Sport

Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de 20.000 de lire sterline. Totul s-a încheiat la 4 dimineața într-un club de striptease

Extravagantul jucător al celor de la Everton, Jack Grealish, a dat o petrecere cu ocazia Crăciunului, iar finalul l-a găsit pe acesta într-un club de striptease.
Mihai Alecu
27.12.2025 | 19:25
Starul din Premier League sia rasfatat prietenii de Craciun cu o petrecere de 20000 de lire sterline Totul sa incheiat la 4 dimineata intrun club de striptease
Cum s-a distrat Grealish de Crăciun
ADVERTISEMENT

Un obișnuit al petrecerilor, Jack Grealish nu a ezitat să petreacă timp cu prietenii săi nici de sărbători, iar aceștia au fost în mai multe cluburi, unde au cheltuit sume mari de bani.

Grealish, petrecere înainte de Crăciun caare s-a încheiat într-un club de striptease

Jack Grealish, mijlocașul englez al lui Everton împrumutat de la Manchester City, a organizat o petrecere extravagantă înainte de Crăciun, la Londra, care ar fi costat în jur de 20.000 de lire sterline și s-a încheiat abia la 4 dimineața într-un club de striptease din Leicester Square. Seara a început în zona Mayfair, unde Grealish și prietenii săi au împărțit băuturi gratis la un restaurant cu atmosferă selectă, înainte de a continua distracția în diverse locuri ale capitalei britanice, notează The Sun.

ADVERTISEMENT

Potrivit martorilor și surselor apropiate evenimentului, grupul ar fi cheltuit sume considerabile pe Jagerbombs și alte băuturi de lux, inclusiv sute de shot-uri la 14 lire fiecare, în timp ce dansatoarele animau atmosfera în zona privată a clubului. În ciuda locației, sursele susțin că Grealish s-ar fi comportat cu respect și nu ar fi avut vreo interacțiune nepotrivită cu dansatoarele, concentrându-se mai mult pe socializare și băuturi.

  • Grealish are un sezon bun la Everton, în 16 meciuri reușind să marcheze de două ori și să ofere 4 pase decisive.

Grealish s-a întâlnit cu fostul coechipier de la Manchester City

Petrecerea a avut loc la doar o zi după ce fotbalistul în vârstă de 30 de ani a evoluat pentru Everton într-o înfrângere acasă, 0-1 cu Arsenal, iar înainte de asta a fost surprins în Hyde Park la Winter Wonderland împreună cu fostul său coechipier de la națională, Kyle Walker. După ieșirea din club, grupul s-ar fi întors la hotelul Sanderson, unde unii și-ar fi continuat festivitățile cu șampanie în camere.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

Deși petrecerea a atras atenția publicului, sursele susțin că Grealish și însoțitorii săi nu au încălcat regulile cluburilor de fotbal și s-ar fi întors la timp pentru a-și petrece Crăciunul alături de familie. În ziua de 25 decembrie, iubita sa, Sasha Attwood, a publicat o fotografie de familie împreună cu cei doi în pijamale în ton festiv, subliniind o imagine de viață personală fericită și liniștită după noaptea intensă.

ADVERTISEMENT
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat...
Digisport.ro
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul”...
Fanatik
Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul” FCSB a făcut poză cu „Briliantul”
El este fotbalistul român mai bun decât Beckenbauer. „Mi se rupe de Kaiser”
Fanatik
El este fotbalistul român mai bun decât Beckenbauer. „Mi se rupe de Kaiser”
După FCSB, potopul! Campionul din SuperLiga nu se regăsește și are 0 goluri...
Fanatik
După FCSB, potopul! Campionul din SuperLiga nu se regăsește și are 0 goluri marcate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el....
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el. A fost o săgeată, i-a trădat pe Georgescu și Simion'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!