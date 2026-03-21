Jucătorul lui Chelsea ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu! De ce au eșuat primele negocieri

Conducerea lui Inter analizează deja diverse variante pentru sezonul viitor, iar directorul sportiv Piero Ausilio a fost prezent la Londra în această săptămână pentru a urmări mai multe partide din UEFA Champions League. Printre jucătorii urmăriți se numără și mijlocașul lui Chelsea, brazilianul Andrey Santos, 21 de ani, pentru care „nerazzurrii” ar putea face o ofertă în vară.

Un internațional brazilian din Premier League ar putea să ajungă sub comanda lui Cristi Chivu

Inter analizează posibilitatea de a-l transfera pe Andrey Santos, fotbalist cotat la 45 de milioane de euro de platforma de specialitate transfermarkt. „Inter îl monitorizează îndeaproape pe mijlocașul de la Chelsea, pe care l-a dorit și în vara anului trecut. În 2025, condițiile pentru un transfer în Italia nu au fost îndeplinite, deoarece cerințele ‘albaștrilor’ erau prea mari.

Profilul său rămâne unul extrem de bine văzut de către conducerea ‘nerazzurrilor’, iar la finalul sezonului ar putea să existe condiții mai favorabile pentru un transfer la Inter, deoarece fotbalistul nu reușește să evolueze constant ca titular în Premier League”, au notat cei de la , care citează Sportitalia. Așadar, Santos ar putea să sosească în vară sub comanda lui Cristi Chivu, pentru a întări mijlocul lui Inter.

Cine este Andrey Santos

Crescut de Vasco da Gama, Andrey Santos a ajuns în Europa în 2023, fiind achiziționat de Chelsea cu 12.5 milioane de euro. Timp de doi ani și jumătate, londonezii l-au trimis sub formă de împrumut, la Vasco, Nottingham Forest și Strasbourg. Santos a debutat în tricoul lui Chelsea în 2025, la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție pe care gruparea londoneză avea să o câștige.

Așadar, stagiunea actuală este prima pentru fotbalistul brazilian la gruparea din Premier League, iar acesta a evoluat în 36 de meciuri, reușind să marcheze un gol și să ofere 4 pase decisive. Santos a debutat la naționala Braziliei în 2023, într-un meci amical contra Marocului, iar până acum a strâns în total 4 selecții, .

Ce variante are Cristi Chivu la mijlocul terenului

Cristi Chivu are momentan în lot 7 variante pentru postul de mijlocaș central. Este vorba despre Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Petar Sucic și Andy Diouf. În această perioadă, , însă și Calhanoglu s-a confruntat în acest sezon cu mai multe probleme medicale.