mărcii Steaua şi această speţă a conflictului FCSB – Steaua Bucureşti. Acea decizie se referă exclusiv la interdicţia clubului FCSB de a folosi numele Steaua în acte comerciale. Nu se stipulează în niciun fel interdicţia comentatorilor de a folosi numele Steaua”.