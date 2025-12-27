Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de 20.000 de lire sterline. Totul s-a încheiat la 4 dimineața într-un club de striptease

ADVERTISEMENT

Un obișnuit al petrecerilor, Jack Grealish nu a ezitat să petreacă timp cu prietenii săi nici de sărbători, iar aceștia au fost în mai multe cluburi, unde au cheltuit sume mari de bani.

Grealish, petrecere înainte de Crăciun caare s-a încheiat într-un club de striptease

, mijlocașul englez al lui Everton împrumutat de la Manchester City, a organizat o petrecere extravagantă înainte de Crăciun, la Londra, care ar fi costat în jur de 20.000 de lire sterline și s-a încheiat abia la 4 dimineața într-un club de striptease din Leicester Square. Seara a început în zona Mayfair, unde Grealish și prietenii săi au împărțit băuturi gratis la un restaurant cu atmosferă selectă, înainte de a continua distracția în diverse locuri ale capitalei britanice, notează .

Potrivit martorilor și surselor apropiate evenimentului, grupul ar fi cheltuit sume considerabile pe Jagerbombs și alte băuturi de lux, inclusiv sute de shot-uri la 14 lire fiecare, în timp ce dansatoarele animau atmosfera în zona privată a clubului. În ciuda locației, sursele susțin că Grealish s-ar fi comportat cu respect și nu ar fi avut vreo interacțiune nepotrivită cu dansatoarele, concentrându-se mai mult pe socializare și băuturi.

Grealish are un sezon bun la Everton, în 16 meciuri reușind să marcheze de două ori și să ofere 4 pase decisive.

Grealish s-a întâlnit cu fostul coechipier de la Manchester City

Petrecerea a avut loc la doar o zi după ce fotbalistul în vârstă de 30 de ani a evoluat pentru Everton într-o înfrângere acasă, 0-1 cu Arsenal, iar înainte de asta a fost surprins în Hyde Park la Winter Wonderland împreună cu fostul său coechipier de la națională, Kyle Walker. După ieșirea din club, grupul s-ar fi întors la hotelul Sanderson, unde unii și-ar fi continuat festivitățile cu șampanie în camere.

Deși petrecerea a atras atenția publicului, sursele susțin că și însoțitorii săi nu au încălcat regulile cluburilor de fotbal și s-ar fi întors la timp pentru a-și petrece Crăciunul alături de familie. În ziua de 25 decembrie, iubita sa, Sasha Attwood, a publicat o fotografie de familie împreună cu cei doi în pijamale în ton festiv, subliniind o imagine de viață personală fericită și liniștită după noaptea intensă.