Starul din Premier League, condamnat la închisoare! Acuzații grave care i-au fost aduse după o vacanță de pomină în Grecia

Harry Maguire a fost condamnat de un tribunal din Grecia la 15 luni de închisoare cu suspendare după un incident petrecut în 2020 pe insula Mykonos. Fundașul lui Manchester United este acuzat de loviri și alte violențe, împotrivirea la arestare și tentativă de dare de mită. Condamnarea nu este una definitivă, iar avocații fotbalistului vor depune un apel la Curtea Supremă din Grecia.

În august 2020, Harry Maguire a fost arestat pe insula Mykonos după o altercație în care a fost implicată poliția. După două zile petrecute în detenție, acesta a fost eliberat și a primit o condamnare de 21 de luni de închisoare, dar și o amendă. După ce avocații săi au depus un apel și au solicitat o rejudecare, aceasta a fost aprobată, iar condamnarea inițială a fost anulată.

Rejudecarea a fost amânată de mai multe ori, însă verdictul a sosit miercuri, 4 martie, conform . Maguire a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare, pentru loviri și alte violențe, împotrivirea la arestare și tentativă de dare de mită.

Fundașul englez a negat vehement în permanență faptul că ar fi comis vreo infracțiune, iar avocații săi vor depune un apel la Curtea Supremă din Grecia. Harry Maguire a refuzat orice oportunitate de a încheia procesul cu o ofertă financiară, deoarece dorește ca nevinovăția sa să fie stabilită din punct de vedere legal.

Harry Maguire ar putea să plece de la Manchester United

Harry Maguire s-a confruntat cu probleme medicale în acest sezon, însă este un jucător de bază pentru . Viitorul fundașului englez la club nu este deloc clar însă, deoarece contractul acestuia expiră la finalul actualului sezon.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua „diavolii”, ținând cont de faptul că un alt jucător experimentat, brazilianul Casemiro, a anunțat deja că va părăsi echipa la finalul sezonului. .