Starul din Serie A l-a distrus pe fostul său antrenor după ce echipa națională a ratat calificarea la Cupa Mondială! „Cu actualul selecționer, am fi mers la baraj”

Serbia a pierdut orice șansă de a fi prezentă la Cupa Mondială din 2026 după ce a cedat cu 0-2 pe terenul Angliei în etapa a 9-a a preliminariilor. La finalul partidei, fotbalistul lui Juventus, Filip Kostic, l-a atacat pe fostul selecționer Dragan Stojkovic, sub comanda căruia echipa a suferit un eșec surprinzător în octombrie, 0-1 cu Albania.

Filip Kostic, atac la fostul selecționer Dragan Stojkovic după ce Serbia a ratat orice șansă de a ajunge la Cupa Mondială

Anglia a învins Serbia cu 2-0 joi seară pe Wembley, după reușitele semnate de Bukayo Saka și Eberechi Eze, iar după acest rezultat, combinat cu succesul obținut de Albania în Andorra, naționala antrenată momentan de Veljko Paunovic a ratat orice șansă de a termina pe locul 2 în grupă.

Căpitan în premieră la națională, Filip Kostic l-a atacat la finalul meciului pe fostul selecționer Dragan Stojkovic. „Cred că dacă am fi avut acest antrenor și am fi muncit cum am făcut-o în ultimele zile, am fi avut rezultate mai bune, am fi terminat pe locul 2, garantat.

Nu am fi pierdut cu Albania, a fost una dintre cele mai grele înfrângeri din carierele noastre și toți suferim astăzi din acest motiv. Mai avem un meci la Leskovac (n.r. cu Letonia), sperăm că va fi mai bine și că oamenii vor avea din nou încredere în echipa națională în viitor”, a afirmat acesta, conform .

Serbia va rata din nou calificarea la CM după 12 ani

Naționala Serbiei va rata calificarea la turneul final, fiind prima după 12 ani la care aceasta nu va fi prezentă. La ultimele două turnee finale, Serbia a fost eliminată în faza grupelor. În 2018, sârbii au debutat cu un succes, 1-0 cu Costa Rica, dar apoi au fost învinși atât de Elveția, cât și de Brazilia, și au terminat grupa pe locul 3.

Patru ani mai târziu, în Qatar, din nou în aceeași grupă cu Brazilia și Elveția, al treilea adversar fiind Camerun. De această dată, naționala antrenată la acel moment de Dragan Stojkovic a obținut un singur punct, dintr-o remiză spectaculoasă (3-3) contra formației africane, și a încheiat grupa pe ultimul loc.

Cea mai bună performanță a naționalei la Cupa Mondială rămâne locul 4, atins atât în 1930, cât și în 1962, în acele momente fiind vorba despre naționala Iugoslaviei, al cărei palmares a fost moștenit de Serbia.