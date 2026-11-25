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, a ajuns la un acord cu echipa din Championship, Watford. Antrenorul român a fost prezentat pentru divizionara secundă, la meciul de pe teren propriu, contra lui Blackburn Rovers. Momentul în care Edi Iordănescu a făcut cunoștință cu fanii noii sale echipe, a avut loc sub ochii unui jucător de top din Anglia.

O vedetă din Premier League a asistat la prezentarea lui Edi Iordănescu

În tribunele arenei Vicarage Road s-a aflat un oaspete de lux. Prezent la a fost vedeta celor de la Chelsea, Joao Pedro. Atacantul brazilian este fan declarat al divizionarei secunde și are o istorie întreagă alături de ”Viespi”. Vârful a petrecut trei sezoane în curtea lui Watford, strângând 102 apariții și marcând 24 de goluri.

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Joao Pedro este al doilea cel mai scump transfer încheiat de Watford în ultimele două decenii. În 2023, brazilianul a părăsit Vicarage Road, pentru a se alătura lui Brighton, în schimbul a 34.2 milioane de euro. Singurul jucător pentru care divizionara secundă a încasat mai mulți bani este conaționalul său, Richarlison: 39.4 milioane de euro.

Sub privirile sale, Watford a ratat un penalty, în minutul 45, prin Iker Bravo. Oaspeții au decshis scorul, tot printr-o lovitură de peseapsă, în minutul 57, prin Todd Cantwell. Gazdele au rămas cu un om în minus, după ce Jordan Zemura a văzut al doilea cartonaș galben pentru simulare. În cele din urmă, noua echipă a lui Edi Iordănescu nu a revenit pe tabelă și a cedat toate cele trei puncte.

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Program infernal pentru Edi Iordănescu la Watford

Fostul selecționer al României a preluat echipa de pe Vicarage Road într-un moment critic. Watford se află pe locul 20 în Championship, cu 15 puncte, fiind la trei lungimi în fața lui Preston North End, echipă aflată pe primul loc retrogradabil. Astfel, cursa lui Edi Iordănescu pentru a salva echipa de la retrogradare va începe cu un program mai mult decât dificil.

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Ligile inferioare profesioniste din Anglia propun, an de an, un calendar sufocant pentru echipe. Întregul sezon cumulează 46 de meciuri de campionat, iar în cazul trupelor calificate în play-off-ul pentru promovare, se adaugă încă maxim 3 meciuri. De asemenea, calendarul competițional este completat de meciurile din cele două cupe: FA Cup și Cupa Ligii Angliei. Astfel, până la sfârșitul anului, antrenorul român are de pregătit nu mai puțin de opt meciuri:

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