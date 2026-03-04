Sport

Starul din Premier League, condamnat la închisoare! Acuzații grave care i-au fost aduse după o vacanță de pomină în Grecia

Un fotbalist important din Premier League a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare după un incident petrecut în 2020. Acesta este acuzat de loviri, împotrivirea la arestare și tentativă de dare de mită.
Bogdan Mariș
04.03.2026 | 19:54
Starul din Premier League condamnat la inchisoare Acuzatii grave care iau fost aduse dupa o vacanta de pomina in Grecia
ULTIMA ORĂ
Harry Maguire a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Harry Maguire a fost condamnat de un tribunal din Grecia la 15 luni de închisoare cu suspendare după un incident petrecut în 2020 pe insula Mykonos. Fundașul lui Manchester United este acuzat de loviri și alte violențe, împotrivirea la arestare și tentativă de dare de mită. Condamnarea nu este una definitivă, iar avocații fotbalistului vor depune un apel la Curtea Supremă din Grecia.

Harry Maguire, condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare

În august 2020, Harry Maguire a fost arestat pe insula Mykonos după o altercație în care a fost implicată poliția. După două zile petrecute în detenție, acesta a fost eliberat și a primit o condamnare de 21 de luni de închisoare, dar și o amendă. După ce avocații săi au depus un apel și au solicitat o rejudecare, aceasta a fost aprobată, iar condamnarea inițială a fost anulată.

Rejudecarea a fost amânată de mai multe ori, însă verdictul a sosit miercuri, 4 martie, conform Sky Sports. Maguire a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, pentru loviri și alte violențe, împotrivirea la arestare și tentativă de dare de mită.

ADVERTISEMENT

Fundașul englez a negat vehement în permanență faptul că ar fi comis vreo infracțiune, iar avocații săi vor depune un apel la Curtea Supremă din Grecia. Harry Maguire a refuzat orice oportunitate de a încheia procesul cu o ofertă financiară, deoarece dorește ca nevinovăția sa să fie stabilită din punct de vedere legal.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea...
Digi24.ro
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

Harry Maguire ar putea să plece de la Manchester United

Harry Maguire s-a confruntat cu probleme medicale în acest sezon, însă este un jucător de bază pentru actualul antrenor al lui Manchester United, Michael Carrick. Viitorul fundașului englez la club nu este deloc clar însă, deoarece contractul acestuia expiră la finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă

Rămâne de văzut ce decizie vor lua „diavolii”, ținând cont de faptul că un alt jucător experimentat, brazilianul Casemiro, a anunțat deja că va părăsi echipa la finalul sezonului. Manchester United și-a relansat sezonul după numirea lui Michael Carrick pe banca tehnică, ocupând momentan o poziție de Champions League.

Cupa României Betano – sferturi, live blog. FC Argeș – Gloria Bistrița 2-2....
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. FC Argeș – Gloria Bistrița 2-2. Piteștenii egalează la ultima fază și trimit meciul în prelungiri
„Unul este ȘumiGol!” Sorinel Puștiu, dedicație fabuloasă de ziua lui Marius Șumudică! „Îl...
Fanatik
„Unul este ȘumiGol!” Sorinel Puștiu, dedicație fabuloasă de ziua lui Marius Șumudică! „Îl cunoaște un popor!”. Video
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!” Cesc Fabregas a dat vina pe antrenorul român după...
Fanatik
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!” Cesc Fabregas a dat vina pe antrenorul român după Como – Inter 0-0
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fotbalistul de la FCSB a plecat din cantonamentul echipei și a semnat în...
iamsport.ro
Fotbalistul de la FCSB a plecat din cantonamentul echipei și a semnat în Premier League
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!