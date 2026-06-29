Starul din Paraguay, gol pentru istorie contra Germaniei! A bifat o premieră incredibilă și a stabilit un nou record

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Naționala din Paraguay a reușit să deschidă scorul în meciul cu Germania din 16-imile Cupei Mondiale, iar reușita lui Julio Enciso (22 de ani) a fost una istorică din mai multe puncte de vedere. Fotbalistul lui Strasbourg a devenit cel mai tânăr marcator din istoria naționalei sale la Cupa Mondială, iar golul său a fost primul marcat de reprezentativa Paraguayului în fazele eliminatorii.

Julio Enciso a scris istorie în Germania – Paraguay

În minutul 42 al disputei dintre Germania și Paraguay, Julio Enciso l-a învins pe Manuel Neuer cu o lovitură de cap din careu după o centrare a lui Matias Galarza din partea dreaptă. La vârsta de 22 de ani și 153 de zile, mijlocașul a devenit cel mai tânăr fotbalist care înscrie pentru Paraguay la Cupa Mondială, depășind cu doar patru zile recordul lui Nelson Cuevas, care avea 22 de ani și 157 de zile când marca împotriva Sloveniei în 2002.

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De asemenea, reușita lui Enciso este prima pe care naționala din Paraguay o marchează în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Sud-americanii au debutat la CM chiar la ediția inaugurală din 1930 și au evoluat în optimi în 1986, 1998 și 2002, iar în 2010 au ajuns chiar până în sferturi, însă nu au reușit să marcheze niciun gol în cele 5 jocuri eliminatorii. În cadrul turneului desfășurat în Africa de Sud, reprezentativa din Paraguay a învins Japonia în optimi la loviturile de departajare după 0-0 la finalul celor 120 de minute.

Julio Enciso, omul decisiv pentru Paraguay la Cupa Mondială

Naționala Paraguayului a marcat trei goluri la Cupa Mondială, iar Enciso a avut o contribuție decisivă la toate reușitele. Înainte de a marca în , fotbalistul lui Strasbourg a oferit pasa decisivă atât la reușita lui Mauricio din , cât și la golul înscris de Matias Galarza în victoria cu Turcia, 1-0.

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Enciso evoluează la Strasbourg din septembrie 2025, fiind achiziționat de francezi de la Brighton. Format în academia clubului Libertad, grupare la care a și debutat la nivel de seniori când avea doar 15 ani, mijlocașul ofensiv a mai evoluat în carieră și pentru Ipswich Town, sub formă de împrumut de la Brighton. Fotbalistul cotat de transfermarkt la 25 de milioane de euro are 36 de selecții și 5 goluri la echipa națională.