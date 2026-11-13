Starul din NBA a rupt tăcerea după ce fanii i-au criticat soția. Ayesha s-a sărutat cu alt bărbat. Galerie foto

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Megastarul din NBA, Stephen Curry, a rupt tăcerea după ce fanii americani i-au criticat soția. Ayesha, care este de profesie actriță și bucătăreasă, a ajuns în prim-plan după ce s-a sărutat cu alt bărbat. E vorba de un rol într-un film romantic.

Oamenii au pus-o la zid, însă baschetbalistul o apără

Stephen Curry (38 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de baschet americani. Superstarul echipei Golden State Warriors se numără Salariul său este suficient de mare pentru a-și întreține familia cu cei patru copii, însă partenera de viață nu este genul care să stea acasă.

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Frumoasa Ayesha (37 de ani) nu este deloc o femeie casnică, ci are propriile pasiuni. A acceptat să joace rolul principal într-un film romantic. Și-a făcut debutul cinematografic în lungmetrajul intitulat „Second Chance Holiday”, un film care face trimitere la spiritul Crăciunului. Această producție aduce în centrul atenției un blestem al unei relații amoroase.

În plus, pelicula le propune spectatorilor un triunghi amoros și o fostă iubire din liceu, în personajul căruia îi dă viață Matthew Daddario. Din păcate, soția baschetbalistului nu s-a putut bucura din plin de această reușită pentru că a fost pusă la zid pentru o scenă. Mai exact, este vorba de momentul în care se sărută cu fostul iubit din film.

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La auzul acestor replici neplăcute , care este însurat de 15 ani cu partenera sa, a luat atitudine. Stephen Curry nu contestă sub nicio formă loialitatea mamei copiilor săi pe care o cunoaște de 23 de ani. Mai mult decât atât, megastarul a decis să facă lumină în această situație. „Am auzit tot felul de comentarii și, de obicei, zgomotul acesta nu mă deranjează nici pe mine, nici pe Ayesha. Dar de data aceasta este diferit. Când încerci să minimalizezi realizările soției mele și îți construiești subiectele pentru podcasturi oferindu-ți părerea despre soția altcuiva, lucrurile merg prea departe. Nick, Gil, Emmanuel și oricine altcineva care simte nevoia să intervină și să-și dea cu părerea despre ceva ce nu cunoaște cu adevărat…”, și-a început baschetbalistul postarea de pe Instagram.

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”Aceste scuze ar trebui să fie la fel de răsunătoare precum au fost emisiunile voastre”

„Cred că acest lucru vorbește despre o problemă mult mai amplă: despre modul în care priviți femeile în această lume și despre ceea ce considerați că au sau nu au voie să facă. Este vorba inclusiv despre ignoranța legată de modul în care funcționează actoria. Evident, am încercat inițial să râd, dar trebuie spus ceva. De fiecare dată când Ayesha Curry apare în titlurile voastre, v-aș sugera, cu toată considerația, să o felicitați, să vă bucurați pentru realizările ei și, poate, să îi oferiți și scuze. Iar aceste scuze ar trebui să fie la fel de răsunătoare precum au fost emisiunile voastre în care ați dezbătut acest subiect”, a adăugat Stephen Curry, pe rețelele de socializare.

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În schimb, sunt și persoane care consideră că femeia are o chemare către actorie încă din perioada liceului. Aceștia se bucură să o vadă pe marile ecrane pentru că are talent. Totodată, majoritatea sunt convinși că starul din NBA este mândru de cariera partenerei de viață și nicidecum nu este supărat pentru scena romantică din film.