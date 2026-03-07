Sport

Starul din Premier League i-a oferit noii iubite un card de credit fără limită! „Ea și-a dorit un iubit bogat”

Un fotbalist din Premier League i-ar fi oferit iubitei un card de credit fără limită la scurt timp după începutul relației. Acesta are un copil de 2 ani cu fosta sa iubită, de care s-a despărțit în 2025.
Bogdan Mariș
07.03.2026 | 07:30
Alejandro Garnacho, fotbalistul lui Chelsea, i-ar fi oferit iubitei sale, Adriana Lobaz, un card de credit fără limită. FOTO: Instagram
Alejandro Garnacho se află de doar câteva luni într-o relație cu Adriana Lobaz, o influenceră din Spania, însă i-ar fi oferit iubitei sale un card de credit fără limită. Fotbalistul lui Chelsea s-a despărțit în 2025 de fosta sa iubită, Eva Garcia, cu care are un copil născut în octombrie 2023.

Alejandro Garnacho i-ar fi oferit iubitei un card de credit fără limită

În februarie, Alejandro Garnacho a călătorit în Egipt alături de Adriana Lobaz, cu care s-ar afla într-o relație. Un jurnalist din Spania a dezvăluit că fotbalistul lui Chelsea i-ar fi oferit noii sale iubite un card de credit fără limită, deși nu își dorește o relație serioasă cu aceasta. „Există noi informații cu privire la relația dintre Garnacho și această fată, Lobaz.

Locuiește cu el în Londra și Garnacho i-a oferit un card de credit fără limită, ca să poată cumpăra orice își dorește. Au călătorit între Madrid și Londra cu un avion privat. Garnacho nu vrea să cunoască familia Adrianei și i-a ignorat într-un mod evident.

Ea și-a dorit un iubit bogat și apoi a apărut Garnacho. Va fi o aventură, el nu vrea nimic serios. Vrea să se culce cu femei superbe”, a declarat Roberto Antolin, conform Marca. Internaționalul argentinian s-a despărțit în toamna lui 2025 de Eva Garcia după o relație de aproximativ 4 ani. Cei doi au împreună și un fiu, Enzo.

Sezon dificil pentru Alejandro Garnacho la Chelsea

Alejandro Garnacho a semnat cu Chelsea în vara anului trecut, fiind achiziționat cu 46 de milioane de euro de la Manchester United. Argentinianul a evoluat în 31 de partide pentru londonezi în acest sezon, însă a fost integralist în doar 4 jocuri, evoluțiile sale fiind inconstante atât în mandatul lui Enzo Maresca, cât și după numirea lui Liam Rosenior.

Garnacho a reușit să marcheze de 6 ori pentru Chelsea în acest sezon, oferind și 4 pase decisive. Argentinianul a fost titularizat în meciul din etapa precedentă de Premier League, câștigat de londonezi pe terenul lui Aston Villa. Născut la Madrid, argentinianul a început fotbalul la Getafe, iar mai apoi a trecut prin academia lui Atletico înainte de a face pasul spre Manchester United în 2020, la vârsta de 16 ani.

Timp de 3 sezoane, Garnacho a evoluat pentru prima echipă a „diavolilor” și a impresionat în unele momente, însă evoluțiile sale nu au fost constante. Din 2023, fotbalistul de bandă joacă și la prima reprezentativă a Argentinei, pentru care a strâns până în acest moment 8 selecții, oferind o pasă de gol într-un meci cu Chile din preliminariile Cupei Mondiale.

