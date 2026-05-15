Starul din play-off-ul SuperLigii este dorit la FC Botoșani! Valeriu Iftime a făcut anunțul: „Dacă vine la mine, pleacă pe bani grei”

FC Botoșani a devenit o prezență constantă în SuperLiga României. Echipa patronată de Valeriu Iftime a promovat în prima ligă în anul 2013 și de atunci nu a mai părăsit prima scenă a fotbalului românesc. În cei 13 ani, moldovenii au produs jucători importanți pentru echipele de top din România, iar unul dintre ei este Olimpiu Moruțan (27 de ani), revenit în România după experiența sa internațională.

Valeriu Iftime îl vrea pe Olimpiu Moruțan la FC Botoșani

Olimpiu Moruțan a plecat pe cai mari în străinătate, după ce Galatasaray a plătit o sumă frumoasă pentru a-l transfera de la FCSB. El a jucat un sezon întreg pentru formația Cimbom, după care a fost împrumutat în Italia, la Pisa. El a impresionat în Serie B și acest lucru i-a adus un transfer la Ankaragucu.

Din păcate pentru mijlocașul român, el a suferit o accidentare gravă în Turcia, care l-a ținut departe de gazon aproape un an. De la revenirea pe teren, Moruțan nu a mai arătat aceeași calitate. El nu s-a impus pe rând la Pisa și Aris, după care a revenit în România, însă nu la una dintre fostele sale echipe, FCSB sau FC Botoșani, ci la Rapid. iar Valeriu Iftime a declarat că îl așteaptă cu brațele deschise la FC Botoșani. Mai mult decât atât, el asigură că afacerea ar fi profitabilă pentru ambele părți și că va pleca în străinătate pe o sumă importantă.

„El e un copil extraordinar, dar cred că îi trebuie un mediu special. E la fel ca Ongenda. Dacă vine la Botoșani, pleacă pe bani grei. I se dă foarte multă responsabilitate într-un club cum e Rapid, să salveze echipa, e o tensiune mai mare acolo decât la noi. Dar mă gândeam că poate fi mult mai bun, mai expresiv și mai valoros decât a arătat acum la Rapid”, a declarat Valeriu Iftime, conform

De ce nu a reușit încă Olimpiu Moruțan la Rapid

În primele meciuri de la transferul în Giulești, Olimpiu Moruțan a arătat foarte bine și părea că aduce o sclipire în jocul Rapidului, însă forma sa s-a stins odată cu forma echipei. Formația antrenată de Costel Gâlcă a făcut un play-off dezastruos, cifre foarte slabe în comparație cu cele pe care le-a avut în sezonul dinaintea plecării în Turcia (8 goluri și 14 assisturi pentru FCSB în 33 de meciuri).

Marius Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA care este motivul pentru care Moruțan nu a confirmat încă la Rapid: „(n.r. Moruțan a fost considerat transferul iernii, al începutului de 2026. Ce se întâmplă cu el?) Are nevoie de timp. A fost luat într-un moment neprielnic. Este genul de fotbalist căruia trebuie să-i dai încredere. Un copil, un copil. Eu l-am văzut. Acum 3 zile m-am întâlnit cu el întâmplător. Eu mă duceam la Băneasa să alerg de dimineață. Când m-am întors, e o cafenea acolo și era cu impresarul lui și l-am văzut așa, abătut, suferă. Suferă, suferă de ceea ce i se întâmplă.

Nu era pregătit de Giulești în momentul de față. Moruțan nu era pregătit de Giulești. Să vii după o ruptură de tendon nu e ușor. Moruțan este un jucător care, cu siguranță, în timp, va redeveni ceea ce a fost. Dar Giuleștiul nu-ți dă timp. Aduceți-vă aminte ce v-am zis de Paraschiv. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Talisson. Aduceți-vă aminte ce v-am spus de Jambor. Cine a avut dreptate? Șumudică sau ceilalți?”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.