Starul din Premier League, gest emoționant pentru un puști de 8 ani. Tragedia care i-a lovit familia nu l-a lăsat indiferent pe fotbalist

Gest superb făcut de unul dintre cei mai importanți jucători din Premier League, la meciul Everton - Arsenal, pentru un copil de doar 8 ani care trece prin niște momente teribile.
Mihai Alecu
21.12.2025 | 17:18
Grealish nu a rămas pasiv și a sărit în ajutorul unui puști de doar 8 ani
Confruntarea dintre Everton și Arsenal, din runda cu numărul 17 a Premier League, a fost una specială pentru un tânăr greu încercat de viață, care și-a pierdut doi dintre oamenii cei mai apropiați, tatăl și bunica.

Jack Grealish, gest de mare campion pentru un copil de 8 ani

Jack Grealish, jucătorul formației gazdă, împrumutat de la Manchester City, a aflat despre problemele pe care George, un puști de 8 ani, le are. Acesta și-a pierdut atât tatăl, cât și bunica, însă drama acestuia nu se oprește aici, din păcate. Mama băiatului a aflat că suferă de cancer, stagiul 4, și se află în aceset moment sub tratament pentru a se lupta cu boala.

Jucătorul englez a făcut un gest superb și cum a aflat despre situația lui George a luat legătura cu familia sa și a făcut tot posibilul ca acesta să fie în tribune pentru partida pe care Everton a disputat-o contra lui Arsenal. Pe transmisiune LIVE a partidei, micuțul a fost surprins cum era printre spectatori, cu mama sa, susținându-l pe Jack Grealish și colegii săi. Arsenal s-a impus în cele din urmă, 1-0, după un gol marcat din penalty de Viktor Gyokeres.

Premier League a cunoscut o altă poveste tristă, cea a lui Bradley Lowery

Povestea lui Bradley Lowery și a lui Jermain Defoe este una emoționantă și plină de umanitate. Bradley a fost un băiețel din Anglia, mare fan al echipei Sunderland, care suferea de o boală gravă, cancer. În această perioadă dificilă, el l-a cunoscut pe fotbalistul Jermain Defoe, atacantul echipei, iar între cei doi s-a legat o prietenie specială. Defoe a fost impresionat de curajul și zâmbetul lui Bradley și a început să petreacă timp cu el, atât pe stadion, cât și în afara lui.

Legătura dintre ei a devenit cunoscută în întreaga lume atunci când Bradley a intrat pe teren ținându-l de mână pe Defoe, înaintea unui meci important. Fotbalistul i-a fost alături până la final, oferindu-i sprijin, afecțiune și momente de bucurie. Chiar și după moartea lui Bradley, care avea doar 6 ani la momentul în care boala l-a răpus, Defoe a continuat să vorbească despre el cu multă emoție.

